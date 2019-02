Scaleway lance son offre d'Object Storage et poursuit le déploiement de son écosystème cloud

Les utilisateurs peuvent désormais profiter du stockage d'objet conçu par Scaleway pour stocker, sans limite de volume, leurs données de production. Ils peuvent y accéder facilement pour de nombreux usages comme des applications web ou mobiles, la sauvegarde et la restauration des applications d'entreprise ou encore le Big Data.



Les systèmes de stockage dits « Object Storage » qui permettent de stocker des fichiers de manière non structurée et sans contrainte de volume ou de durée sont considérés désormais comme un « must have » dans la panoplie des outils d'infrastructure pour les développeurs. Ces derniers doivent de plus en plus faire face à une explosion des volumes de données à gérer, en particulier pour les fichiers médias (vidéos, photos.). Cette tendance devrait s'accroître encore. En effet, selon IDC, la sphère de données mondiale devrait passer de 33 zettaoctets en 2018 à 175 en 2025 et 49% des données stockées dans le monde devraient résider dans des environnements de cloud public*.



C'est dans ce contexte que Scaleway a choisi de mettre sur le marché sa solution de stockage d'objet en privilégiant rapidité, fiabilité et sécurité. Les serveurs sont en effet équipés de disques SSD et SSD NVMe permettant une performance de pointe avec des temps d'accès de quelques millisecondes et une garantie de l'intégrité des données à 99,999 % grâce aux mécanismes de réplication dans les data centers européens du fournisseur. Scaleway met à disposition une console de gestion très intuitive, qui permet de paramétrer le niveau de confidentialité des données très rapidement. Conçu pour s'intégrer avec la plupart des outils de gestion de données, le service est compatible avec l'API S3, standard de référence dans le monde du stockage objet.



Scaleway mise sur une facturation simple sous la forme d'un pack à 5€/mois pour 500Go de stockage et 500Go d'utilisation de la bande passante sortante. Les gigaoctets supplémentaires sont ensuite facturés 0,01€/mois pour le stockage et 0,02€ pour l'utilisation de la bande passante sortante. L'accès à l'infrastructure de transit réseau vers Scaleway est gratuite dans la région utilisée permettant les échanges avec les serveurs et les instances. L'Object Storage est déjà disponible pour les utilisateurs du data center de la région d'Amsterdam et sera très rapidement déployé dans les data centers de Scaleway à Paris.



Le lancement d'Object Storage représente une étape importante pour Scaleway puisqu'il s'agit de la première brique de stockage de son écosystème cloud cohérent et simplifié. La filiale cloud du Groupe Iliad dont l'ambition est de répondre aux besoins d'innovation des entreprises et des startups poursuit sa roadmap.