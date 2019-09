Semarchy ajoute un composant de découverte des données dans la dernière version de sa plateforme xDM

Semarchy, the Intelligent Data Hub™ Company, annonce le lancement de la nouvelle version de sa plateforme de gestion de données : xDM 5.1.



À cette occasion, l’entreprise dévoile un nouveau composant nommé xDM Discovery, ainsi que plusieurs fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur des applications de gestion de données et de tableaux de bord, avec entre autres : les actions en masse, les Lookups SemQL, des améliorations dans le rapprochement des doublons et le Drilldown.



xDM Discovery offre la possibilité aux architectes de données, aux utilisateurs métier ainsi qu’aux data champions de collecter des métriques de profilage de leurs données, un pré-requis indispensable à la préparation des différentes itérations d’une initiative de gestion de données.



Ce nouveau composant contribue à la mise en place d’une gouvernance de données transparente et collaborative puisqu’elle permet aux équipes de découvrir de nouveaux jeux de données, de comprendre leur sémantique, et aussi d’apprécier l'amélioration de la qualité des données au cours du temps. Les architectes xDM peuvent désormais appréhender des modèles de gouvernance plus complexes tout en supportant des modes d’intégration et de déploiement plus élaborés.



“xDM Discovery est un composant majeur de notre plateforme xDM” souligne FX Nicolas, Semarchy VP of Product Success. “Nous poursuivons la vision de la plateforme Intelligent Data Hub et le perfectionnement de l’expérience des architectes, utilisateurs métier et data champions”.



xDM Dashboard, fonctionnalité dévoilée lors du lancement de la version 5.0, évolue également avec de nouvelles options d'exploration avancée, de segmentation et de filtrage de données.