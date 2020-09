Semarchy annonce un investissement important de Providence Strategic Growth ("PSG")

San Francisco (CA) / Lyon, France, le 3 septembre 2020 – Semarchy, créateur de l’Intelligent Data Hub, annonce un investissement important de Providence Strategic Growth ("PSG"), la filiale de croissance de Providence Equity Partners. PSG est un fonds d'investissement de plusieurs milliards de dollars spécialisé dans les entreprises de logiciels en forte croissance. L'investissement stratégique de PSG vise à alimenter l'innovation continue des produits tout en élargissant la base de clients de la société pour accélérer la trajectoire de croissance de Semarchy. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.



"L'engagement de Semarchy envers ses clients et le marché a toujours été axé sur l'agilité, l'excellence et l'innovation. Avec PSG, nous avons trouvé un partenaire de confiance qui nous permet de renforcer de manière significative notre trajectoire de croissance tout en accélérant l'investissement dans les capacités de notre produit et dans le service dédié à nos clients,” a déclaré Salah Kamel, fondateur et PDG de Semarchy. La vision d'Intelligent Data Hub™ développée par Semarchy bénéficiera de l'important fonds de capital et de l'expertise opérationnelle de PSG".



“L’équipe de Semarchy a développé une excellente plateforme technologique avec une base croissante de clients de renommée internationale. Nous avons été impressionnés par la forte proposition de valeur de Semarchy qui permet aux organisations de toutes tailles de créer rapidement des applications de données fiables en utilisant une seule plateforme logicielle capable de servir de multiples cas d'usage,” a déclaré Rick Essex, Directeur Général de PSG. “Nous sommes ravis de nous associer à Semarchy pour favoriser une croissance continue et des résultats encore plus satisfaisants pour nos clients et partenaires".



"Nous sommes impatients de travailler avec PSG pour maximiser notre potentiel et faire bénéficier nos clients d'un service de qualité supérieure”, a ajouté Thorwald ("TH") Herbert, Directeur des Opérations Mondiales chez Semarchy. “Nous nous réjouissons d'avoir PSG dans notre équipe au moment où nous entrons dans cette nouvelle étape passionnante qui rendra notre équipe, nos clients et nos partenaires encore plus performants".



Le cabinet Weil, Gotshal & Manges LLP a servi de conseiller juridique pour PSG.

Le cabinet L2 Counsel, P.C. a servi de conseiller juridique pour Semarchy.