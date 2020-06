Semarchy, créateur de l’Intelligent Data Hub, est une nouvelle fois nommé Gartner Peer Insights Customers’ Choice 2020 pour les solutions de Master Data Management

“Je suis ravi de voir Semarchy reconnu, une fois de plus ‘Gartner Peer Insight Customers’ Choice’ grâce aux excellentes évaluations de nos clients. Cette reconnaissance est très importante à nos yeux, car nous veillons toujours à ce que les besoins de nos clients soient constamment au coeur de notre stratégie et de l’évolution de notre produit.” a déclaré Salah Kamel, PDG de Semarchy. “Cette distinction provenant directement des avis positifs des utilisateurs finaux de Semarchy xDM nous montre que nous sommes sur la bonne voie."



Outre le système de notation, la plateforme Gartner Peer Insights partage également des appréciations plus spécifiques des utilisateurs finaux quant à leur volonté de recommandation, leur expérience avec les équipes support, et leur démarche globale de la négociation à l'implémentation de la solution.



Citations clients :



“Semarchy est un éditeur très proche des besoins de ses clients. Chaque année, nous avons une réunion spécifique où nous pouvons exposer nos besoins pour la prochaine version et le PDG nous dit oui ou non en temps réel. Semarchy est très facile à implémenter et le service client est très pertinent et efficace.”— Responsable Data sur le secteur de la finance.



“Écoute attentivement leurs clients et revendeurs. Le développement de la roadmap est ajusté en fonction des commentaires clients. Réagit rapidement aux problèmes connus lorsqu’ils se produisent. De nouvelles versions en continu offrant de précieuses fonctionnalités. Rapide et agile ! " — Responsable du support commercial et fonctionnel dans le secteur de l'énergie et des services publics.



“Déploiement facile de l'infrastructure. Stabilité du produit prouvé. Très facile à maintenir et à intégrer dans notre système d'information, parfaite compatibilité et intégration avec le cloud d’AWS” — Responsable de la production informatique dans le commerce de détail



"Le produit a fonctionné comme décrit et démontré, c’est un élément central de notre écosystème. L'expérience avec l’éditeur a été très positive. Ils vérifient périodiquement nos progrès en utilisant l'outil, nous mettent en contact avec des experts et nous informent sur les nouvelles fonctionnalités. Nous avons également été invités à rejoindre un club utilisateurs afin de faire nos retours et contribuer à la roadmap produit." Directeur de la technologie dans l'industrie des médias.



Avec cette distinction Semarchy ajoute une nouvelle corde à son arc en 2020, avec son positionnement en tant que Challenger dans le Gartner Magic Quadrant pour les solutions de Master Data Management, ainsi que d’autres belles annonces comme le lancement de xDM v5.2, la disponibilité de xDM sur le cloud Microsoft Azure ou encore le nouveau Programme Partenaires.