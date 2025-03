Semarchy xDM est disponible en tant que Snowflake Native App

Semarchy, leader dans la gestion des données de référence (MDM) et l’intégration de données, annonce la disponibilité de Semarchy xDM en tant qu’application native sur la place de marché Snowflake.



Avec Semarchy xDM disponible en natif dans Snowflake, les entreprises peuvent déployer, gérer et faire évoluer leur MDM sans avoir besoin d’applications ou de transferts de données supplémentaires.



« En lançant Semarchy xDM en tant qu’application native sur Snowflake Marketplace, nous permettons aux organisations de faire évoluer la gestion des données au-delà des seules équipes techniques, », explique FX Nicolas, Chief Product Officer chez Semarchy. « Désormais, les entreprises peuvent responsabiliser les utilisateurs métier avec des applications de données intuitives et augmentées par l’IA, tout en s’intégrant de manière transparente aux services Snowflake et en tirant parti des capacités de sécurité de la plateforme. »



Semarchy xDM est entièrement intégré à l’écosystème, permettant aux utilisateurs d’exploiter de manière transparente les services Snowflake pour un déploiement rapide tout en bénéficiant de capacités de sécurité et de conformité de niveau entreprise. Grâce au programme Marketplace Capacity Drawdown (MCD) de Snowflake, les entreprises peuvent appliquer leurs crédits de consommation Snowflake existants (dans certaines régions) à Semarchy xDM, ce qui rend l’approvisionnement et le déploiement plus efficaces.



« Avec Semarchy xDM sur Snowflake Marketplace, les entreprises peuvent simplifier et faire évoluer leur gestion des données de référence directement dans Snowflake, » ajoute Kieran Kennedy, Global Head, Data Cloud Products chez Snowflake. « Cette intégration élimine les frictions liées aux mouvements de données complexes, permettant aux entreprises de gouverner et d’exploiter leurs données de manière transparente tout en tirant pleinement parti des capacités de sécurité, de l’évolutivité et des perspectives basées sur l’IA de Snowflake. En intégrant Semarchy xDM dans Snowflake AI Data Cloud, les entreprises peuvent atteindre une plus grande efficacité, améliorer la qualité des données et accélérer leur transformation numérique. »



« La disponibilité de Semarchy xDM en tant que Snowflake Native App apportera une valeur métier significative aux entreprises en rationalisant leur gestion de données et en améliorant leurs performances, » conclut Olivier MARQUIS, PDG de Next Decision. « L’expertise de Next Decision en tant que partenaire des deux entreprises permet d’assurer une mise en œuvre fluide et optimisée, en minimisant les perturbations et en maximisant les bénéfices pour les clients. Dans l’ensemble, la combinaison des capacités de gestion de données de Semarchy, de la plateforme haute performance de Snowflake et de l’expertise de Next Decision en matière de mise en œuvre permet d’accélérer le délai de rentabilisation, d’améliorer la gouvernance des données et d’accroître la valeur métier pour les organisations. »



Comme les données gérées dans Semarchy xDM sont hébergées entièrement dans Snowflake, les organisations héritent non seulement de l’architecture de sécurité de Snowflake, mais bénéficient également des certifications SOC 2 et ISO-27001 de Semarchy. Cette approche de sécurité à deux niveaux fait de Semarchy xDM une solution idéale pour les industries hautement réglementées qui requièrent des normes strictes de gouvernance des données.



Avec Semarchy xDM, les entreprises peuvent étendre la gouvernance des données au-delà des équipes techniques, en permettant aux utilisateurs métier de collaborer avec les équipes informatiques via des applications de données augmentées par l’IA, sans code/à faible code, le tout accessible via un simple navigateur. Selon The Semarchy Business Value d’IDC (août 2024), les analystes de données ont fourni des informations fiables 38 % plus rapidement avec Semarchy Master Data Management en obtenant un accès en libre-service à des données de qualité, améliorant ainsi la confiance et l’efficacité dans la prise de décision.



Semarchy s’engage à apporter des améliorations constantes, en affinant continuellement sa solution pour offrir les meilleures capacités de MDM adaptées aux utilisateurs de Snowflake.



Semarchy xDM est maintenant disponible sur la place de marché Snowflake.