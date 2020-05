Semarchy lance son nouveau Programme Partenaires mondial

Semarchy, le créateur de l’Intelligent Data Hub™, a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau programme partenaires mondial. Celui-ci vient enrichir l'expérience client et vise à développer la connaissance de Semarchy xDM auprès des entreprises de services du numérique pour en assurer le meilleur déploiement chez les clients communs. Ce programme permet aux principaux intégrateurs et cabinets de conseil d'aider leurs clients à créer rapidement de la valeur métier, générer un retour sur investissement significatif et d'assurer le succès de leurs initiatives "data-driven".



Avec ce lancement, Semarchy offre un dispositif avancé et complet visant à renforcer sa collaboration avec ses partenaires ainsi que les résultats clients, notamment :

● Un libre-service amélioré, des sessions de formation, un partner demo center

● Un programme de certification Semarchy xDM pour les partenaires et les clients

● Un véritable portail partenaires réservé aux membres donnant un accès centralisé aux ressources Semarchy

● Des niveaux de partenariat complémentaires allant de « Alliance » à « Platinium »



“Avec la reconnaissance de Semarchy sur le marché par les principaux cabinets d'analystes tels que Gartner et Forrester, nous recevons de nombreuses demandes de la part des intégrateurs. Il peut s'agir de spécialistes de la donnée comme de grands cabinets de conseil internationaux.” a déclaré Salah Kamel, PDG de Semarchy. “Il était donc logique d'organiser un programme basé sur ces demandes au bénéfice de nos clients. Nous sommes impatients de voir progresser les résultats de nos clients grâce à notre réseaux de partenaires." a-t-il ajouté.



Les partenaires membres du programme bénéficient d'un large éventail d'avantages qui recouvre le marketing, la formation et le support des ventes :

● Des campagnes de co-marketing

● Co-sponsoring d'événements

● Invitation aux journées club utilisateurs Semarchy

● Accès gratuit à une bibliothèque de ressources en ligne

● Sessions de formation à tarif préférentiel

● Des licences partenaires gratuites avec un support technique complet

● Un Customer Success Manager dédié pour les plus hauts niveaux de partenariat



Pour devenir membre du programme partenaires visitez le site web de Semarchy.