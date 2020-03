Semarchy xDM désormais disponible sur la Marketplace de Microsoft Azure

Semarchy, L ’Intelligent Data Hub™ company, a annoncé aujourd’hui la disponibilité de Semarchy xDM sur la Marketplace de Microsoft Azure, une plateforme en ligne fournissant des applications et des services clé-en-main à utiliser sur Azure. Les clients de Semarchy peuvent désormais profiter de la plateforme Azure pour déployer et mener leurs projets de manière fiable et efficace.

L'Intelligent Data Hub™ s'intègre de manière transparente dans l'écosystème d'information des clients de Semarchy et synchronise ses données avec les applications d'entreprise. L'architecture allégée de la plateforme est extrêmement « scalable » que ce soit on-premise ou dans les environnements cloud. Les utilisateurs de Semarchy bénéficient de fonctionnalités prêtes à l'emploi pour renforcer l’application des règles de conformité, gouverner et gérer les données de référence comme les données applicatives. Semarchy xDM leur permet en parallèle d’améliorer la qualité de leurs données, automatiser les enrichissements, et orchestrer les workflows.

"Alors que l'adoption du cloud privé, public et hybride devient de plus en plus courante au sein des grandes organisations dans tous les secteurs, Semarchy étend son accompagnement à ses clients qui ont suivi cette tendance. Nous mettons tout en oeuvre pour aider nos clients et nos partenaires à rassembler les informations hébergées dans le cloud Microsoft Azure, tout en leur garantissant les mêmes fonctionnalités de la plateforme on-premise,” a déclaré Salah Kamel, PDG de Semarchy. “Notre objectif est de permettre à la totalité de nos clients de gouverner leurs données, les enrichir et les gérer de manière efficace, centralisée et non-intrusive quel que soit l'endroit où elles se trouvent.”

Sajan Parihar, directeur de Microsoft Azure chez Microsoft a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir Semarchy sur la marketplace de Microsoft Azure. Cette dernière offre à nos partenaires une grande visibilité internationale auprès des clients du cloud Microsoft Azure. Notre Marketplace offre des solutions testées et approuvées pour fonctionner de manière harmonieuse avec Azure mais aussi des expériences de haut niveau de la part de nos partenaires de confiance, dans le monde entier.”



La Marketplace Azure est une plateforme en ligne d'achat et de vente de solutions technologiques certifiées pour fonctionner en toute transparence sur le cloud d’Azure. Elle facilite la mise en relation des entreprises à la recherche de solutions innovantes fonctionnant dans le cloud avec des fournisseurs partenaires qui ont développé des solutions prêtes à l'emploi.