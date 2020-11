Shell et AVEVA signent un partenariat stratégique visant à fournir un entrepôt de données d'ingénierie pour favoriser la fiabilité des actifs, améliorer l'efficacité et réduire les temps d'arrêt imprévus

AVEVA, l’un des premiers éditeurs mondiaux de logiciels industriels et d'ingénierie, annonce la signature d’un accord visant à accélérer la stratégie de transformation numérique de Shell Global Solutions International B.V grâce au déploiement des solutions logicielles cloud d’AVEVA.



AVEVA fournira à Shell sa technologie d’Engineering Data Warehouse, l'un des éléments constitutifs du jumeau numérique. Cette technologie permettra de mettre en place un lien numérique entre l'ingénierie, les opérations et la maintenance et de fournir aux décideurs en charge de ces fonctions critiques des informations dans leur contexte en toute sécurité et depuis une source unique.



L'entrepôt de données d'ingénierie d'AVEVA permettra à Shell, via son jumeau numérique, d'améliorer la fiabilité des actifs, d'améliorer l'efficacité et de réduire les temps d'arrêt imprévus. La solution aidera également à transmettre des informations exploitables directement de l'opérateur du site à l'équipe de gestion des actifs.



Fournir aux collaborateurs des informations fiables au moment opportun

La solution d’AVEVA soutient l’ambition de Shell d’autonomiser le personnel de ses sites industriels et de garantir la sécurité des intervenants de première ligne tout en garantissant la continuité des activités et la résilience opérationnelle.

« L’autonomisation des collaborateurs nécessite d’avoir accès à toutes les informations, car la "nouvelle normalité" d’aujourd’hui implique un accès à distance pour surveiller, gérer et optimiser les installations de production », commente Johan Krebbers, General Manager, Digital Emerging Technologies / Vice President IT Innovation. « Nous commençons déjà à bénéficier des premières retombées de notre collaboration stratégique avec AVEVA grâce à notre vision totalement alignée de la transformation numérique. Cela nous a permis de mener des opérations à distance et d'accéder de manière transparente aux applications nécessaires pour fournir les informations, les conseils et les outils nécessaires pour garantir des résultats efficaces et cohérents, et ce pour chaque rôle ».



Des services cloud de bout en bout pour alimenter la technologie Engineering Data Warehouse d'AVEVA

L'entrepôt de données d'ingénierie d'AVEVA rassemble des informations d'ingénierie tout au long du cycle de vie de l'actif, soutenues par des applications puissantes et éprouvées qui permettent la visualisation, l'analyse, la prédiction et le guidage. Son utilisation dans de nombreux secteurs industriels a permis de réunir tous les éléments nécessaires pour faire face à des scénarios et des cas d'utilisation spécifiques à une industrie.



« Nous sommes ravis que Shell ait choisi d'étendre son partenariat stratégique de longue date avec AVEVA afin de favoriser la mise en place de services cloud de jumeau numérique », commente Ravi Gopinath, Chief Cloud Officer et Chief Product Officer d’AVEVA. « Cette décision s’inscrit au cœur de la stratégie récemment annoncée par Shell et visant à déployer la technologie de jumeau numérique sur ses sites de production. La mise en œuvre de nouvelles technologies comme l'IIoT, la réalité étendue et l'intelligence artificielle associée au jumeau numérique d'un environnement d'exploitation présente d'énormes avantages ; avec cette technologie de pointe, des améliorations immédiates vont pouvoir être apportées aux opérations de Shell ».