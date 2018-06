Sigma Conso annonce la troisième version majeure de son application cloud de consolidation et de reporting

Sigma Conso, fournisseur international de logiciels et de services pour la gestion de la performance des groupes, annonce aujourd’hui la sortie de la troisième version majeure de son application unifiée de consolidation et de reporting de gestion.

Le logiciel Sigma Conso Consolidation & Reporting est destiné à simplifier la consolidation statutaire et le reporting de gestion pour les groupes internationaux. Basée sur la technologie Microsoft la plus récente, l’application s’est voulue moderne et innovante dès sa sortie en 2010.

Avec cette nouvelle version qui sort le 1er juin 2018, Sigma Conso s’est attaché à proposer le meilleur de la technologie cloud aux Directions Financières pour les accompagner dans leur transition numérique. Bon nombre des autres nouveautés de cette nouvelle version portent sur l’ergonomie de l’application. Les nouveautés incluent, entre autres :

Une interface moderne : l’espace de travail s’adapte à l’appareil utilisé (ordinateur, laptop, tablette, …) pour occuper tout l’espace disponible et afficher ainsi le maximum d’informations utiles à l’écran ; le menu s’affiche latéralement, toujours dans le but d’offrir un espace de travail optimisé à l’utilisateur ;

Une sécurité renforcée : le système d’authentification unique (single sign-on), en centralisant la gestion des accès, limite les risques d’accès non autorisé. Au niveau de l’utilisateur, la gestion des mots de passe se trouve simplifiée. Ce système est compatible avec des services d’annuaire dans le Cloud tels que Azure/Office365 ou Google.

Toute la souplesse et la puissance du on-premise, mais dans le cloud : le protocole OData, en permettant l’échange automatisé de fichiers entre applications dans le cloud, limite les interventions manuelles pour plus de fiabilité et des gains d’efficacité. De plus, l’application propose une interface de type tableur (possibilités avancées de calcul, de création de graphes, de mise en page …) directement intégrée à l’application, accessible depuis un navigateur, complètement portable et accessible de partout.

Des fonctionnalités supplémentaires pour le contrôle de gestion : création d’hypothèses de croissance, suivi des dernières estimations (sur la base du réalisé et du budget) ; possibilité de créer simplement des workflows, d’ajouter des fonctions de contrôle ; création de rapports complexes, graphiques, pour un reporting de gestion complet.



Vincent Cornil, Directeur R&D chez Sigma Conso, explique :

“Les applications Sigma Conso sont issues d’un processus d’innovation permanent : cette version inclut les dernières innovations technologiques du cloud ; quant aux évolutions fonctionnelles, elles ont été pour la plupart suggérées par nos clients. Avec une nouvelle version de nos applications tous les 18 mois, nous pouvons ainsi offrir à nos clients le meilleur de la technologie décisionnelle pour les accompagner dans la transformation numérique de la fonction finance. ”



Dominique Galloy, C.E.O. de Sigma Conso, ajoute :

“Notre mission chez Sigma Conso est de simplifier les processus pour les professionnels du reporting de groupe et de la planification. Nos applications sont nativement cloud, pour une mise en œuvre rapide ; il est en effet essentiel que la digitalisation de la fonction finance n’accroisse pas la dette technologique du groupe et que le retour sur investissement puisse être rapide. »