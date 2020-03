Sinequa annonce la disponibilité de sa plateforme de recherche intelligente sur AWS Marketplace, la place de marché d'Amazon

« Afin de permettre à nos clients d'accéder facilement à notre plateforme sur le cloud, nous avons le plaisir d'annoncer que Sinequa est désormais disponible sur la place de marché AWS Marketplace. AWS est un fournisseur de services cloud de premier plan pour les entreprises présentes dans nos principaux secteurs d'activité, notamment les produits pharmaceutiques, les services financiers et la fabrication. Avec AWS Marketplace, le processus d'achat et de déploiement de Sinequa devient parfaitement fluide », a déclaré Xavier Pornain, vice-président senior de Sinequa pour l'Amérique du Nord. « La place de marché AWS Marketplace permet à nos clients d'acquérir des logiciels directement auprès d'AWS et d'en intégrer le coût de manière transparente dans leur facture AWS. »



La disponibilité de Sinequa sur la place de marché AWS Marketplace s'inscrit dans le cadre d'améliorations apportées par Sinequa pour permettre à son produit de gérer des déploiements de grande envergure comptant plusieurs centaines de nœuds et des milliards de documents sur AWS. La plateforme de Sinequa assure une connectivité hors pair aux sources de données AWS, telles que le service de stockage d'objets Amazon S3 (Amazon Simple Storage Service), l'entrepôt de données cloud Amazon RedShift, le service de base de données NoSQL Amazon DynamoDB, etc.



La plateforme de recherche intelligente (intelligent search) sécurisée pour environnements de production de Sinequa permet de relier les utilisateurs aux informations, à l'expertise et aux connaissances dont ils ont besoin pour prendre des décisions fondées sur l'information (information-driven). Avec la plateforme Sinequa, les « travailleurs de l'information » peuvent identifier un sujet et découvrir tout ce que leur entreprise sait à son propos, de manière à la fois complète et sécurisée.



La place de marché AWS Marketplace est un catalogue numérique organisé où les clients peuvent trouver, acheter, consommer et administrer facilement les logiciels, les services et les données tiers nécessaires pour créer des solutions et gérer leur entreprise. Recensant des milliers de logiciels classés par catégories (sécurité, réseau, stockage, apprentissage automatique (ML), veille économique, bases de données et DevOps), AWS Marketplace simplifie l'octroi et l'acquisition de licences logicielles avec des options de tarification flexibles assorties de différentes méthodes de déploiement.



À partir d'aujourd'hui, les clients de Sinequa peuvent contacter leur gestionnaire de compte pour connaître et se procurer la solution auprès d'AWS Marketplace.