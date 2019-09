Splunk annonce une nouvelle tarification pour sa plateforme Data-to-Everything et crée le fonds Splunk Ventures d’une valeur de 150 millions d'euros

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), fournisseur de la plateforme Data-to-Everything, a annoncé aujourd’hui plusieurs avancées en matière de tarification, de partenariats et d’investissements, qui visent à aider les clients à prendre des décisions plus avisées en transformant les données en actions. Avec la plateforme Data-to-Everything de Splunk, plus de 18 000 clients dans le monde génèrent plus de valeur et comptent sur les données pour chaque question, décision et action.



« Nous vivons dans un monde de changements sans précédent. Le volume de données continue d'augmenter à un rythme exponentiel, ce qui est une source d’opportunités extraordinaires pour ceux qui savent exploiter cette vaste ressource. Pourtant, la majeure partie de ces données est bloquée dans les équipements, les systèmes et les interactions de l’entreprise », explique Doug Merritt, le Président Directeur Général de Splunk. « Notre portefeuille de produits Data-to-Everything, combiné à nos nouveaux programmes de tarification, aux solutions de notre écosystème de partenaires et au fonds Splunk Ventures, supprime les barrières entre données et actions. Ainsi, nos clients, quelle que soit leur taille ou leur activité, ont la possibilité de produire des résultats pour l’ensemble de leur entreprise.



« Les données représentent l’un des actifs les plus précieux de Nubank. C’est ce qui fait de nous l’une des sociétés de technologie financière qui connaît la plus forte croissance dans le monde », affirme Cristina Junqueira, cofondatrice de Nubank. « Splunk élimine la complexité liée aux données, et nous pouvons donc nous consacrer entièrement à offrir la meilleure expérience possible à nos 12 millions de clients qui veulent reprendre le contrôle de leur vie financière ».



Tarification de la plateforme Data-to-Everything



Les nouveaux programmes de tarification de la plateforme Data-to-Everything apportent une flexibilité pour permettre aux clients d’obtenir des résultats concrets au lieu de se concentrer exclusivement sur les volumes de données. Ces programmes offrent une plus grande souplesse et une meilleure prévision tarifaire sur toute la gamme de produits Splunk®.



Tarification prédictive : ce nouveau programme de tarification offre une meilleure estimation des coûts à long terme et s’adapte de manière flexible et transparente à mesure que les volumes de données augmentent. Reposant sur une collaboration avec la communauté Splunk d’experts, de clients, de partenaires et d'analystes de l'industrie, le nouveau modèle permet aux clients de contrôler et de gérer les budgets autour de cet actif stratégique que sont les données. La tarification prédictive propose des niveaux de tarification prédéfinis allant de 125 Go à l’ingestion illimitée pour Splunk Enterprise, Splunk ITSI et Splunk ES. Pour plus d’informations sur les tarifs prédictifs de Splunk et l’éligibilité, accédez au site de Splunk.



Tarification basée sur l’infrastructure : Les clients peuvent désormais choisir d'acheter Splunk Enterprise en fonction de la puissance de calcul requise pour exécuter le logiciel sur site et dans le cloud. Les clients qui ne souhaitent pas modifier leur modèle de licence Splunk pourront continuer à bénéficier d'une tarification basée sur la volumétrie de données reçues par jour. Pour plus d’informations sur ce type de tarification, rendez-vous sur le site internet de Splunk.



Les offres Splunk Enterprise Rapid Adoption : Splunk dévoile de nouvelles offres « d’adoption rapide » à partir de 10 000 dollars (PDSF) couvrant trois, quatre ou cinq cas d’utilisation. Ces cas d’utilisation prédéfinis dans les opérations informatiques ou de sécurité bénéficient d’un volume de données illimitées. Pour plus d’informations sur les offres Splunk Enterprise Rapid Adoption, accédez au site de Splunk.



Écosystème



S'appuyant sur un riche écosystème de partenaires, Splunk a annoncé de nouveaux partenariats et a élargi certains partenariats existants. Cela facilitera plus que jamais l’intégration des données à chaque question, décision et action au sein de toute l’entreprise.



Accenture : Accenture offre plus de ressources Splunk formées et certifiées que tout autre partenaire et travaille avec Splunk pour lancer des jeux d'analyse de données qui aident les clients à augmenter leurs revenus, à réduire leurs coûts et à atténuer les risques en mettant en œuvre des connaissances exploitées à partir de vastes quantités de données.



Cisco : Cisco tire parti des intégrations avec la plateforme Splunk pour mettre rapidement sur le marché de nouvelles solutions différenciées qui seront vendues dans le catalogue international de Cisco. Une nouvelle solution de sécurité issue de ce partenariat stratégique, Cisco Endpoint Security Analytics Built on Splunk, est maintenant disponible.



Deloitte : Deloitte Risk & Financial Advisory et Splunk ont également élargi leur relation stratégique, car les offres Fusion Managed Services de Deloitte intègrent désormais Splunk Phantom pour fournir une supervision et une réponse de sécurité automatisées pour aider les clients à faire face aux cyber-menaces.



SAP : Splunk et SAP s'engagent dans un nouveau partenariat visant à permettre "l’Entreprise Intelligente", en apportant de nouvelles intégrations et solutions à nos clients communs pour réussir dans « l'économie de l'expérience ». Ensemble, nous avons l'intention de stimuler l'automatisation et l'innovation opérationnelles, d'ouvrir de nouveaux secteurs de croissance et d'offrir des expériences exceptionnelles à nos clients et partenaires communs.



Splunk Ventures



Les investissements de Splunk dans l'avenir permettront à de nouveaux utilisateurs de prendre des décisions plus rapidement et d'accéder à davantage de types et de sources de données. Avec un fonds d'innovation de 100 millions de dollars et un fonds d'impact social de 50 millions de dollars, Splunk Ventures investira dans des partenaires, dans l’écosystème de données et dans d’autres entreprises qui exploitent la puissance des données pour changer le monde.



Au-delà du capital, Splunk Ventures offrira également aux sociétés du portefeuille un accès privilégié à la technologie Splunk, une exposition à notre écosystème, un engagement avec les leaders et experts de Splunk, et des opportunités de mise sur le marché et de co-marketing.