Splunk développe l’accès aux données avec Splunk Connected Experiences et Splunk Business Flow

Splunk Inc. (NASDAQ: SPLK), qui interroge et extrait les résultats du monde des données, a annoncé aujourd’hui la commercialisation pour le grand public de Splunk® Connected Experiences et de Splunk Business Flow, de nouveaux produits qui rapprochent encore plus les clients Splunk de leurs données. Splunk Connected Experiences fournit des informations mobiles à l’aide de la réalité augmentée (RA), des périphériques mobiles tels que l’iPhone et des applications mobiles qui permettent aux utilisateurs d’accéder à leurs données n’importe où et n’importe quand. Splunk Business Flow apporte la puissance des données aux directions métiers qui peuvent désormais explorer et visualiser facilement leurs processus métier et les expériences clients pour prendre des décisions basées sur les données qui permettent d’améliorer la rentabilité. Les clients peuvent visiter le site Internet Splunk pour se familiariser avec Splunk Connected Experiences et Splunk Business Flow.



« La façon dont les gens travaillent et la façon dont ils souhaitent travailler changent rapidement en raison des technologies mobiles et de réalité augmentée que les entreprises devront adopter pour rester concurrentielles, maintenant comme à l’avenir » explique Tim Tully, directeur de la technologie, Splunk. « Notre vision consiste à permettre aux gens d’accéder aux données avec la puissance de Splunk par l’intermédiaire de ces technologies fondamentales, n’importe où et n’importe quand. Nos dernières innovations, qui s’appuient sur la puissante plateforme de Splunk, offrent des capacités d’enquête en simplifiant l’accès aux données, permettant à chaque utilisateur de travailler plus intelligemment pour offrir de la valeur commerciale à son entreprise. »



Analyse des données et exploitation des informations partout avec Splunk Connected Experiences



Avec Splunk Connected Experiences, Splunk permet aux utilisateurs sans connaissances techniques d’accéder aux informations pour apporter la puissance des données à leur travail. Ces utilisateurs peuvent désormais accéder à tout moment aux tableaux de bord Splunk via la réalité augmentée, les applications et périphériques mobiles, leur permettant ainsi d’analyser les défis commerciaux et de les résoudre plus facilement et en toute confiance. Splunk Connected Experiences est désormais disponible au grand public et comprend :



Splunk Cloud Gateway fournit un service Cloud sécurisé avec chiffrement de bout en bout qui permet un engagement mobile simple en installant l’application Splunk Enterprise pour mobile sur Splunkbase.

Splunk Mobile fournit aux utilisateurs principaux de Splunk Enterprise des alertes exploitables et des tableaux de bord adaptés sur leurs périphériques mobiles avec notre application Splunk Mobile. Les alertes permettent aux utilisateurs d’agir directement au lieu d’avoir à se connecter à un autre système. Les tableaux de bord seront intégrés dans les alertes associées et plus simples à visualiser sur des périphériques mobiles notamment sur une Apple Watch. L’application Splunk Mobile App pour iPhone et Apple Watch peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store.

Splunk TV est une application Apple TV native qui permet aux clients de visualiser les tableaux de bord Splunk en toute sécurité sur n’importe quel périphérique au lieu d’un PC dédiés pour une meilleure expérience. L’application Splunk TV est uniquement disponible depuis l’App Store sur Apple TV.

Splunk Augmented Reality (AR) fournit un accès direct au tableau de bord Splunk en scannant simplement un code QR ou une étiquette NFC qui est collée sur un rack de serveurs spécifique, ou tout objet du monde réel, avec un périphérique mobile. Splunk AR est disponible via l’application Splunk Mobile et peut être utilisé dans de nombreux environnements, qu’il s’agisse de serveurs ou de données sur l’état du matériel qui pourraient avoir un impact sur le temps d’arrêt des machines. L’application Splunk AR pour iPhone et iPad peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store.



« Nous comptons sur la flexibilité que nous apporte Splunk Enterprise pour fournir des services gouvernementaux de premier plan et une assistance informatique à nos clients du secteur public » explique Aidan Neighbor, développeur de solutions informatiques, Science Applications International Corporation. « Nous sommes ravis des possibilités que les capacités mobiles de Splunk Mobile peuvent intégrer à la plateforme existante. »



Splunk Business Flow permet aux nouveaux utilisateurs d’améliorer les processus métier et les expériences clients



Créé pour les professionnels des opérations commerciales qui sont responsables de la surveillance des processus métier et de garantir des expériences clients positives, Splunk Business Flow fournit une solution de Process Mining simple d’utilisation pour détecter rapidement les goulots d’étranglement qui menacent la performance de l’entreprise, tout en aidant à identifier les opportunités d’amélioration. Reposant sur la plateforme Splunk, Business Flow permet aux utilisateurs de :



Mettre en corrélation les données de plusieurs systèmes de données sans passer par l’intégration ou l’analyse manuelle fastidieuse des données.

Visualiser les processus métier réels de bout en bout et explorer les variations et les problèmes depuis une interface conviviale en attente de brevet.

Analyser les causes profondes potentielles qui se cachent derrière les problèmes de processus métier pour améliorer rapidement l’efficacité.



« En tant que grand distributeur européen qui traite des millions de transactions client par heure, obtenir une visibilité sur les processus numériques les plus critiques et les plus hétérogènes d’Otto est extrêmement complexe et prend beaucoup de temps » explique Andre Pietsch, propriétaire du produit, Otto Group. « Avec Splunk Business Flow, nous profitons d’une visibilité immédiate sur nos données et notre entreprise peut accéder facilement aux taux de conversion et comprendre comment les améliorer tout en réduisant la durée des cycles. »



Splunk modernise et unifie l’expérience de surveillance informatique dans l’ensemble de l’entreprise



Splunk a encore développé ses capacités d’intelligence artificielle et de Machine Learning pour offrir une suite d’opérations informatiques moderne qui comprend la surveillance de l’infrastructure, la surveillance du service, l’automatisation, l’AIOps (intelligence artificielle dédiée aux opérations informatiques) et la réponse aux incidents. Cette suite moderne simplifie les opérations informatiques depuis une plateforme de données unique et permet aux équipes en charge de l’infrastructure et des opérations d’obtenir plus de contexte sur un incident, de le résoudre plus rapidement et de récupérer du temps pour se concentrer sur ce qui compte. La nouvelle suite de surveillance de Splunk pour les opérations informatiques modernes comprend de nouvelles versions de Splunk IT Service Intelligence 4.2, Splunk App for Infrastructure 1.3 (désormais inclus dans Splunk ITSI), et des intégrations à Splunk VictorOps® et Splunk Phantom®. Désormais disponible au grand public, cette version propose des intégrations plus harmonieuses, des workflows plus fluides, et des capacités plus puissantes, notamment l’analyse prédictive, l’intelligence des services, la gestion des événements, l’automatisation des opérations et la surveillance de l’infrastructure informatique dans une plateforme tout en une reconnue par l’industrie pour l’AIOps.



Splunk dynamise l’avenir des opérations d’analyses de sécurité



Avec une croissance de données massive, les entreprises voient le volume des risques liés à la sécurité augmenter de jour en jour. Avec Splunk Enterprise Security (ES) 5.3, Splunk User Behavior Analytics (UBA) 4.3 et Splunk Phantom 4.2, les clients peuvent tirer parti de toutes les données importantes à la sécurité afin d’accélérer la détection des menaces et de mettre les opérations à l’échelle, de simplifier les enquêtes sur les menaces internes et externes et d’automatiser leurs centres d’opérations de sécurité (SOC). La puissance associée d’ES, UBA et Phantom continue à faire considérablement évoluer la façon dont les entreprises résolvent leurs défis de sécurité les plus complexes en transformant les données en informations et les informations en actions.