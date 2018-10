Splunk fait bouger les données avec l’équipe de cyclisme internationale Trek-Segafredo

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), qui permet d’extraire des indicateurs et de donner de la valeur à tous types de données, a annoncé aujourd’hui un partenariat global avec les équipes masculines et féminines de cyclisme sur route « Trek-Segafredo ». Ces deux équipes appartiennent à Trek, fabricant et distributeur international de vélos et d’accessoires de cyclisme. Le partenariat sera lancé le 1er janvier 2019, Splunk soutiendra les équipes dans leurs circuits internationaux incluant le Tour de France, le Giro d’Italia, le Tour of California et d’autres compétitions. L’entreprise fournira aux équipes et à Trek des renseignements exploitables obtenus en analysant les données de tout l’écosystème Trek, de l’usine à la ligne d’arrivée.



Splunk sponsorise les deux équipes de cyclisme Trek-Segafredo, masculine et féminine : c’est une première pour l’équipe féminine dans l’histoire de Trek et cela témoigne de l’engagement de Splunk pour la diversité et l’inclusion. Dans le cadre de ce partenariat, Splunk va s’attacher à analyser des données issues de tous les aspects de l’expérience de course – coureurs, entraîneurs, mécaniciens, fans et bien plus encore – afin de maximiser directement les performances et les résultats, de l’entraînement aux usines et entrepôts Trek, en passant par la piste. Splunk va capturer des données, les enrichir et en tirer des renseignements grâce aux technologies Splunk, faisant de Trek-Segafredo l’une des équipes qui utilise de manière optimale les données, sur la piste comme en-dehors.



« Étant moi-même cycliste depuis toujours, je suis très enthousiaste à l’idée que Splunk s’associe à Trek-Segafredo pour les aider à transformer les données en avantage stratégique pour l’équipe, » a déclaré Doug Merritt, Président et CEO de Splunk. « L’innovation est au cœur de l’ADN de Splunk et de Trek, et c’est pour cela que ce partenariat nous convient aussi bien. Nous sommes impatients de soutenir l’équipe Trek et d’enrichir le parcours international dans lequel ils se sont lancés grâce aux données. »



Splunk sera pleinement intégré à l’image de marque de l’équipe, des maillots aux vélos en passant par les véhicules de l’équipe, et l’entreprise participera également au programme international d’événements Trek-Segafredo organisés en marge des courses.



« Nous nous attachons avant tout à protéger la sécurité des informations partagées, » explique Roger Gierhart, Vice-président de Trek. « La technologie est un puissant moteur de notre secteur et nous sommes ravis d’avoir trouvé un partenaire aussi solide, dont les objectifs sont parfaitement alignés avec les nôtres. Le soutien de Splunk nous procurera un avantage décisif dans tous les aspects de nos activités, y compris nos programmes de course et le développement de produits. »



« Je suis fasciné par les perspectives qu’ouvre l’analyse des données pour la course dans un avenir proche, et c’est ce qui fait tout l’intérêt de ce partenariat, » commente Luca Guercilena, Directeur général, Trek-Segafredo. « Lorsque l’on combine les deux, l’innovation prend les devants et éleve Trek-Segafredo à un niveau supérieur d’agilité, grâce aux gains exceptionnels d’efficacité, de régularité et de performance permis par les technologies Splunk. »