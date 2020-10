Splunk invite les entreprises dans l’ère des données grâce à l’innovation cloud lors de .conf20

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), fournisseur de la plateforme Data-to-Everything, a annoncé aujourd’hui les dernières améliorations apportées à Splunk Cloud™ et Splunk® Enterprise. Ces nouveautés permettent aux clients de mobiliser leurs données pour toutes leurs questions, décisions et actions en lien avec l’IT, la sécurité et l’observabilité. Grâce à ces innovations, les clients vont accélérer leur transformation cloud à l’aide d’une plateforme de données moderne et unique. Splunk Enterprise 8.1 est maintenant disponible partout, et offre une productivité décuplée, des informations plus riches et une administration harmonisée.



Sendur Sellakumar, directeur produit chez Splunk, a observé : « Le passage au cloud et l’adoption des technologies numériques s’accélèrent dans l’ère des données, alors que les entreprises s’adaptent à de nouveaux environnements de travail. Les solutions cloud sont indispensables pour permettre à ces entreprises de grandir et de s’adapter. Grâce à leurs nouvelles fonctionnalités de recherches et à leur mobilité, les solutions Splunk offrent la vitesse, l’échelle et la flexibilité dont les entreprises ont besoin pour accomplir leur transformation cloud et non seulement réussir leur entrée dans l’ère des données, mais aussi s’y épanouir véritablement. »



Nasdaq a opté pour une stratégie multi-cloud afin de transformer ses méthodes de livraison de produits et de services à ses clients du monde entier. Brad Peterson, Directeur informatique de Nasdaq, s’est joint à Sendur Sellakumar pour une interview virtuelle au sujet de la transformation cloud de Nasdaq, à l’occasion de .conf20.



Brad Peterson, Directeur informatique de Nasdaq, a expliqué : « Les données sont au cœur de notre activité à Nasdaq. Nous devons traiter de grands volumes de données de façon rapide et sécurisée, ce que nous permet notre transformation cloud. Splunk est un partenaire stratégique de notre parcours cloud, et il apporte à Nasdaq des informations clés qui nous permettent de proposer des solutions innovantes à nos clients. »



Splunk élargit les capacités multi-cloud, renforce le cœur de sa plateforme en offrant de nouveaux moyens de définir la bonne stratégie de données et améliore l’accès aux données.



Splunk facilite le passage au cloud grâce à des investissements dans des technologies et des solutions natives. Et avec le programme de publications rapides de Splunk Cloud, les clients bénéficient d’une rentabilité accélérée grâce à un accès immédiat aux dernières fonctionnalités, sans aucun impact sur la livraison des services. Splunk rend l’importation des données plus facile et plus fiable, avec de nouvelles fonctionnalités pour les streams de données, et offre également une flexibilité supplémentaire aux clients qui migrent leurs applicatifs dans le cloud. Le nouvel Splunk Operator for Kubernetes, actuellement en bêta, facilite le déploiement et l’administration de Splunk Enterprise dans une infrastructure Kubernetes.



Lors de la conférence annuelle de ses utilisateurs, .conf20, Splunk a présenté Splunk Machine Learning Environment (SMLE) une nouvelle solution d’analyse avancée, de science des données et de machine learning, ainsi que des mises à jour des technologies fondamentales de Splunk. Splunk permet aux clients de l’IT, de la sécurité et de l’observabilité d’interagir avec leurs données et d’exploiter des informations à la volée sur les environnements cloud et gérés par les clients. Ces mises à jour incluent :



Splunk Machine Learning Environment (SMLE) est une nouvelle solution dédiée qui facilite l’élaboration et l’opérationnalisation de modèles de machine learning et d’algorithmes, pour extraire de la valeur des données à grande échelle dans Splunk. SMLE simplifie l’intégralité du cycle de vie du machine learning et permet un passage en production accéléré grâce à un déploiement rapide, une gestion centralisée des modèles et une supervision automatisée. Face à l’augmentation du volume de données, SMLE réunit ces données au sein d’une même plateforme pour afficher les informations à une vitesse optimale. La version bêta de SMLE est disponible dès aujourd’hui pour les clients de Splunk.

La dernière version de Splunk Data Stream Processor (DSP) soutient les stratégies multi-cloud des clients grâce à sa capacité d'accéder, de traiter et d'acheminer des données depuis et vers plusieurs services cloud, tels que Google Cloud Platform et Azure Event Hub. En outre, Splunk DSP 1.2 enrichit les données d'événements avec des lookups et des fonctionnalités de Machine Learning, ce qui réduit la charge de calcul et rend les recherches en aval plus précises et plus efficaces. Cela libère une valeur supplémentaire pour les équipes IT, d’observabilité et de sécurité. Splunk DSP sera également disponible pour le cloud plus tard cette année.

Les mises à jour apportées à Splunk Connected Experiences vont permettre de consulter les informations à la volée et d’améliorer la productivité des collaborateurs où qu’ils soient. Splunk Augmented Reality introduit une nouvelle fonction de collaboration à distance qui permet aux utilisateurs situés à deux endroits différents de collaborer et d’interagir dans un même environnement au sein d’une expérience partagée. Splunk TV permet désormais aux utilisateurs de contrôler de façon centralisée plusieurs téléviseurs sans avoir à les connecter au même réseau. Et Splunk TV est maintenant disponible sur Android™ TV et Fire® TV en plus de l’App Store sur Apple TV®. Splunk Augmented Reality est maintenant disponible à tous, et l’expérience 3D permet aux clients de trouver les données dont ils ont besoin en comparant visuellement les données à grande échelle et en simplifiant les analyses de tendance.



Splunk accompagne les clients tout au long de leur parcours cloud avec Splunk Cloud sur Google Cloud.



Splunk élargit également l’accès aux données et aide ses clients à réussir dans un monde « cloud first » en renforçant son partenariat stratégique avec Google Cloud. Ce partenariat accélère l’innovation en permettant un redimensionnement à la demande et en offrant une grande liberté de choix dans l’utilisation des services Splunk Cloud natifs. Splunk Cloud sur Google Cloud est maintenant accessible à tous après les résultats forts de la première version proposée de façon limitée. La solution offre aux clients une visibilité de bout en bout sur les environnements Google Cloud, multi-cloud et hybrides.



Gopal Padinjaruveetil, directeur de la sécurité informatique de l’Auto Club Group, a indiqué : « Les données en contexte sont certainement la ressource la plus stratégique dont dispose l’Auto Club Group pour apporter sécurité, sûreté et sérénité aux millions de membres de l’AAA. Grâce à la puissante combinaison de la plateforme Data-to-Everything de Splunk et de l’infrastructure sécurisée de Google Cloud, nous renforçons notre visibilité sur nos environnements cloud, multi-cloud et hybrides afin de mieux protéger nos membres. Splunk Cloud sur Google Cloud nous permet d’acquérir une agilité considérable et d’extraire de la valeur concrète pour notre entreprise, en faisant de la prise de décision informée par les données une compétence essentielle pour notre organisation. »