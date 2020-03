Splunk lance son calculateur de maturité en matière de données pour aider les entreprises à prendre conscience de la valeur de leurs données

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), fournisseur de la plateforme Data-to-Everything, a annoncé aujourd’hui les résultats d’une nouvelle étude explorant la corrélation entre l’usage qu’une entreprise fait de ses données et sa réussite commerciale. Cette étude mondiale, intitulée « Que valent vraiment vos données ? », quantifie l’impact économique et la valeur des données de différentes organisations. Les recherches ont révélé qu’en faisant un meilleur usage de leurs données, les grandes entreprises interrogées avaient significativement augmenté leurs revenus et réduit leurs coûts d’exploitation, enregistrant un gain de rentabilité représentant en moyenne 12,5 % de leur profit brut total. Pour télécharger le rapport intégral et son résumé, rendez-vous sur le site de Splunk.L'étude, menée conjointement par Splunk et Enterprise Strategy Group (ESG), a interrogé 1 350 décideurs métier et IT issus de huit secteurs en France, en Australie, en Chine, en Allemagne, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Elle révèle qu’une stratégie de données plus sophistiquée était associée à de meilleurs résultats sur plusieurs indicateurs : croissance des revenus, réduction des coûts d’exploitation, innovation accrue, accélération de l’accès sur le marché, meilleure satisfaction et fidélisation des clients, prise de décision plus rapide et de meilleure qualité – et ce, dans tous les secteurs et tous les pays.En plus d'analyser la façon dont les entreprises font des économies et augmentent leurs revenus grâce aux données, l'étude a évalué le degré de maturité des participants en matière de données, selon des critères tels que la prévalence d’outils d'analyse modernes et de certaines compétences, et l’efficacité de l’entreprise dans l’opérationnalisation de ses données. Les participants ont été répartis en trois grandes catégories selon leur maturité en matière de données :Catégorie de niveau 1 - Observateur : il s'agit des entreprises qui sont dans la première phase de mise en œuvre de leur stratégie de données.Catégorie de niveau 2 - Utilisateur : ces entreprises exploitent bien leurs données mais peuvent encore mieux faire.Catégorie de niveau 3 - Innovateur : ce sont les entreprises qui axent le plus fortement leur stratégie sur leurs données et ont mis en place des initiatives sophistiquées pour en extraire une valeur commerciale.L'étude a révélé que l'étape à laquelle se situe l’entreprise dans l’utilisation de ses données influence non seulement sa capacité à obtenir des renseignements, mais également à convertir ces renseignements en décisions concrètes et appuyées, puis en actions en temps réel. Toutes les entreprises disent tirer des bénéfices d’une meilleure utilisation des données, mais la catégorie des innovateurs affichait des gains commerciaux et économiques bien supérieurs.Par rapport aux participants encore à l’étape d’observation, les innovateurs avaient ajouté 83 % à leurs recettes et 66 % à leur bilan au cours des 12 mois précédents. L’enquête indique que les innovateurs sont plus susceptibles d’entretenir une culture d’entreprise misant sur les données et d’employer des technologies d’Intelligence Artificielle (IA) pour l’analyse des données en agissant plus fréquemment sur leurs données.D'autre part, l’étude révèle que 97 % des innovateurs atteignent ou dépassent leurs objectifs de fidélisation de la clientèle ; la majorité d’entre eux (60 %) ont même très largement excédé leur objectif. Parallèlement à cela, ils sont 93 % à avoir le sentiment de prendre des décisions meilleures et plus rapides que leurs concurrents, tandis que 91 % pensent que leur entreprise est en excellente position pour affronter la concurrence et réussir sur ses marchés au cours des prochaines années. Il faut cependant souligner que, tous secteurs et pays confondus, moins de 11 % des entreprises ont atteint l'étape de l’innovation, ce qui veut dire que près de 90 % d’entre elles peuvent encore mieux faire.« Jusqu’à présent, il était difficile pour les décideurs commerciaux de chiffrer précisément la valeur monétaire des données, » explique Doug Merritt, Président et CEO de Splunk. « Cette étude, la première du genre, démontre qu’une approche holistique et sophistiquée des données peut aider toute entreprise à atteindre le stade de l’innovation, à dépasser la concurrence et à devenir un leader dans son domaine et sur son marché. Splunk est fier d'aider plus de 19 000 clients à mobiliser leurs données en toute occasion et à réinventer leurs résultats en utilisant les données qui sont déjà à leur portée. »Les entreprises qui adoptent pleinement les données sont destinées à prendre la tête de la prochaine génération d'acteurs économiques.L’étude quantifie l’impact économique résultant d’une meilleure utilisation des données par l’entreprise et a mis au jour des résultats significatifs dans huit secteurs majeurs :89 % des institutions financières s'accordent à dire que l’utilisation intelligente des données et de l’analyse devient progressivement la seule source de différenciation dans l’industrie financière.65 % des sociétés technologiques ont augmenté leurs revenus grâce à une meilleure utilisation de leurs ressources de données.60 % des représentants du secteur de la distribution ont augmenté leurs revenus grâce à une meilleure utilisation de leurs ressources de données.88 % des entreprises du monde de la santé et des sciences de la vie indiquent que les progrès accomplis dans l’analyse des données et la corrélation de différents groupes de données auront, sur les résultats de santé, un impact comparable à celui d’autres découvertes médicales.55 % des sociétés du secteur de la fabrication et des matières premières ont augmenté leurs revenus grâce à une meilleure utilisation de leurs ressources de données.93 % des entreprises traditionnelles de la communication et des médias conviennent qu’elles doivent utiliser les données pour réinventer leurs services, sous peine de subir la concurrence d'offres de loisirs alternatives.52 % des institutions du secteur public ont réduit leurs coûts d’exploitation grâce à un meilleur usage de leurs données.51 % des établissements d’enseignement supérieur utilisent leurs données pour assurer une protection plus étroite et plus proactive face aux cybermenaces.Les entreprises françaises se distinguent par leur degré de maturité en matière d’exploitation des données. Toutefois, les résultats suggèrent que des problèmes organisationnels brident encore les sociétés françaises : 30 % d’entre elles déplorent qu’un manque de soutien de la direction freine leurs initiatives analytiques – et elles sont les plus nombreuses à le faire parmi tous les pays représentés dans l'étude. L’étude met au jour d’autres conclusions intéressantes :Avec un chiffre de 41 %, les entreprises françaises sont les plus nombreuses à être convaincues que les données et l’analyse peuvent « considérablement » améliorer les résultats des opérations IT, et elles sont à 5 points au-dessus de la moyenne internationale quand il s'agit d'appliquer l’analyse à l’intégralité ou la majorité des processus des opérations IT.53 % des entreprises françaises ont dépassé l'étape 1 de la maturité dans l’utilisation des données.Les participants français étaient les plus nombreux à signaler un manque de soutien des initiatives d'analyse de la part de la direction (30 %) et des employés en général (36 %).On perçoit un problème de recrutement. Par rapport aux autres pays interrogés, les entreprises françaises sont les moins nombreuses à être dotées d’un directeur des données ou Chief Data Officer (CDO). Sur une note plus positive, il semble que les pratiques de recrutement soient en train d'évoluer, car 30 % des sociétés françaises prévoient de recruter un CDO au cours des 12 prochains mois.Splunk lance son calculateur de maturité en matière de donnéesPour aider les entreprises à évaluer leur degré d’utilisation des données, Splunk a lancé aujourd'hui un calculateur de maturité. Cet outil d'évaluation accessible gratuitement en ligne permet aux entreprises de découvrir dans quelle mesure elles maximisent la valeur de leurs données pour atteindre les résultats qu’elles souhaitent.Le calculateur Splunk de maturité en matière de données offre aux entreprises un moyen simple et rapide d’évaluer l’étape à laquelle elles se situent dans l’utilisation des données, puis de trouver les bons outils pour exploiter aux mieux cette ressource. Pour connaître la maturité de votre organisation dans le domaine des données, essayez le calculateur de maturité sur le site de Splunk : https://www.splunk.com/fr_fr/data-maturity-calculator.html#/start