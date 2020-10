Splunk propulse les organisations dans l’ère des données grâce à des fonctionnalités de supervision multi-cloud et AIOps améliorées

Splunk Inc. (NASDAQ : SPLK), fournisseur de la plateforme Data-to-Everything, a annoncé aujourd’hui des améliorations au portefeuille Splunk d’opérations IT, notamment avec le lancement des solutions Splunk® Service Intelligence for SAP®, une nouvelle version de Splunk IT Service Intelligence (ITSI), un add-on pour Splunk Infrastructure Monitoring et l’inauguration de Splunk IT Essentials. Grâce aux solutions IT avancées de Splunk, les clients peuvent pleinement adopter la transformation numérique axée sur le cloud, peu importe où ils en sont dans leur parcours de modernisation IT.



Même si la transition vers le cloud produit de la valeur pour les organisations de toutes les tailles, l’ère des données entraîne des changements drastiques et les équipes IT ont besoin de solutions dynamiques pour répondre à ces exigences commerciales qui évoluent rapidement. Le portefeuille d’opérations IT de Splunk constitue la solution de supervision basée sur l’analyse la plus exhaustive et flexible pour tous les environnements locaux, hybrides et multi-cloud. Il fournit aux organisations les solutions dont elles ont besoin pour mener à bien leur parcours cloud.



Kia Behnia, Vice-président des opérations IT de Splunk, explique : « La transformation numérique et l’essor des services métier numériques essentiels ne font qu’accélérer depuis un an en raison de la pandémie mondiale, à mesure que de plus en plus d’organisations migrent leurs services métier cruciaux et leur infrastructure sur le cloud. Les solutions d’opérations IT améliorées de Splunk aident nos clients à accélérer leur migration vers le cloud et à gérer leur environnement multi-cloud en toute confiance. Elles fournissent la vitesse, la capacité d’analyse et la visibilité de bout en bout nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de leurs services essentiels et métier. »



Karen McElhatton, DSI du groupe McLaren, commente : « Parler de Formule 1 ou de course automobile, c’est parler de données, et la vitesse et l’ampleur incroyables de ces données ne cessent d’augmenter à mesure que nous collectons des informations sur tous les aspects de notre activité. Splunk a contribué à transformer notre parcours de modernisation IT en nous donnant une visibilité de bout en bout et un accès fiable pour sécuriser toutes les données de notre environnement cloud hybride. Cela nous permet de contrôler et d’accélérer nos prises de décision, peu importe où l’équipe se trouve dans le monde. »



Splunk apporte la puissance de la supervision gérée par l’IA aux solutions SAP

Pour réussir dans l’ère des données, les organisations ont besoin d’une vue complète sur leurs données. Cela est d’autant plus vrai au regard des dizaines de milliers de clients SAP qui ont besoin de visibilité sur leur activité pour garantir un bon service et la réussite de leurs clients. S’appuyant sur le partenariat stratégique entre Splunk et SAP, les solutions Service Intelligence for SAP® de Splunk, disponibles dès maintenant en version limitée, associent la puissance de la supervision basée sur l’intelligence artificielle (IA) aux piles technologiques SAP pour fournir une visibilité de bout en bout sur tout votre environnement IT et sur votre environnement basé sur les solutions SAP.



Grâce aux solutions Service Intelligence for SAP®, les nouveaux clients et les possesseurs de la solution ITSI peuvent acquérir une visibilité détaillée de la santé de leurs services et profiter d’une analyse plus approfondie des différents incidents. Ils peuvent alors superviser, trier et résoudre les problèmes éventuels affectant leurs services métier essentiels afin d’éviter des interruptions de service coûteuses.



Tom Roberts, Responsable global des partenaires de solutions logicielles chez SAP, indique : « SAP et Splunk poursuivent leur objectif commun de créer une entreprise intelligente avec le lancement de Splunk Service Intelligence for SAP® solutions sur SAP App Center. Cette collaboration avec Splunk témoigne de notre engagement conjoint pour la réussite de nos clients. Elle permet aux organisations d’évoluer à leur meilleur niveau et d’employer une approche flexible et résiliente face au contexte actuel difficile. »



Les solutions IT de Splunk sont synonymes d’efficacité et d’impact positif sur l’activité, dans n’importe quel environnement



Dans le monde numérique d’aujourd’hui, les interruptions de service peuvent s’avérer coûteuses, si bien que les équipes IT utilisant plusieurs outils de supervision déconnectés se heurtent bien souvent aux limites de processus inefficaces et à une visibilité incomplète au moment de résoudre les incidents. La dernière version de Splunk IT Service Intelligence (ITSI) confère aux équipes IT une visibilité de bout en bout, une grande efficacité opérationnelle et des informations métier. Les organisations peuvent ainsi prédire les incidents avant qu’ils n’affectent leurs clients, que leur déploiement soit local ou sur le cloud.



Les organisations peuvent utiliser Splunk ITSI dans n’importe quel environnement pour corréler et appliquer le machine learning (ML) à toutes les données afin de superviser leurs performances en temps réel, profiter d’alertes intelligentes et bénéficier d’une gestion des incidents intégrée. Grâce aux tableaux de bord de supervision des services améliorés, à l’analyse approfondie des événements et aux nouvelles fonctionnalités de ML, les clients peuvent désormais passer plus de temps à augmenter leur impact commercial qu’à résoudre les problèmes.



De plus, l’add-on pour Splunk Infrastructure Monitoring permet aux organisations de collecter et d’intégrer directement les métriques de Splunk Infrastructure Monitoring (anciennement SignalFx Infrastructure Monitoring) sur la plateforme Splunk Data-to-Everything, ce qui permet d’investiguer et de superviser globalement tous les environnements. Pour les clients de Splunk ITSI, cette intégration permet également aux organisations utilisant les fonctionnalités de supervision des indicateurs de performance clé (KPI) et de gestion des alertes d’augmenter la productivité et la visibilité dans leur environnement.



Nous présentons également la nouvelle plateforme Splunk IT Essentials pour le service Splunk Cloud, disponible dès maintenant en version bêta. Elle propose un accompagnement étape par étape pour les nouveaux utilisateurs souhaitant superviser et obtenir des informations à partir de sources IT courantes. Cette plateforme, en plus des fonctionnalités améliorées de Splunk sur le portefeuille d’opérations IT, permet aux organisations d’obtenir des informations plus rapidement et d’accélérer leur parcours de modernisation IT en toute facilité.