Starburst devient partenaire AWS sur la compétence services financiers

Starburst, la plateforme de données conçue pour les applications data et l’IA, annonce avoir obtenu la compétence Amazon Web Services (AWS) Financial Services Competency. Cette reconnaissance confirme la capacité de Starburst à fournir une solution sécurisée et évolutive, adaptée aux besoins du secteur financier. Starburst offre ainsi à ses clients une expérience simplifiée, facilitant le déploiement et la gestion rapides et fluides des workloads de données sur AWS.



Une expertise reconnue pour le secteur financier

Cette compétence, obtenue à l'issue d’un processus d’évaluation rigoureux et complet par AWS, valide la spécialisation technologique et le haut niveau d’expertise de Starburst dans la mise en œuvre de solutions d’architecture de données pour les institutions financières.



Aujourd’hui, Starburst connecte les données des plus grandes entreprises du secteur, dont quatre des cinq plus grandes banques mondiales, pour améliorer la détection des fraudes, rationaliser la gestion des risques, personnaliser l’expérience client et renforcer les capacités d’analyse de marché, tout en optimisant leur efficacité opérationnelle.



En unifiant les données issues de réseaux de paiement, d’agences de crédit et de systèmes bancaires, Starburst permet un accès à des informations en temps réel, des prises de décision assistées par l’IA et des analyses à grande échelle. Cette approche accélère l’innovation et notamment l’utilisation de l’IA dans les services financiers tout en garantissant la conformité avec les réglementations.



Aider les services financiers à tirer de la valeur de leurs données

La plateforme de données conçue pour les applications data et l’IA de Starburst permet de :



Moderniser les systèmes centraux : En facilitant l’abandon des systèmes hérités, la plateforme permet une meilleure intégration des services financiers dans les usages quotidiens des clients particuliers et professionnels.



Exploiter tout le potentiel des données : Quel que soit leur emplacement, les données peuvent être mobilisées pour des analyses avancées, des applications innovantes et des projets IA d’ampleur. Construite autour de technologies open source comme Trino et Iceberg, la plateforme inclut également des accélérateurs d'analyse et d'IA conçus pour gérer le volume, la diversité et la complexité spécifiques des données financières.



Créer des expériences numériques innovantes : Elle fournit les bases nécessaires à la conception d’interactions personnalisées, fondées sur les données, pour répondre à des attentes clients.



Renforcer la gouvernance des données : Conçue en tenant compte des impératifs de sécurité et de conformité propres au secteur, la plateforme offre les fonctionnalités de gouvernance indispensables pour répondre aux exigences réglementaires et protéger les données sensibles.



Starburst et AWS collaborent pour soutenir les stratégies de données des institutions financières. Ensemble, les deux partenaires accompagnent les institutions dans la modernisation de leurs opérations, l’amélioration de l’expérience client et l’innovation.



« Cette compétence AWS Financial Services illustre l’engagement de Starburst à fournir aux institutions financières les bases de données dont elles ont besoin pour non seulement suivre le rythme requis par le haut niveau d’exigence de leur secteur, mais également prendre les devants dans un contexte de transformation numérique rapide et d’innovation liée à l’IA. Starburst permet aux entreprises d’unifier leurs données, de faire passer leurs projets d’IA de l’expérimentation à des résultats concrets, et de naviguer dans un paysage réglementaire complexe, tout en garantissant une gouvernance et une sécurité solides. » précise Justin Borgman, CEO et cofondateur de Starburst.