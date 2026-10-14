Stordata et Qohash annoncent un partenariat transatlantique pour la sécurité des données sur le marché français

Stordata, intégrateur français de référence en gestion et en sécurisation des données, et Qohash, entreprise canadienne en sécurité des données, annoncent un partenariat stratégique pour le marché français. Stordata intègre à son offre la technologie de Qohash, qui permet aux organisations de savoir quelles données sensibles elles détiennent, où elles se trouvent, qui peut y accéder et quel serait l’impact de leur exposition, sans que ces données ne quittent leur environnement.



Le constat de Qohash est clair : dans la quasi-totalité des environnements analysés, plus de 95 % du risque lié aux données sensibles se concentre dans moins de 5 % des fichiers. Encore faut-il pouvoir tout analyser pour le trouver. C'est ce que permet l'approche de Qohash : la sécurité vient aux données, et non l'inverse.



Une offre complète, de la découverte à la protection



Qohash découvre, classe et gouverne les données sensibles là où elles se trouvent : serveurs de fichiers, postes de travail et plateformes collaboratives. Stordata y associe son expertise reconnue en prévention des fuites de données (DLP), sa connaissance des environnements de ses clients et ses services d'audit, d'intégration et de services managés. Ensemble, les deux sociétés accompagnent toutes les organisations de l'identification des données à risque jusqu'à leur protection, et soutiennent leurs démarches de conformité au RGPD, à NIS2, à DORA et au règlement européen sur l'IA.



« De leur création à leur archivage, les données sont une ressource stratégique pour nos clients. Stordata les accompagne depuis plusieurs années avec une forte expertise en DLP et en protection de l'information. Avec Qohash, nous leur offrons une maîtrise complète de leurs données sensibles, directement là où elles se trouvent. Développée au Canada, cette technologie répond aux exigences de nos clients les plus attentifs à la souveraineté et à la sécurité de leurs données. C'est ainsi que la cybersécurité devient un levier de performance et de croissance », déclare Franck Henri, responsable du développement de l'offre et des services cybersécurité chez Stordata.



Un modèle de partenariat transatlantique



Alors que le Canada et l'Union européenne ont renforcé en 2025 leur coopération en matière de sécurité, y compris dans le domaine cyber, les deux sociétés voient dans cette alliance un modèle : une technologie conçue pour les environnements les plus exigeants, portée sur le terrain par un partenaire local de confiance, dans une relation qui dépasse le cadre commercial.



« Dans un secteur où les technologies se transforment chaque jour, Stordata se distingue par un leadership exceptionnel et une vision à long terme de la transformation numérique. Nous partageons les mêmes valeurs et bâtissons ensemble une relation d'affaires durable. Avec Stordata, nous offrons à nos clients français des moyens concrets de garder le contrôle de leurs données au sein de leur organisation. C'est à cela que ressemble la prochaine génération de partenariats transatlantiques », affirme Guy Veilleux, cofondateur et SVP Europe de Qohash.