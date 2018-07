Structurer et mesurer la température émotionnelle pour comprendre les comportements

L’émotion est-elle modélisable ? Très certainement répond la startup Q°emotion, spécialiste de l’analyse des données textuelles et de la détection des émotions qui s’y cachent. Comment cela fonctionne-t-il et quels sont les usages possibles de cette nouvelle connaissance ?

Lorsqu’un client, un prospect, ou toute autre personne avec laquelle vous êtes en contact vit une expérience liée à vos produits, votre service, elle ressent le plus souvent une émotion. Cette émotion est difficile à occulter, l’Être humain l’exprime inconsciemment. Elle peut s’exprimer au travers du langage, mais également au travers d’expressions faciales, d’intonations de la voix.

Pour Grégoire Pfirsch, Directeur Général et co-fondateur de Q°emotion, les émotions peuvent être classifées en six niveaux : la joie, la surprise, la peur, la colère, la tristesse et le dégout. Il est intéressant de remarquer qu’au moins quatre des six niveaux, se rattachent à des émotions négatives, de la peur au dégout. Quant à la surprise, elle peut être positive, ou négative, et dans ce cas, Grégoire Pfirsch suggère de la rattacher à de la tristesse. A cette échelle de valeurs émotionnelles il convient également d’ajouter une valeur neutre, le calme non émotionnel.

Le métier de Q°emotion est d’analyser les éléments de langage, de les décrypter, les décortiquer, pour « qualifier et quantifier les ressentis émotionnels ».