Tableau 2019.2 propose de nouvelles fonctionnalités de cartographie, pour une expérience plus précise et fluide avec les données spatiales

Tableau Software (NYSE : DATA), solution d'analyse et de visualisation de données leader sur le marché, annonce aujourd'hui le lancement de Tableau 2019.2, intégrant notamment de nouvelles fonctionnalités de cartographie permettant d'optimiser l'analyse de données spatiales. Grâce à une technologie de couches repensée pour les cartes vectorielles développée par Mapbox, Tableau 2019.2 offre une expérience plus précise et fluide, et permet de présenter des données spatiales de façon plus détaillé pour réaliser des analyses avec davantage de couches contextuelles. Cette nouvelle version inclut également les actions de paramètrage pour faciliter l'interactivité visuelle, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités demandées par la communauté, comme les infobulles personnalisables dans la création Web, une page d'accueil personnalisée pour Tableau Server, des outils de création de tableaux de bord améliorés, ou encore des optimisations pour Ask Data, la fonctionnalité qui intègre le langage naturel dans Tableau.



De plus en plus de décisions s'appuient désormais sur des données spatiales, et la demande explose. Selon le rapport Gartner récent, 30 % des interactions avec les clients s'appuieront sur des analyses géospatiales en temps réel d'ici 2022, contre seulement 4 % en 2017. Les nouvelles cartes vectorielles Tableau offrent une meilleure expérience que les solutions de cartographie classiques. Au lieu de charger des images, Tableau redimensionne les cartes lors de zooms ou de panoramiques, pour aider les utilisateurs à mieux s'immerger dans les analyses. La technologie de pointe de Mapbox propose également de nouvelles couches, comme la superficie au sol des bâtiments, les stations de métro, les gares, ou encore les informations topographiques et hydrographiques, pour donner davantage de contexte aux données spatiales.



Ces nouvelles fonctionnalités géospatiales vont changer la donne pour de nombreuses entreprises et institutions. PATH, par exemple, est une organisation non-gouvernementale qui s'appuie sur Tableau et Mapbox pour analyser les cas de maladies comme le paludisme, et ainsi suivre avec précision l'évolution des contagions dans les zones infectieuses.



« En pouvant placer précisément sur une carte tous les cas de paludisme signalés, nous pourrons assurer un suivi bien plus précis. Les cartes génèrent une notion d'espace et d'échelle pour la visualisation de données, tout en favorisant l'exploration et la découverte d'informations. Les décideurs peuvent ainsi visualiser facilement les foyers de maladie, et mettre ces informations en corrélation avec la disponibilité des ressources, comme les structures sanitaires, les médicaments ou le personnel de santé », explique Jeff Bernson, Vice-président Technology, Analytics and Market Innovation chez PATH. « En utilisant des cartes vectorielles Tableau plus précises et détaillées dans nos initiatives comme Visualize No Malaria, nos partenaires nationaux peuvent suivre plus facilement et précisément les foyers de maladie, et ainsi apporter plus rapidement de l'aide à ceux qui en ont besoin. »



Modifiez visuellement les lignes de référence, les filtres, et même les requêtes SQL



Tableau 2019.2 permet de modifier les paramètres de fonctionnalités analytiques comme les calculs, les filtres et les lignes de référence, simplement en sélectionnant des points de données dans une visualisation. Il est ainsi possible de réaliser facilement des analyses comparatives et/ou ponctuelles de manière interactive. Par exemple, un champ calculé peut renvoyer la valeur ‘True' si ‘Sales' est supérieur à 500 000 $ ou ‘False' dans le cas contraire. Pour rendre cela plus flexible, au lieu d'intégrer cette somme directement dans le calcul, l'utilisateur peut avoir recours à un paramètre permettant de la modifier grâce à un champ de saisie. Les actions de paramétrage vont encore plus loin et offrent la possibilité de choisir ses propres valeurs simplement en sélectionnant un point de données dans la visualisation, sans avoir à saisir quoi que ce soit. Ainsi, les utilisateurs resteront immergés dans leurs analyses, et pourront profiter de tableaux de bord toujours plus interactifs.



Les nouvelles fonctionnalités demandées par la communauté Tableau



Tableau 2019.2 inclut également de nombreuses fonctionnalités suggérées par la communauté, comme par exemple de nouvelles manières de personnaliser et de partager les tableaux de bord.



Avec Ask Data, Tableau rend l'analytique conversationnelle toujours plus puissante et flexible. Il est désormais possible de créer des calculs en langage naturel, approfondir ses questions en remplaçant ou en ajoutant des éléments de données, et analyser les données sur les questions posées par les utilisateurs.

Infobulles personnalisables sur les lignes de référence, avec possibilité de modifier le texte ou de désactiver entièrement l'infobulle.

Masquer les conteneurs inutilisés pour libérer de l'espace sur l'écran pour les tableaux de bord.

Remplacer automatiquement une feuille de calcul par une autre en un seul clic.

La nouvelle expérience de navigation avec une page d'accueil personnalisée pour Tableau Server facilite l'exploration du contenu.

Intégration de fonctionnalités de sécurité biométriques dans Tableau Mobile, comme Touch ID et Face ID.



De plus, tous les produits Tableau sont désormais disponibles en chinois traditionnel et en anglais (R.-U.).



« La communauté de Tableau ne ressemble à aucune autre, elle est une source d'inspiration exceptionnelle pour nous aider à accélérer le rythme de nos innovations. Avec chaque nouvelle version, nous cherchons à simplifier et optimiser l'expérience analytique, pour permettre à toujours plus d'utilisateurs de trouver facilement des réponses à leurs questions sur leurs données », explique François Ajenstat, Directeur produit chez Tableau. « Qu'il s'agisse de faciliter la créativité des utilisateurs avec les actions de paramétrage ou de libérer tout le potentiel des données spatiales avec des cartes plus riches et plus sophistiquées, Tableau 2019.2 repousse les limites de l'interactivité. »