Tableau 2019.3 fait passer l’analytique basée sur l’IA à la vitesse supérieure !

La principale plateforme de l’analytique, Tableau Software,́ annonce aujourd'hui la disponibilité d'Explain Data, une nouvelle fonctionnalité directement intégrée à Tableau. Cette dernière permet aux utilisateurs de bénéficier du pouvoir de l'analyse statistique avancée en un seul clic. Aucune expertise complexe en modélisation et en Data Science n’est nécessaire. Désormais, n’importe quel collaborateur est en mesure d’accéder instantanément à une grande richesse d’information provenant des données de l’entreprise basées sur l'IA. Grâce à Explain Data, des algorithmes statistiques sophistiqués sont mis en œuvre pour analyser toutes les données disponibles pour le compte de l'analyste et pour expliquer automatiquement les facteurs les plus pertinents qui stimulent un point de donnée spécifique. Explain Data est ainsi en mesure de fournir des analyses puissantes à un spectre d’utilisateurs plus large. Elle les aide à découvrir rapidement des informations difficiles à trouver ou chronophages. Explain Data est disponible dès aujourd'hui sans frais supplémentaires dans le cadre du lancement de la toute dernière version de Tableau, Tableau 2019.3.

« Avec Explain Data, nous apportons à tous le pouvoir de l'analyse basée sur l'IA et rendons l'analyse statistique sophistiquée plus accessible. Ainsi, quel que soit le niveau d'expertise, n’importe quel collaborateur est en mesure de répondre rapidement et en toute confiance aux questions qu’ils se posent concernant les données de l’entreprise » déclare François Ajenstat, Responsable Produits chez Tableau. « Explain Data va permettre aux utilisateurs de se concentrer sur les informations qui comptent vraiment afin d'accélérer le délai d'intervention et démultiplier l'impact de leurs activités », ajoute-t-il.

Explain Data accélère le processus analytique. Il aide les utilisateurs à découvrir et comprendre rapidement les facteurs qui influent sur les changements au sein de leurs données, et ce sans avoir à les configurer, les préparer ou les modéliser. Habituellement, pour comprendre la cause à l'origine d'un point de données spécifique ou d'une anomalie particulière, les utilisateurs doivent déterminer et valider manuellement les explications

potentielles. Ce processus peut prendre beaucoup de temps et omettre des réponses plausibles. Avec l’intégration d'Explain Data dans Tableau 2019.3, ils sélectionnent tout simplement un point de données dans une visualisation. Tableau utilise alors ses technologies statistiques pour évaluer automatiquement des centaines de modèles et

explications potentielles parmi toutes les données disponibles, ceci, en seulement quelques secondes. Explain Data fournit les explications les plus pertinentes et les plus significatives sur le plan statistique sous forme de visualisations interactives que les clients peuvent explorer davantage, avec toute la puissance de Tableau.

Explain Data réduit par ailleurs le risque d'erreur humaine qui peut limiter l'analyse, aidant ainsi les utilisateurs à découvrir des informations significatives qu'ils ont peut-être manquées. Une personne chargée de répondre à une question relative à des données comme « Qu'est-ce qui contribue à la perte de clientèle ? » doit souvent limiter son analyse à un ensemble d'hypothèses pré dé terminé es. Explain Data évalue automatiquement chaque aspect de l'ensemble de données et permet au professionnel, quel que soit son expertise, de découvrir les informations cachées.

« Au sein de JLL, des milliers d'employés utilisent Tableau quotidiennement pour visualiser et comprendre leurs données. L'évolution de l'analyse en libre-service fait que les utilisateurs ont aujourd'hui le pouvoir de poser encore plus de questions sur leurs données, passant ainsi du questionnement à la perspicacité. Nous sommes convaincus qu'Explain Data changera la donne en permettant l'analyse guidée. Les utilisateurs seront en mesure de poser les bonnes questions et découvrir des informations plus rapidement », déclare Simon Beaumont, Directeur du Centre d'Excellence de la Veille Économique Mondiale chez JLL. « Explain Data permet à tout collaborateur, quel que soit son niveau de connaissances en matière d’analyse de données, d’explorer celles-ci, et d'aller au-delà̀ des chiffres pour comprendre non seulement le "quoi", mais aussi le "pourquoi". C’est là la véritable définition de la démocratisation des données », ajoute-t-il.

Tableau 2019.3 étend la fonctionnalité du langage naturel (Natural Languagé Processing ou NLP) et intègre de nouveaux connecteurs et une sécurité renforcée

Des dizaines de nouvelles fonctionnalités sont également incluses dans la mise à jour vers Tableau 2019.3. Celles-ci incluent notamment de nouvelles méthodes permettant de tirer parti de Ask Data, la fonctionnalité de langage naturel de Tableau. Celle-ci peut désormais être intégrée, par exemple, dans un portail d'entreprise ou une page Intranet. Ainsi, davantage de personnes sont encouragées à utiliser cette fonctionnalité dans leur travail quotidien. Elles peuvent poser des questions sur les données en employant un langage clair comme « Q́uels étaient les résultats de mes ventes à Seattle le mois dernier? ». Grâce à cette possibilité d'intégrer Ask Data, les organisations vont permettre à davantage de personnes d'interagir avec les données. Elles offrent ainsi aux employés une visualisation qu'ils peuvent continuer à affiner et à explorer à l'aide des fonctionnalités d'analyse très complètes de Tableau.

Pour davantage de sécurité, les clients de Tableau Server peuvent désormais chiffrer leurs extraits de données, et s’assurer sur le fait que ceux qui sont publiés et stockés via Tableau Server sont chiffrés eux aussi. Tableau continue également d'ajouter de nouveaux connecteurs de données à la plate-forme à chaque nouvelle version. Avec la version 2019.3, les clients utilisant Sparks pour l'apprentissage automatique et la Data Science peuvent désormais bénéficier d'un connecteur de données natif vers Databricks.

Parallèlement au lancement de Tableau 2019.3, Tableau a annoncé aujourd'hui la sortie de Tableau Catalogue. Ce nouvel ensemble de fonctionnalités de catalogue est désormais inclus dans le module complémentaire de gestion des données. Il offre úne vue globale de toutes les données utilisées dans Tableau pour en améliorer la visibilité et la découverte. En outre, pour permettre aux clients de mieux contrôler la manière dont ils gèrent et adaptent les déploiements stratégiques, Tableau a lancé une nouvelle solution répondant aux besoins uniques de sécurité, de facilité de gestion et d'évolutivité des entreprises clientes. Il s'agit du module complémentaire Tableau Server Management.