Tableau 2020.1 offre des fonctionnalités innovantes, inspirées par ses clients, notamment des paramètres dynamiques, des animations de visualisation et des outils pour les tâches administratives

Tableau Software, la solution d'analyse et de visualisation leader sur le marché, lance aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités. Celles-ci vont aider les utilisateurs à libérer plus d'interactivité dans leurs tableaux de bord et à obtenir des insights plus approfondis à partir de leurs données. Tableau 2020.1 est la toute dernière mise à jour qui découle de la collaboration des clients aux Forums de la communauté Tableau en ligne, Tableau ajoute ainsi des fonctionnalités très demandées par ces derniers et apporte une flexibilité accrue aux administrateurs.



Parmi ces fonctionnalités, citons les paramètres dynamiques qui éliminent la nécessité de mettre à jour les classeurs lorsque des changements sont apportés aux données sous-jacentes ainsi que les animations de visualisation. Ces dernières offrent aux utilisateurs un nouvel outil pour comprendre les transitions entre les points de données et pour s'intéresser aux données. Tableau 2020.1 offre également des capacités supplémentaires aux administrateurs de Tableau. Celles-ci reposent notamment sur une gestion des licences basée sur l'identifiant et sur des améliorations apportées au module d'extension de gestion des données et au module d'extension de gestion des serveurs. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://protect-us.mimecast.com/s/Xpj4C31KjQS0jwmJt21Nji?domain=tableau.com.



« Depuis le premier jour, nous plaçons les clients au centre du développement de nos produits. Notre vaste communauté de clients Tableau, composée de membres passionnés, nous aide à orienter l'innovation de nos produits et nous permet de nous consacrer à la résolution de leurs problèmes les plus urgents », a déclaré François Ajenstat, directeur de produit chez Tableau. «Cette version rassemble certaines des mises à jour les plus demandées de notre communauté. Nous permettons à nos clients de rendre l'analyse plus interactive et plus intéressante. Ils sont ainsi en mesure de se consacrer aux tâches qui génèrent une réelle valeur et créent une vraie transformation au sein de leurs entreprises ou organisations ».



Des animations pour donner vie à votre visualisation



Tableau 2020.1 met l'analyse en mouvement avec l'intégration des « Viz Animations » (animations de visualisation). Celles-ci permettent aux créateurs de relier en toute fluidité les points qui se trouvent derrière leur analyse par le biais du mouvement. Les animations servent d'indice visuel, facilitant la tâche aux personnes qui observent le suivi des changements importants. En effet, le mouvement illustre clairement la façon dont les données réagissent à différents changements, tels que le filtrage ou le tri. Les utilisateurs sont désormais capables de repérer et de comprendre facilement les changements, en suivant visuellement le mouvement lorsqu'une marque spécifique devient une donnée aberrante, par exemple, ou lorsqu'il y a un pic ou une baisse soudaine de la valeur.



« Le fait de pouvoir ajouter des transitions animées à mes tableaux de bord va faciliter encore plus la transmission des informations aux personnes qui les visionnent. Cette innovation les aidera à mieux comprendre les données qui se profilent derrière mes visualisations », a déclaré Marc Reid. Ce responsable de l'informatique décisionnelle et de la visualisation utilise Tableau quotidiennement. Il est également reconnu comme un « Zen Master », un titre très convoité au sein de la communauté Tableau. «Du point de vue des histoires que racontent les données, les animations permettent au public de voir plus facilement les changements réels apportés à ces données et de mieux comprendre les transitions entre les différents visionnages. »



Les paramètres dynamiques permettent une analyse interrompue



Les paramètres de Tableau sont utilisés par les auteurs de tableaux de bord pour apporter de l'interactivité ou de la flexibilité à un rapport sans qu'il y ait besoin d'ajouter de nombreuses visualisations : les paramètres peuvent par exemple transformer un graphique en calculant les ventes et les bénéfices, puis les ventes et les remises, à l'aide d'une simple liste déroulante ou d'un curseur de défilement. Auparavant, les paramètres étaient statiques et exigeaient des utilisateurs qu'ils mettent à jour manuellement leurs valeurs. Aujourd'hui, grâce à l'introduction des paramètres dynamiques, les auteurs peuvent régler leurs classeurs pour qu'ils ajustent automatiquement leurs paramètres en fonction des toutes dernières données. Ceci garantit que le reste de l'organisation ou de l'entreprise consulte les données les plus récentes et les plus précises. Désormais, les analystes peuvent passer moins de temps à créer et à entretenir leurs visualisations et plus de temps à interpréter leurs conclusions, afin de fournir une valeur commerciale mesurable.



« Nous avons des dizaines de tableaux de bord dans notre entreprise qui sont constamment mis à jour à l'aide de nouvelles données, demandant de nouvelles valeurs de paramètres. Nous veillons ainsi à ce que les collaborateurs qui les visionnent voient les données les plus précises et les plus récentes. Les paramètres dynamiques permettront de les mettre à jour automatiquement, ce qui me fera gagner plusieurs heures chaque mois », déclare Kevin Flerlage, analyste principal et développeur Tableau chez Unifund, CCR. « Cette fonctionnalité est la plus demandée dans l'histoire de Tableau et elle change complètement la donne. J'ai hâte de voir comment les autres l'utilisent ! ».



Parmi les autres mises à jour de la plate-forme Tableau dans la version 2020.1 figurent :



La gestion des licences basée sur l'identifiant qui donne aux créateurs la possibilité d'activer instantanément leur produit Tableau Desktop ou Prep en se connectant avec leurs identifiants Tableau Server. Les administrateurs peuvent attribuer, surveiller et récupérer l'accès direct au Desktop ou au Prep depuis Tableau Server, plutôt que de distribuer des clés de licence.

Les nouveaux connecteurs de Tableau Catalog englobent désormais Google BigQuery, Google Sheets et Cloudfile, ce qui élargit les sources de données disponibles que les administrateurs peuvent vérifier pour leurs organisations ou entreprises.

Les niveaux de calcul détaillés dans Tableau Prep Builder aident à simplifier la préparation et l'analyse des données à un niveau de granularité plus profond, en éliminant les flux rébarbatifs à plusieurs étapes et en les remplaçant par des calculs visuels.

Les calculs dans la mémoire tampon permettent aux clients de visualiser facilement une mémoire tampon autour d'un emplacement de point, répondant à des positions spatiales complexes par simple glisser-déposer.