Tableau 2020.2 présente un nouveau modèle de données pour une puissante analyse multisources et Metrics pour le suivi des ICP

« Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises ont besoin de mêler vitesse, réactivité et autonomie pour veiller à ce que chacun soit en mesure de prendre rapidement des décisions reposant sur des données », a déclaré François Ajenstat, Directeur produit chez Tableau Software. « Grâce à de nouvelles capacités de modélisation des données, Tableau 2020.2 réduit la quantité de travail nécessaire pour analyser les ensembles de données les plus complexes et simplifie l'analyse au profit de tous, indépendamment du niveau d'expertise. En outre, Metrics permet à chacun, en un mouvement de doigts, d'accéder instantanément aux données les plus vitales pour prendre les meilleures décisions concernant son entreprise, où que l'on soit. »



Une modélisation puissante pour les données complexes



Les nouvelles capacités de modélisation des données de Tableau facilitent davantage encore l'analyse des données de plusieurs tableaux à différents niveaux de détails. Grâce à une configuration simple et visuelle de glisser-déposer, il est possible de relier les tableaux, qui s'agrègent automatiquement et précisément. Cela supprime le codage complexe et réduit le risque d'erreurs rencontrées lorsque l'on joint les bases de données de façon classique. Par exemple, une entreprise peut mieux planifier les taux de retour de produits estimés dans une région donnée en reliant le tableau de commandes au tableau compilant l'historique des retours, grâce au champ où figure le code d'identification postale commun. Les corrélations rendent également les requêtes plus efficaces et performantes et les sources de données plus simples à gérer. Pour rendre accessible à tous l'analyse des données, le nouveau modèle de données de pointe de Tableau s'agrège automatiquement au niveau de détails voulu pour l'analyse du client.



« Grâce aux améliorations du modèle de données de Tableau, nous pouvons accélérer notre analyse du COVID-19. Nous disposons de données de cas de COVID-19 à l'échelon du comté, de données d'essai à une date donnée et de données hospitalières à l'échelon institutionnel, puis nous superposons les données de recensement de la population pour normaliser les données par habitant », a déclaré James Smith, cofondateur et Directeur de Vantage Information Services Ltd, un important cabinet de conseil en analyse. « Pour analyser les données, il aurait fallu joindre de multiples combinaisons de sources de données diverses et disparates, mais grâce aux améliorations apportées au modèle de données de Tableau, nous pouvons facilement relier les tableaux dans une source de données unique et souple. À l'avenir, la possibilité de combiner aisément des tableaux à différents niveaux de granularité nous fera gagner du temps et nous permettra d'effectuer des analyses plus complexes. »



Les corrélations peuvent également assurer une souplesse sans précédent pour rendre les sources de données plus efficaces et précises, en n'interrogeant que les tableaux pertinents afin d'améliorer les performances du tableau de bord. Comme plusieurs niveaux de détails sont conservés dans une seule source de données bénéficiant de l'appui de schémas en étoile et en flocon de neige de qualité industrielle, les clients peuvent rationaliser leur processus de gestion des sources de données, partager des sources combinées à l'échelle de l'entreprise et bénéficier d'une expérience analytique plus intuitive, avec moins de sources de données distinctes à créer et à gérer.



« Par le passé, nous passions beaucoup de temps à concevoir et à bâtir des modèles de données sous-jacents dans notre entrepôt en vue de les optimiser pour analyse. Grâce aux corrélations, nous pouvons agréger de façon fluide plusieurs tableaux, en les calibrant automatiquement au niveau de détails souhaité sans calcul ou SQL personnalisé, réduisant ainsi le nombre total de sources de données à gérer », a déclaré James Baker, Directeur mondial de veille commerciale chez JLL, une importante société de gestion immobilière et de placement. « Le fait de pouvoir faire des recherches dans une seule source de données change la donne et ouvre de nombreuses perspectives. Cela permettra à nos analystes et aux parties prenantes de bénéficier d'une bien meilleure expérience, car nous pourrons leur fournir les données dont ils ont besoin dans un seul endroit où ils pourront trouver différents niveaux de détails. »



Metrics – le contrôle des ICP en un mouvement de doigts



Metrics propose une façon simple de surveiller les ICP de son entreprise, en offrant une vue personnalisée et instantanée des données les plus sensibles, facilitées dans un seul endroit. Aisément accessible depuis l'application Tableau Mobile grâce à des alertes instantanées ou dans le navigateur, Metrics offre une vue organisée et cohérente dans un format mobile mettant les informations sensibles à la portée de tous. Grâce à Metrics, les décideurs n'ont plus besoin de se plonger dans de multiples tableaux de bord ou d'ajuster des filtres pour obtenir les données les plus récentes, la présentation des ICP étant aussi simple à comprendre qu'une consultation de solde de compte bancaire.



« Metrics nous permet de fournir, en toute simplicité, à notre PDG et à nos cadres supérieurs nos principaux ICP, comme le chiffre d'affaires en glissement mensuel ou annuel, le taux d'attrition de clientèle ou la hausse ou le fléchissement d'abonnements », a déclaré Dominik Ruf, analyste de données chez Enscape, l'un des principaux prestataires de technologies d'interprétation et de visualisation 3D en temps réel. « Même en déplacement, Metrics de Tableau leur donnera rapidement une vue personnalisée, directement sur le téléphone, des données requises pour prendre des décisions. »



Les caractéristiques supplémentaires de 2020.2 comprennent :



· Appui Esri ArcGIS : les clients peuvent désormais visualiser leurs données géospatiales Esri directement dans Tableau. Grâce à une simple connexion, les clients peuvent facilement régler des questions de localisation et rendre leurs données Esri mieux accessibles.

· Améliorations dans Ask Data : faites des propositions personnalisées pour donner à vos utilisateurs des indications pertinentes et utilisez désormais des rôles de données pour ajouter un cadre sémantique cohérent entre les sources de données.

· Fonctions avancées de gestion des données : Tableau Prep Builder ajoute une connexion propre et directe aux données force de vente du client, ainsi qu'une actualisation des données à valeur ascendante pour n'ajouter que les nouvelles données au flux de travail, évitant d'avoir à actualiser tout un ensemble de données. Tableau Catalog garantit que les clients utilisent les données les plus fiables grâce à High Visibility Data Quality Warnings, soulignant les points les plus urgents pouvant se répercuter sur la précision de leurs données.