Tableau 2020.3 inaugure l'écriture vers des bases de données externes et propose des outils d'administration améliorés

Tableau Software, connu pour sa plate-forme analytique leader, annonce aujourd'hui le lancement de Tableau 2020.3. Cette version, qui permet d'écrire dans des bases de données externes et de les actualiser directement depuis Tableau Prep Builder, étend les possibilités en matière de préparation des données. Par ailleurs, de nouveaux outils destinés aux administrateurs Tableau simplifient la distribution des licences aux différents groupes d'utilisateurs de l'entreprise. Il suffit de passer à Tableau 2020.3 pour bénéficier instantanément de ces fonctionnalités et profiter de nouvelles intégrations avec d'importants fournisseurs de bases de données.



« Les nouvelles fonctionnalités de Tableau 2020.3 repoussent les limites de toute la plate-forme et permettent aux clients de déployer plus facilement que jamais leur analytique à plus grande échelle », explique François Ajenstat, Directeur produit chez Tableau Software. « Avec cette nouvelle possibilité d'écrire dans une base de données externe, vous pouvez désormais utiliser Tableau Prep pour exploiter l'analytique en dehors de la plate-forme Tableau, pour des cas d'usage allant de la data science à la gouvernance des données. »



La préparation des données au-delà de Tableau



Maintenant que Tableau Prep Builder permet d'écrire dans des bases de données, les clients peuvent désormais mieux gérer et déployer leur processus de préparation de données, et mieux l'intégrer à leur infrastructure IT. Ils peuvent envoyer les données nettoyées et préparées dans Tableau Prep Builder vers une base de données sur site ou dans le cloud pour s'assurer que les données restent disponibles immédiatement pour l'analyse dans Tableau avec la gouvernance en place. Grâce au stockage dans une base de données, un ensemble de données préparées peut être utilisé par toute autre application connectée à cette même base de données, notamment les applications de machine learning ou de data mining. Avec ce nouvel outil, les clients retrouvent l'interface visuelle en glisser-déplacer qu'ils apprécient tant pour facilement publier un flux de données dans leur base de données, sans avoir à utiliser d'outils de codage complexes ou externes. S'ils utilisent aussi Tableau Data Management, ils ont la possibilité d'envoyer automatiquement les données résultantes dans Tableau Catalog, où ils peuvent analyser le lignage et l'impact, ajouter des métadonnées et créer des avertissements sur la qualité des données. Ces tables peuvent ensuite être cherchées dans Tableau, ce qui permet de déployer facilement des données préparées dans toute l'entreprise.



« Ces dernières années, tout ce qu'a accompli Tableau montre que cette société a bien compris les besoins de ses clients, ainsi que l'évolution du marché des données et de la BI. Les nouveautés de Tableau 2020.3 s'inscrivent tout à fait dans cette démarche d'ingénierie réfléchie et incitent les clients à donner toute la priorité aux données », explique Brad Shimmin, Chief Analyst chez Omdia. « Le nouvel outil d'écriture en base de données de Tableau Prep permet de préparer les données plus tôt dans la chaîne de valeur, ce qui maximise la démocratisation à l'échelle de l'entreprise. »



Administration simplifiée



Tableau 2020.3 propose de nouveaux outils qui permettent aux administrateurs de déployer facilement et en toute sécurité la plateforme analytique dans toute l'entreprise, grâce notamment à une meilleure gestion des licences et des appareils mobiles. Avec les nouvelles applications mobiles pour iOS, BlackBerry et Android, les collaborateurs disposent d'un moyen sûr et rapide de consulter, d'analyser et d'exploiter les données. Désormais, grâce à l'attribution des licences à la connexion, les administrateurs peuvent accorder automatiquement une licence et un rôle (Viewer, Explorer ou Creator) aux membres d'une équipe lorsqu'ils se connectent à leur compte Tableau pour la première fois. En attribuant des rôles aux utilisateurs avant leur première connexion, les administrateurs gagnent un temps précieux. Ils n'ont plus besoin d'émettre les licences une par une ni de réattribuer les licences en cas de besoin.



L'analyse complexe facile



Tableau 2020.3 facilite également les opérations complexes, comme les prédictions ou les jointures spatiales. De nouveaux outils de modélisation prédictive sont intégrés aux calculs de table, de sorte qu'il n'est plus nécessaire d'utiliser des extensions tierces ou des lignes de code complexes en R ou Python. Désormais, les clients peuvent créer et actualiser des modèles prédictifs pour mieux comprendre les relations qui existent au sein de leurs données et faire des projections sans quitter la plate-forme Tableau. Le nouvel opérateur IN pour les calculs simplifie la comparaison de grandes listes de valeurs en vérifiant si une valeur spécifique est présente dans un ensemble, dans une liste de valeurs séparées par des virgules ou dans des champs combinés. Les utilisateurs peuvent également analyser plus facilement les données spatiales grâce à l'union de fichiers spatiaux, qui permet de combiner des données géographiques différentes au même niveau administratif, ou de comparer des données sur un même lieu géographique au fil du temps.



Tableau 2020.3 propose également de nouveaux connecteurs dans la galerie d'extensions Tableau. Cette nouvelle collection d'intégrations fournies par nos partenaires permet aux clients d'accéder à d'autres sources de données que celles prises en charge nativement dans Tableau. Nos partenaires, notamment Actian, Dremio, Elasticsearch, Ocient, Qubole, SQream et Yellowbrick, proposent des connecteurs qui sont disponibles immédiatement et améliorent la connexion à ces bases de données. En plus des connecteurs tiers de cette galerie, la version 2020.3 inclut un connecteur SAP HANA natif amélioré, qui permet de se connecter aux fonctions de table HANA.