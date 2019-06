Tableau accueille plus de 2 000 clients et partenaires à Berlin pour sa conférence européenne

Tableau Software (NYSE: DATA), plateforme d'analyse et de visualisation de données leader sur le marché, lance aujourd'hui, à Berlin, sa 8ème conférence annuelle européenne. Tout au long de cet événement, les participants pourront assister à des témoignages utilisateurs de plus d'une vingtaine de clients tels que BMW, JLL, Lloyds Bank et Deloitte Germany, en savoir plus sur la feuille de route de Tableau, découvrir en avant-première de nouvelles fonctionnalités comme Explain Data, mais aussi accéder à plus de 140 heures de formation à l'utilisation de Tableau.



Les participants ont également eu la chance d'assister ce matin à une keynote en présence de James Eiloart, Senior-Vice President EMEA et Adam Selipsky, President et CEO. Cette keynote a été l'occasion pour eux de dévoiler Tableau Blueprint, un guide dédié aux clients pour les aider à déployer Tableau et à établir une véritable culture de la donnée par leurs propres moyens. Blueprint offre à la communauté de Tableau les meilleurs conseils et pratiques pour les aider à développer leurs compétences en analytique et à construire une véritable communauté autour de la donnée.



François Ajenstat, Directeur Produit de Tableau, a également réalisé une démonstration d'Explain Data, en plus d'autres fonctionnalités clés de la version bêta de Tableau 2019.3. Explain Data vient s'ajouter à Ask Data, parmi un ensemble croissant de fonctionnalités « intelligentes » au sein de la plateforme Tableau. Explain Data est une nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA qui détecte et fournit automatiquement des explications sur la valeur d'un point de données spécifiques, dans le but d'aider les utilisateurs à comprendre plus rapidement le « pourquoi ?» de leurs données.



"Cette année encore, nous sommes heureux de constater que notre Tableau Conference Europe rassemble l'ensemble de notre communauté pour célébrer le pouvoir des données - et nous sommes également fiers de constater que notre conférence affiche complet !", a déclaré James Eiloart, Senior-Vice President EMEA. “Tableau Conference Europe est le meilleur endroit pour se rendre compte que, quelle que soit l'industrie ou la géographie, du Cap à Dubaï, l'enthousiasme suscité par ce qu'il est possible d'accomplir grâce à l'exploitation de données est réel.”



Pour terminer en beauté, les participants pourront assister à l'Iron Viz. Cette compétition va consister en l'affrontement, en direct, de candidats venant de Pologne, des Pays-Bas et d'Allemagne. Ils devront créer des récits captivants en donnant vie à des données à l'aide des informations issues du célèbre concours européen : “l'Eurovision”.