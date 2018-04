Tableau complète sa plate-forme avec Tableau Prep

Tableau Software (NYSE: DATA), connu pour sa plate-forme analytique leader, annonce aujourd'hui le lancement de Tableau Prep, un nouvel outil de préparation de données conçu pour combiner, organiser et nettoyer les données rapidement et en toute confiance, et ainsi accélérer l'accès aux informations exploitables. L'interface directe et visuelle permet de mieux comprendre les données. Des fonctions intelligentes facilitent l'automatisation des tâches complexes et l'intégration au workflow analytique de Tableau accélère l'analyse. Tableau Prep est inclus dans l'offre Creator, l'une des nouvelles souscriptions sur mesure de Tableau. Les clients qui ont déjà Tableau Desktop peuvent également utiliser Tableau Prep gratuitement pendant les deux prochaines années. Tableau Prep est désormais disponible à l'adresse www.tableau.com/fr-fr/products/prep.



« Avant Tableau Prep, notre équipe passait des heures et des heures à vérifier que les sources de données étaient nettoyées et organisées, simplement pour s'assurer de la fiabilité de l'analyse », se souvient Gessica Briggs-Sullivan, administratrice Tableau chez Charles Schwab, Inc. « Tableau Prep nous a permis de gagner énormément de temps, en changeant totalement notre façon de regarder nos données et en réduisant considérablement le délai entre la collecte et les informations exploitables. »



La préparation des données représente aujourd'hui l'une des plus grandes problématiques des clients. Selon une étude récente de Harvard Business Review, les utilisateurs consacrent 80 % de leur temps au nettoyage et à l'organisation de leurs données, et seulement 20 % à l'analyse proprement dite. D'ailleurs une grande partie de ces données ne peuvent pas être analysées à temps, parce qu'elles sont mal organisées ou dispersées dans des sources disparates. Mais leur restructuration peut se révéler compliquée et chronophage, et nécessite souvent des connaissances techniques particulières. Tableau Prep et son interface visuelle facilitent les tâches complexes les plus courantes, comme les jointures, les unions, les permutations et les agrégations. Il suffit d'effectuer des glisser-déposer, sans exécuter le moindre script. Les utilisateurs voient leurs données se transformer sous leurs yeux dans Tableau Prep. L'interface intuitive permet d'obtenir les résultats souhaités plus rapidement et en toute confiance.



image: https://cdnl.tblsft.com/sites/default/files/press_releases/coordinated_panes_ui.png







Tableau Prep inclut également des algorithmes intelligents qui permettent d'automatiser les opérations complexes et courantes relatives à la préparation de données. Par exemple, le « fuzzy clustering » permet de réaliser les tâches répétitives, comme le regroupement de données par prononciation, en quelques clics seulement.



Tableau Prep s'intègre directement au workflow analytique de Tableau, ce qui accélère la découverte d'informations exploitables. Les clients peuvent accéder à leur flux dans Tableau Desktop à tout moment ou le partager facilement via Tableau Server ou Tableau Online. Tableau Prep tire également parti des connecteurs, de l'éditeur de calcul, des autorisations et des certifications de Tableau Desktop, ce qui permet d'être opérationnel plus rapidement et favorise la collaboration à chaque étape du processus analytique.



« Tableau Prep va révolutionner la préparation de données, de la même façon que Tableau a révolutionné l'analytique et la BI. Les tâches habituellement laborieuses et complexes seront plus simples et accessibles, et encore plus d'utilisateurs pourront passer plus rapidement à l'analyse de leurs données » déclare François Ajenstat, Directeur produit chez Tableau. « Bien souvent, nos clients nous expliquent qu'ils adorent utiliser Tableau, mais qu'ils ont plus de mal lorsque les données ne sont pas prêtes pour l'analyse. Nous pensons que la préparation et l'analyse de données sont deux opérations interdépendantes et incontournables. Ainsi, nous sommes impatients de simplifier l'étape de la préparation pour tous les utilisateurs, peu importe leur niveau de compétence. »



Tableau Prep inclus dans les nouvelles offres de souscription

Outre Tableau Prep, Tableau a également annoncé aujourd'hui de nouvelles offres de souscription. Celles-ci combinent des fonctionnalités existantes et des nouveautés de Tableau dans des packages adaptés à tous les utilisateurs d'une entreprise. Les formules Creator, Explorer et Viewer offrent à la fois des outils analytiques avancés et une simplicité stupéfiante. Chaque client peut trouver la combinaison qui convient aux besoins spécifiques de son entreprise. Tableau Prep est inclus gratuitement avec Tableau Desktop dans la nouvelle offre Creator. Les clients qui ont déjà Tableau Desktop peuvent également utiliser gratuitement Tableau Prep jusqu'en 2020.



Tableau 2018.1 : création Web intégrale et Dashboard Starters

Tableau Server et Tableau Online se renouvellent eux-aussi, notamment avec la création Web complète dans le navigateur : passez des données aux tableaux de bord sans avoir à installer Tableau Desktop. Les clients qui utilisent plus de 20 sources de données, notamment Microsoft SQL Server, Amazon Redshift ou Snowflake, ou des sources de données locales comme Excel, peuvent désormais proposer une expérience analytique complète dans le navigateur à tous leurs utilisateurs. Ces nouvelles possibilités de création Web de bout en bout, également incluses dans l'offre Creator, permettent aux entreprises d'accélérer leurs déploiements Tableau grâce à un processus de création centralisé et contrôlé. En outre, les clients peuvent se focaliser sur leurs tâches tout au long du processus analytique et ainsi accélérer la découverte d'informations exploitables, tout cela depuis leur navigateur.



Les utilisateurs de Tableau Online peuvent tirer profit des Dashboard Starters pour obtenir une visibilité immédiate sur leurs données. Les Dashboard Starters sont des modèles de tableaux de bord prêts à l'emploi, optimisés pour des applications courantes comme Salesforce, Marketo, Eloqua ou ServiceNow. Pour accélérer l'analyse, il suffit de modifier ou de compléter un Dashboard Starter.