Tableau complète ses outils de préparation de données avec Tableau Prep Conductor

Tableau Software (NYSE: DATA), solution d'analyse et de visualisation de données leader sur le marché, annonce aujourd'hui le lancement de Tableau Prep Conductor, un outil qui permet au plus grand nombre de programmer et de gérer la préparation de données en « libre-service ».



Tableau Prep Conductor est inclus dans l'extension Tableau Data Management Add-on. Cette nouvelle offre vient enrichir la plate-forme Tableau de nouvelles fonctionnalités : il est maintenant possible, pour les utilisateurs, de facilement mettre à disposition des données à jour, encadrées par la gouvernance adéquate et prêtes pour l'analyse. D'autres nouveautés, comme les catalogues, seront dévoilées cette année. Pour bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités les utilisateurs devront télécharger Tableau Server 2019.1 et acquérir Tableau Data Management Add-on.



L'offre Tableau Data Management permet d'utiliser Tableau Prep Conductor dans un déploiement Tableau Server. Tableau Prep Conductor automatise les processus (flux) créés dans Tableau Prep Builder (le nouveau nom de Tableau Prep, déjà adopté par plus de 11 000 clients). Ainsi, l'analyse s'appuie sur des données bien préparées et toujours disponibles. Tableau Prep Builder permet de préparer rapidement les données à analyser et Tableau Prep Conductor garantit qu'elles soient constament à jour.



Tableau Prep Conductor est intégré à Tableau Server et ne nécessite pas de déploiement supplémentaire. Toutes les équipes, et notamment les collaborateurs IT peuvent alors programmer des flux sur tout le serveur, en utilisant les authentifications, les autorisations et l'infrastructure existantes. Par ailleurs les utilisateurs peuvent définir des autorisations spécifiques pour les flux et sources de données pour garder le contrôle et se conformer aux politiques et aux obligations liées aux données. La gestion centralisée des flux et des alertes offre également une meilleure visibilité sur l'intégrité des sources de données.



«Avec un nombre de données de plus en plus important, il devient bien difficile de les comprendre, de les gérer et de les organiser pour appuyer la prise de décision », explique François Ajenstat, Directeur produit chez Tableau. « Avec Tableau Data Management, il est plus facile de fournir à l'échelle de l'entreprise des données fiables, avec la gouvernance requise, pour que l'accès à l'analytique soit plus simple et plus rapide pour tous. »



Plus tard dans l'année, des fonctionnalités de catalogage seront ajoutées à Tableau Data Management pour optimiser la visibilité sur les données et favoriser leur découverte par les utilisateurs. Le catalogage permettra de rechercher de nombreux types de données à partir du même emplacement. De plus, les métadonnées enrichies donneront davantage de contexte et des informations plus complètes. Ainsi, les utilisateurs seront sûrs de choisir les bonnes données. Ce catalogage assurera également une meilleure visibilité et plus de contrôle sur l'environnement. Résultat : gain de temps et fin des problèmes coûteux sur les classeurs utilisés en production.



Tableau Data Management Add-on est disponible dès maintenant pour Tableau Server, au tarif de 5,50 $ par utilisateur et par mois. Cette extension est également disponible en version limitée dans Tableau Online.