Tableau lance Hyper, une nouvelle technologie de moteur de données aux performances analytiques inédites

Hyper est la nouvelle technologie de moteur de données en mémoire de Tableau, optimisée pour accélérer l'ingestion des données et le traitement des requêtes analytiques sur des ensembles de données volumineux ou complexes. Grâce à l'amélioration des performances pour la création et l'actualisation des extraits et à la prise en charge d'ensembles de données encore plus volumineux, les clients peuvent extraire leurs données en fonction des besoins, sans se préoccuper des contraintes liées à la planification. Par ailleurs, pour permettre une concentration optimale sur l'analyse de données, Hyper est capable d'exécuter des requêtes sur de grands ensembles de données en quelques secondes seulement. Grâce à la rapidité de traitement des requêtes, les tableaux de bord complexes s'ouvrent plus vite, les filtres sont plus réactifs et l'ajout de nouveaux champs aux visualisations est pratiquement instantané. Tableau a acquis les droits d'exploitation commerciale de cette technolo gie, con çue à l'origine par la célèbre Université de Munich (TUM) en Allemagne, puis l'a intégrée à sa plateforme en moins de 18 mois.



Hyper facilite également l'utilisation généralisée des extraits en exploitant les dernières avancées des processeurs multi-cœurs et des techniques novatrices de parallélisation des charges de travail. La technologie Hyper, en attente de brevet, est un système en mémoire rapide, conçu pour gérer des charges de travail transactionnelles et analytiques sans compromettre les performances. En s'appuyant sur des techniques de pointe pour l'optimisation des requêtes et un seul stockage en colonnes pour toutes les charges de travail, Hyper rapproche les clients de leurs données.



« Dans notre secteur, de nouvelles questions se posent tous les jours et nécessitent une réponse immédiate. Les tests effectués jusqu'à présent sur la version bêta montrent bien que sur les ensembles de données complexes, Hyper nous permet d'optimiser nos prises de décisions basées sur les données », explique Rory Abbazio, directeur Analytique des données IT chez National Grid. « Dès lors, Hyper pourrait bien changer la donne. Outre l'amélioration significative des performances de nos visualisations, nous voyons là une possibilité de réduire les frais d'infrastructure en nous appuyant exclusivement sur le moteur de données Tableau ».



Hyper a fait l'objet de contrôles intensifs avant d'être validé en interne et par les clients, notamment grâce à un programme préliminaire de sept mois et des tests de performance nocturnes avec 62 000 classeurs. L'intégration de la technologie Hyper se fait en toute transparence : il suffit d'effectuer la mise à jour vers Tableau 10.5. Aucune migration de données n'est nécessaire.



Avec Hyper, l'analyse de données donne toujours le choix et la flexibilité aux clients. Ils peuvent en effet décider de la manière de se connecter aux données. Ils peuvent tirer profit de l'architecture hybride de Tableau en utilisant soit un extrait, soit une connexion en directe, et ils ont à leur disposition plus de 65 connecteurs pour plus de 75 sources de données.