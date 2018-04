Tableau lance de nouvelles souscriptions pour faciliter l'analytique en libre-service dans l'entreprise

Tableau Software (NYSE: DATA) lance aujourd'hui ses nouvelles offres qui combinent les fonctionnalités analytiques existantes et les nouveautés dans des packages adaptés à tous les niveaux de compétence. Grâce à cette nouvelle manière d'acheter la plate-forme analytique de Tableau en l'adaptant à leurs besoins, les entreprises peuvent maintenant atteindre un objectif essentiel à moindre coût : développer la culture des données en mettant celles-ci à la portée de tous. Les souscriptions Tableau Creator, Tableau Explorer et Tableau Viewer offrent à la fois des outils analytiques avancés et une simplicité stupéfiante. Chaque client peut en effet créer la combinaison de fonctionnalités idéale pour les besoins de son entreprise. De l'utilisation des données aux analyses ad hoc avec des sources de données fiables à la préparation et au développement d'analyses complexes, les nouvelles formules couvrent d'innombrables possibilités. Elles incluent également la nouvelle application de préparation de données Tableau Prep, de nouvelles fonctionnalités de création Web ainsi que l'incontournable Tableau Desktop. Chacun peut décider de travailler en local ou dans le cloud.



Il est possible de faire migrer les installations Tableau Server et Tableau Desktop existantes vers les nouvelles souscriptions, désormais disponibles dans la version Tableau 2018.1. Une fois la migration effectuée, les administrateurs n'ont qu'à attribuer le rôle Creator, Explorer ou Viewer à chaque utilisateur pour finaliser la transition.



« Avec l'augmentation inédite et exponentielle des données, les clients ont plus que jamais besoin de les voir et de les comprendre. Tout le monde a besoin des données pour prendre de meilleures décisions : les analystes, les enseignants, les médecins, les responsables de projet, les marketeurs, les vendeurs, les développeurs, les employés des usines, les recruteurs, etc. Il devient urgent pour l'entreprise de donner plus de moyens à tous les employés afin d'accroître le chiffre d'affaires, réduire les coûts, améliorer les services, augmenter la productivité, faire avancer la science, voire sauver des vies » explique Adam Selipsky, PDG de Tableau. « Nos nouvelles offres les aideront à mettre l'analytique à la portée de tous, en sélectionnant les fonctionnalités en fonction du profil de chaque utilisateur. »



Des offres très intéressantes pour tous les utilisateurs

Les nouvelles offres sur mesure de Tableau ont été conçues pour générer encore plus de valeur. La première, Tableau Creator, fournit des fonctionnalités analytiques complètes aux analystes et aux utilisateurs confirmés. Tableau Explorer permet l'analyse en libre-service des données gouvernées. Tableau Viewer permet d'exploiter occasionnellement des tableaux de bord et des visualisations créés par d'autres utilisateurs. Avec les nouvelles offres de Tableau, il est facile de démarrer et de faire évoluer votre déploiement, que ce soit sur site, dans le cloud public ou via SaaS. En les cumulant, vous obtenez une plate-forme complète, sans aucuns frais cachés.



Tableau Creator

Tableau Creator fournit toutes les fonctionnalités de la plate-forme Tableau. Cette combinaison d'outils pour la préparation directe et visuelle des données, l'analytique sur le Web et dans Tableau Desktop, et la collaboration sécurisée qui sous-tend le workflow analytique de bout en bout permet d'accélérer la découverte d'informations exploitables. Avec Tableau Creator, vous avez Tableau Desktop, mais aussi Tableau Prep sans frais supplémentaires. C'est un nouvel outil conçu pour faciliter la préparation des données à analyser. Une licence pour Tableau Server ou Tableau Online est également incluse, ce qui permet de publier et partager des contenus.



Tableau Explorer

Tableau Explorer est parfait pour l'analytique en libre-service avec gouvernance. Cette offre permet de créer des tableaux de bord basés sur des sources de données gouvernées, de collaborer avec d'autres utilisateurs et de suivre les données grâce aux abonnements et aux alertes. Les utilisateurs peuvent ainsi explorer des données fiables, créer leur propre contenu, partager des données, collaborer et recevoir des alertes pour les points de données importants, tout cela dans leur navigateur Web.



Tableau Viewer

Grâce à Tableau Viewer, les entreprises peuvent mettre les données et l'analytique à la portée de tous leurs utilisateurs à un tarif très abordable. Dans les déploiements dimensionnés en fonction des besoins, cela facilite la prise de décision basée sur les données grâce à du contenu fiable proposé dans des visualisations et des tableaux de bord interactifs créés par d'autres utilisateurs dans une plate-forme sécurisée et facile à utiliser. Les clients peuvent consulter et filtrer les tableaux de bord, s'abonner aux tableaux de bord et gérer leurs abonnements, et recevoir des alertes basées sur les données, directement sur leur appareil mobile ou dans leur navigateur.



Tableau offre la flexibilité nécessaire pour acheter exactement ce qu'il faut quand il le faut, que ce soit via SaaS, sur site, dans le cloud public ou une combinaison de ces options, aussi bien pour un analyste seul que pour une très grande entreprise, grâce aux différentes souscriptions proposées. Les nouvelles offres sur mesure de Tableau permettent de tirer parti de la puissance analytique de Tableau de façon flexible et évolutive. Les entreprises peuvent désormais attribuer à chaque utilisateur le rôle adapté à ses besoins à un prix qui soit logique pour elles. Cela réduit considérablement l'investissement initial et facilite plus que jamais le déploiement d'une excellente solution BI à l'échelle de l'entreprise.