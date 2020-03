Talend accélère les processus de data intelligence

Talend (NASDAQ : TLND), un leader mondial de l’intégration et de l’intégrité des données dans le cloud, a annoncé aujourd'hui la sortie de la version Winter' 20 de Talend Data Fabric. Cette nouvelle version présente Talend Cloud Data Inventory, une solution qui calcule automatiquement le score de data intelligence de toutes les données d'une entreprise et le présente dans une application cloud en libre-service pour chaque utilisateur. Winter' 20 offre également plusieurs autres fonctionnalités puissantes, notamment des fonctions d'intelligence artificielle et une connectivité cloud de pointe. Talend Data Fabric permet aux organisations de révéler l'intelligence des données en fonction des projets pour aider rapidement et facilement les entreprises à générer des revenus, à innover plus rapidement, à transformer l'expérience client et à réduire considérablement les coûts et les risques.



Tirer profit des données est devenu de plus en plus compliqué. Les organisations peinent à fournir un accès rapide à des données fiables à leurs collaborateurs. Selon IDC[1], les professionnels des données passent 67% de leur temps à rechercher et à préparer des données. Cette inefficacité empêche les entreprises d'exploiter rapidement les informations contenues dans leurs données afin d'obtenir des résultats concrets. Winter' 20 est conçu pour relever ces défis de productivité et d'efficacité et pour aider les clients à prospérer dans les environnements hyper compétitifs d'aujourd'hui.



« Winter ‘20 est le fruit de notre engagement perpétuel envers nos clients pour les aider à réussir leur transformation numérique et pour que leurs données deviennent un atout commercial précieux plutôt qu'un handicap, » déclare Ciaran Dynes, Senior Vice President, Products chez Talend. « Les innovations introduites dans Talend Data Fabric offriront à nos clients une efficacité considérablement améliorée, une productivité et évolutivité optimisées, et un cheminement accéléré pour découvrir la valeur de leurs données. »



Parmi les nouveautés de la version Winter' 20 de Talend :



● Capturez la data intelligence à la source : Data Inventory est une application dans le cloud en libre-service qui permet de créer un inventaire, sélectionner, consommer et partager des données, toutes issues d’une source unique de confiance. Plus de silos ni d’ensembles de données dupliqués. Chaque utilisateur peut désormais automatiquement partager des données et en extraire plus d’intelligence.



● Augmentez considérablement l’efficacité de la data intelligence : Grâce à de nouvelles fonctionnalités de préparation de données intelligentes, Talend Pipeline Designer, une solution innovante dans le cloud permettant de créer et déployer des piplines de données, offre désormais des fonctionnalités intelligentes pour la qualité des données. Data engineers et utilisateurs peuvent intégrer, standardiser, nettoyer et enrichir les données dans une seule application. Aucun codage ni transformation complexe ne sont requis, ce qui permet de bénéficier d’une meilleure productivité en termes de développement et de maintenance.



● Diffusez la Data Intelligence à grande échelle : En associant qualité des données intelligente et IA explicable les organisations peuvent standardiser les données et garantir la qualité à grande échelle. De nombreux APIs permettent l'automatisation de beaucoup de tâches d'intégration, offrant ainsi des niveaux de productivité plus élevés et permet de diffuser la data intelligence à plus grande échelle. Talend Data Fabric fournit désormais un score de confiance des données, permettant d'avoir une vue immédiate de la fiabilité des données pour chaque set de données.



Talend Winter' 20 fournit des fonctionnalités innovantes qui vont permettre aux organisations de devenir des leaders digitaux. Avec cette nouvelle version, les organisations peuvent assurer la connexion à davantage d'applications - Microsoft Azure (ADLS Gen 2, Azure Data Factory pour Talend Data Catalog), Amazon Web Services (AWS Glue pour Talend Data Catalog), et de nombreuses améliorations aux connectivités Google Cloud. Talend Winter' 20 offre des connectivités nouvelles et étendues à Workday, Databricks Delta Lake, Snowflake, Cloudera et bien d'autres.



Talend Data Fabric est une plateforme hybride d'intégration et d'intégrité des données qui connecte, intègre et partage intelligemment des données de confiance avec des fonctionnalités de qualité et de gouvernance intégrées. La plateforme transforme les données en silos en un flux de données fiables que chacun peut utiliser, répondant ainsi aux problèmes d'efficacité rencontrés par les organisations. Talend Data Fabric transforme les données en informations puissantes, précieuses et stratégiques qui peuvent fournir un réel avantage concurrentiel.