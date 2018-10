Teradata : Cessez d'acheter des solutions d'Analyse de données (Analytics) investissez dans les réponses

L'« analytics » (l'analyse de données) est devenue une industrie de 200 milliards de dollars, portée par l'ampleur, la vitesse et la compétitivité d'une économie numérique en plein essor. Au fur et à mesure que s'intensifiait le nombre et la fréquence des données, le marché s'est peu à peu saturé d'imitateurs et de nouveaux acteurs qui ont eu pour unique effet d'accroître la complexité et l'incertitude pour les entreprises désireuses d'investir dans des réponses et non plus dans des solutions analytiques.



Teradata a pris conscience de la situation et dévoile aujourd'hui une approche réinventée du marché qui redéfinit sa position dans la catégorie des solutions d'analyses de données « analytics », en fixant de nouveaux critères et exigences pour les solutions intelligentes dédiées aux entreprises d'envergure mondiale. La société pilote cette démarche depuis son campus de San Diego, qui accueille désormais le nouveau siège mondial de Teradata, afin de tirer profit des liens étroits qu'a tissés la Côte Ouest avec l'innovation et le savoir-faire technologique.



« Mettre en évidence des informations utiles et sur mesure a toujours été notre priorité, mais désormais nous propulsons notre offre unique vers de nouveaux sommets grâce à l'homogénéisation de notre positionnement, en proposant notre expertise des logiciels et du conseil sous forme de service, dans le cloud ou sur site », a déclaré Victor Lund, le CEO de Teradata. « Nous doublons la mise avec une orientation et une stratégie ambitieuses, basées sur les données, centrées sur les clients et fondées sur l'expertise. Aujourd'hui, c'est tout un secteur que nous mettons au défi. »



Derrière cette nouvelle approche se trouve la capacité unique de Teradata à inclure toutes les données, à tout moment, afin de relever les défis les plus complexes. Teradata fournit des réponses éclairées en temps réel, quels que soient l'échelle ou le volume de la requête. Et tout ceci, sur site, sur le cloud ou de façon hybride. C'est cela la « pervasive data intelligence », la démocratisation de l'intelligence des données omniprésentes dans les entreprises que seule Teradata peut offrir aujourd'hui parce qu'elle dispose des produits, de l'expertise et des services de pointe requis.



Teradata Vantage, la seule plateforme dédiée à la « pervasive data intelligence », ouvre la voie. Vantage procure aux entreprises la vitesse, l'agilité et la souplesse dont elles ont besoin pour tout analyser, effectuer des déploiements en tout lieu et obtenir des analyses qui comptent. Vantage fournit des renseignements précis sur ce qui est vraiment important pour la réussite de chaque entreprise.



Cependant, la technologie n'est qu'un élément de l'équation. Teradata Consulting donne accès à plus de 5000 experts dans le monde entier et aux compétences de service continues requises pour mettre en œuvre la « pervasive data intelligence » dans les plus grandes entreprises, apportant ainsi une solution à certains des problèmes les plus complexes au monde.



« Teradata réunit une combinaison unique de technologies de transformation et de personnes dotées d'une expertise sans équivalent pour atteindre un objectif ambitieux : révolutionner le travail des entreprises et la vie des gens grâce à la puissance des données », a expliqué Oliver Ratzesberger, le directeur des opérations de Teradata. « À ce titre, nous sommes le seul spécialiste en analytique (Analyse de données) capable d'aider nos clients à surmonter la complexité, les coûts et l'inadéquation des approches analytiques actuelles. Teradata permet de trouver des réponses aux défis les plus complexes et de fournir des solutions faisant progresser les entreprises. De nos produits à nos employés, notre position de leader en « pervasive data intelligence » redéfinit tout ce que nous faisons ».