Teradata Vantage est désormais disponible sur Google Cloud

Teradata (NYSE : TDC), la société spécialiste des données et de l'analytique dans le cloud, annonce la disponibilité de Teradata Vantage est sur Google Cloud. Cette offre « as-a-service » donne accès à Vantage – la plateforme dédiée aux données et à l'analytique qui regroupe l'analyse unifiée, les lacs et les entrepôts de données – et utilise les ressources de plus en plus plébiscitées de Google Cloud. Teradata provisionne et gère des environnements sécurisés et scalables sur Google Cloud pour permettre aux clients de faire de l'utilisation des données l'un de leurs principaux atouts.



Cette extension des options d'analyse de données dans le cloud offre aux clients Teradata une flexibilité de déploiement. Teradata est la seule entreprise de gestion et d'analyse de données à fournir des fonctionnalités et des logiciels cohérents, qu'il s'agisse d'environnements sur site, hybrides ou multi-cloud, sur les trois plus grandes plateformes de cloud cotées en bourse. Cette flexibilité inclut à la fois la portabilité des licences et des applications qui rend les migrations vers Google Cloud plus rapides, moins coûteuses tout en limitant les risques.



« Teradata s'engage à fournir les meilleures capacités d'analyse de données d'entreprises dans le cloud. Pour nous, cela signifie offrir à nos clients une analyse de données moderne, mais aussi une flexibilité grâce à des options de déploiement qui ne limitent ni ne verrouillent leurs choix. Sachant que notre chiffre d'affaires annuel concernant les offres cloud a déjà doublé en 2019 et est en passe de doubler encore cette année, nos clients semblent satisfaits de cette stratégie, » déclare Hillary Ashton, Chief Product Officer chez Teradata. « La stratégie en matière de cloud est différente pour chaque entreprise : pour les clients qui s'intéressent à nos offres d'analyse de données à l'aide de Google Cloud, Teradata est le seul partenaire capable de répondre à leurs besoins dans le monde actuel, mais également dans celui de demain, à mesure que leurs besoins évolueront. »



Les abonnements à Vantage sur Google Cloud incluent le dernier logiciel Teradata, les ressources de calcul et de stockages de Google Cloud et une gestion de l'environnement. Les bénéfices standards liés à l'usage du cloud pour l'analyse de données – comme l'agilité permettant de réagir rapidement aux évènements de l'entreprise ou la capacité à libérer de l'argent et du temps afin de les consacrer à des activités qui créent davantage de valeur – sont amplifiés par les offres « as-a-service ». Teradata gère la performance, la sécurité, la disponibilité et les opérations de l'infrastructure analytique d'un client à l'aide de Google Cloud, notamment les tâches minutieuses, comme les patchs de logiciels, les mises à jour de versions et les activités de veille sécuritaire avec une disponibilité de 99,9 % garantie par le contrat SLA.



« Les entreprises doivent générer davantage de valeur à partir des données dont elles disposent et nous sommes ravis de nous associer à Teradata pour les y aider, » déclare Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem chez Google Cloud. « Faire migrer Teradata Vantage sur Google Cloud ouvre à nos clients communs une voie uniforme vers le stockage et l'analyse de données sur des solutions cloud hybrides, en mettant à contribution une infrastructure scalable à l'échelle mondiale, ainsi que les capacités différenciées de Google Cloud en matière d'Intelligence Artificielle et de Machine Learning. »



Des caractéristiques, spécialement conçues pour le cloud, de Teradata Vantage apportent des avantages supplémentaires aux clients communs de Teradata-Google Cloud :

Taille et mise à l'échelle : Grâce à sa capacité à supporter de grandes configurations (jusqu'à 128 machines virtuelles) et à sa garantie de disponibilité de 99,9 %, Vantage sur Google Cloud offre aux clients ayant des besoins exceptionnels en matière de données une nouvelle solution sur la plateforme de cloud.

Intégration de services directs : Les utilisateurs peuvent accéder et analyser des données sur Google Cloud Storage, Persistent Disk et également bientôt Dataproc, et ils peuvent intégrer leurs solutions préférées en matière d'alimentation de données, de business intelligence et d'outils de visualisations tels que Pub/Sub, Cloud Functions, Data Fusion, Looker et bien d'autres encore.

Expérience client : La technologie de migration en direct ‘Live Migration' de Google Cloud aide les clients de Vantage sur Google Cloud à limiter l'impact des opérations de maintenance planifiées et non planifiées en faisant migrer les instances en cours d'utilisation vers de nouvelles, au lieu de nécessiter un redémarrage, limitant ainsi les interruptions d'activité.

Séparation entre traitement et stockage : Couplée à la souplesse d'un simple pointer-cliquer, la mise à l'échelle de manière indépendante des ressources de traitement et/ou de stockage permet à Vantage sur Google Cloud de répondre plus efficacement aux rythmes d'activités de l'entreprise.

Cohérence logicielle de Vantage : Les clients peuvent réutiliser leurs investissements précédents dans Teradata et éliminer une opération de réécriture lorsqu'ils font migrer des données et traitements depuis leurs infrastructures sur site vers Google Cloud, économisant ainsi de l'argent, du temps tout en réduisant les risques.



Comme pour tous les déploiements « as-a-service » de Vantage, Vantage sur Google Cloud donne accès à une analyse de données quasi-temps réel et à des capacités de mise à l'échelle et de simultanéité de traitements multi-dimensionnelles. La gestion de la charge de travail sur Vantage permet une analytique de données sans limite et offre aux utilisateurs une expérience fluide qui ne nécessite pas de connaissances particulières sur l'environnement sur lequel les données sont entreposées et organisées Le support de nombreux langages analytiques populaires – SQL, R, Python, SAS et Java – est inclus et la budgétisation simplifiée grâce à la tarification d'abonnement prévisible, sans frais cachés, permet d'éviter les surprises à la facturation, afin d'offrir une garantie de transparence financière.



Disponibilité

Vantage sur Google Cloud de Teradata est désormais disponible dans le monde entier.