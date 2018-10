Teradata Vantage, la plateforme dédiée à la « pervasive data intelligence »*, permet aux entreprises d'analyser toutes les données, à tout moment

VANTAGE permet aux entreprises de trouver des réponses concrètes à leurs interrogations métier les plus complexes, grâce à une intégration étroite des meilleurs moteurs et fonctions analytiques visant à fournir une plateforme agile, évolutive et source de valeur commerciale pour les entreprises. Elle donne également accès à une large palette de fonctions analytiques descriptives, prédictives et prescriptives, de prise de décision autonome, de machine learning, d'outils de visualisation et bien plus encore, déployés sur des clouds publics, sur site, sur des infrastructures standard ou optimisées, ou encore en tant que service.



« La plateforme de « pervasive data intelligence » Vantage, est la réponse de Teradata aux lacunes des approches analytiques actuelles. Seul Vantage peut tirer parti de toutes les données, à tout moment, afin de permettre de tout analyser, d'effectuer des déploiements où vous le souhaitez et de bénéficier d'analyses pertinentes », a déclaré Tim Henry, vice-président directeur de la gestion stratégique de l'offre chez Teradata. « Vantage va au-delà de la complexité et de l'inadéquation des approches analytiques actuelles. En facilitant aux entreprises l'exploitation des données analytiques sur une plateforme professionnelle, Vantage contribue à révéler tous les renseignements que renferment leurs données afin d'en déduire des réponses pertinentes ».



Les utilisateurs peuvent également accéder à l'ensemble de leurs données et les analyser sans devoir apprendre un nouveau langage ou un nouvel outil, ni s'inquiéter de l'emplacement des données. Cet accès rationnalisé s'appuie sur l'intégration de Vantage avec des outils et langages analytiques tiers populaires, ce qui revient à aller au-devant des utilisateurs en leur permettant de travailler dans des environnements familiers.



Vantage permet aux utilisateurs d'extraire de leurs sources de données des enseignements fiables et exploitables, au sein d'un écosystème prenant en charge des fonctions analytiques avancées - y compris les analyses 4D récemment introduites par Teradata - une possibilité inédite dans le secteur. Les utilisateurs bénéficient également d'un accès immédiat à de puissantes fonctions dans le domaine des mathématiques et des statistiques, de la transformation de données, des cheminements, des motifs, de la visualisation, de l'association, des clusters, des arbres décisionnels et du texte.



Un moteur de machine learning permet aux experts en données de créer des fonctions d'apprentissage performantes et d'une grande efficacité. Teradata fournit également plus de 180 fonctions analytiques prédéfinies permettant de transformer, préparer, analyser et visualiser des données multi-structurées afin de répondre à un grand nombre de situations concrètes, telles que la perte de clients, les cheminements d'achat, l'attribution marketing, les affinités de produits, la fraude, l'optimisation marketing et bien plus. Un moteur natif de traitement et d'analyse graphique identifie et évalue les liens entre les personnes, les produits et les processus. Des fonctions d'analyse graphique prédéfinies facilitent la résolution de problèmes métier complexes, tels que l'étude des réseaux sociaux/influenceurs, la détection des fraudes, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'analyse de réseau et le blanchiment d'argent.



À mesure que l'automatisation gagne du terrain dans tous les domaines d'activité, l'intelligence artificielle (IA)et le machine learning (ML) revêtent un rôle essentiel pour aider les entreprises à rester compétitives dans l'univers du numérique, basé sur le cloud et régi par les données. Ce changement de dimension implique également une hausse considérable des volumes de données. Seul Teradata Vantage permet à l'IA et au machine learning de s'adapter et d'apporter toujours plus vite aux entreprises des réponses exploitables au moment opportun. Cela se traduit par un meilleur retour sur investissement dans toute l'entreprise.



Afin d'offrir aux utilisateurs de tous les échelons d'une entreprise - des cadres dirigeants aux analystes et aux développeurs - une expérience améliorée, Vantage élimine les obstacles et les restrictions technologiques, afin de permettre à tous de se concentrer sur la résolution de leurs réels problèmes métier. Les utilisateurs peuvent alterner entre les interfaces et les outils les plus courants, tels que SQL, Python et R, ainsi qu'un large éventail d'outils de veille économique et de visualisation, avec les fonctionnalités avancées de SAS®, Jupyter et RStudio. La plateforme assure également le stockage et l'analyse de données multi-structurées, comprenant les formats JSON, BSON, AVRO, CSV et XML. Cela permet d'obtenir plus rapidement des réponses de meilleure qualité et plus précises, basées sur la totalité des données plutôt que sur un sous-ensemble de celles-ci.



La conjugaison de ces fonctions et possibilités fait de Vantage l'outil le plus puissant et le plus souple qui existe pour déceler rapidement des renseignements fiables et exploitables.



Teradata Vantage permet aux entreprises de rentabiliser leur investissement au maximum.



Vantage distingue ce qui est invisible pour les autres. Bénéficiez d'un environnement intégré et unifié offrant les meilleurs moteurs et fonctions analytiques sur mesure ;

Toutes vos données accessibles, quand vous en avez besoin. Profitez d'une prise en charge souple pour plusieurs types et formats de données ;

Vos outils, votre façon de travailler. Élaborez et utilisez facilement des fonctions analytiques à l'aide de vos langages et outils favoris ;

Obtenez plus rapidement des réponses exploitables. Exploitez vos données analytiques sur une plateforme professionnelle pour en tirer des résultats opérationnels déterminants.



* la démocratisation de l'intelligence des données omniprésentes dans les entreprises



Teradata Vantage est disponible dès maintenant.