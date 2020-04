Teradata annonce la disponibilité de Vantage Customer Experience

Teradata (NYSE : TDC), la société spécialiste des données et de l'analytique dans le cloud, annonce la disponibilité de Vantage Customer Experience (CX). Cette solution permet aux marques de proposer des expériences pertinentes et personnalisées en temps réel, pour toutes les interactions clients et l'ensemble des points de contact. Grâce au partenariat avec Celebrus et l'intégration des données d'interaction en temps réel à Vantage CX, les clients de Teradata ont un accès instantané à des données comportementales de la plus haute qualité concernant leurs clients, et issues de l'ensemble des canaux numériques. Ils peuvent ainsi développer des expériences clients personnalisées, optimisées et orchestrées, à grande échelle.



« Pouvoir proposer des expériences optimisées, au rythme attendu par les clients, constitue une priorité majeure pour les marques de tous secteurs. La complexité croissante d'un paysage numérique fracturé rend néanmoins cette ambition de plus en plus difficile », déclare Martyn Etherington, CMO chez Teradata. « Grâce à Vantage CX, alimenté par les données d'interaction clients de Celebrus, nous sommes en mesure d'aider les entreprises à surmonter ce problème en leur fournissant les meilleures données possibles, en temps réel, couvrant l'ensemble des activités et des points de contact clients. Cela permet aux équipes marketing d'opérationnaliser les insights de manière transparente sur l'ensemble de leurs canaux clients, et d'apporter ainsi une plus grande valeur ajoutée à leurs clients, avec in fine, de meilleurs résultats commerciaux.



Offrir une meilleure qualité d'expérience client est la priorité des entreprises centrées autour du client. Pourtant, nombreuses d'entre elles ont des difficultés à obtenir une vue complète des interactions clients englobant les divers points de contact et départements. Le développement rapide des outils de MarTech et de logiciels d'engagement client et leur multiplication au sein de l'entreprise engendrent des silos d'analyse supplémentaires et ces sources de données hétérogènes entravent la détection d'opportunités et de problématiques clients ainsi que les réponses pouvant leur être apportées. De ce fait, les entreprises ne sont pas en mesure de personnaliser les interactions clients de manière claire et en temps réel. Les plateformes de données clients qui se développent en réponse à ce problème permettent aux utilisateurs métiers sans connaissances techniques d'enrichir facilement et rapidement un profil client, de générer de nouveaux insights et de transmettre des instructions précises, adaptées aux outils qui exécutent les messages personnalisés en bout de chaîne.



Vantage CX est la première plateforme de ce type destinée à l'entreprise. Elle vient à bout de la complexité grâce à une vision unifiée du client, des outils d'analyse avancés facile à utiliser qui transforment les données en insights clients, et des messages orchestrés sur l'ensemble des outils de MarTech et logiciels d'engagement client qui permettent de transformer les insights en actions en temps réel. De plus, les nouvelles fonctionnalités disponibles au sein de Celebrus, tels que la prévention de suivi intelligent (ITP) et autres options de limitation des navigateurs, permettent de garantir la meilleure qualité possible des données pour les utilisateurs de Vantage CX, Celebrus n'étant pas du tout affecté par les défis numériques actuels.



« Depuis plus de 10 ans, Celebrus et Teradata ont continué d'innover à travers leur partenariat et intégrations technologiques », déclare Peter Kear, CEO de D4t4 Solutions. « Notre capacité à alimenter, en quelques millisecondes les systèmes de Teradata à l'aide de donnes clients d'excellence constitue un point de différenciation pour nos solutions respectives, comme en témoigne la longue liste de banques et autres entreprises internationales renommées que nous sommes fiers de compter parmi nos clients ; »



Tarif : Vantage CX est disponible en mode SaaS. Teradata fournit le matériel, installe les logiciels et assure la gestion quotidienne des opérations. Les tarifs sont basés sur différents niveaux de fonctionnalités : plus le niveau est élevé, plus le nombre de fonctionnalités est grand. Cela permet aux entreprises de commencer à petite échelle avec une licence de base ou de démarrage et d'évoluer au rythme de croissance de leurs besoins ou de leur maturité.