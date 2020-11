Teradata lance « DataDNA », un outil d'investigation des données

Teradata (NYSE : TDC), la société spécialiste des données et de l'analytique dans le cloud, annonce la disponibilité de Teradata DataDNA, un service automatisé de lignage de données, de la source aux consommations. Grâce à la puissance de Vantage, la plateforme analytique phare de Teradata, DataDNA offre une vision transparente des données et de leur utilisation sur tout l'écosystème analytique, quelle que soit de la plateforme ou la technologie utilisée. En offrant une compréhension complète des données – quelle que soit la façon dont elles sont consommées ou traitées, par qui et comment - DataDNA permet aux clients de faire de l'information un atout majeur, d'éliminer la redondance, de réduire les coûts, d'accélérer les chaînes d'intégration, d'encourager la qualité et la mise en conformité et d'améliorer le retour sur investissement.



DataDNA est une offre As-a-Service personnalisée à chaque client Teradata. En fournissant automatiquement une vision multi-plateforme du lignage de données (de la source à la consommation, en passant par les traitements de transformations), DataDNA génère rapidement de nouveaux enseignements permettant d'améliorer les cas d'utilisation métier, qu'ils soient nouveaux ou existants, grâce à :

La simplification des écosystèmes IT et la réduction de coûts associés

L'élimination de la duplication des données

La production d'analyses métier en libre-service

L'assurance d'une gouvernance des données efficace et basée sur la réalité de ce qui est en place

La garantie de la qualité des données

La réconciliation des processus et des données sur différentes plateformes

L'analyse automatisée et juste de l'impact des changements.



Mis en place par Teradata Consulting ou l'un de ses partenaires intégrateurs, DataDNA devient un outil indispensable pour accompagner les entreprises dans leur migration vers Vantage dans le Cloud. Il les aide à comprendre les interdépendances entre leurs systèmes, la façon dont sont intégrées et consommées les données. Ces informations sont essentielles pour éclairer la prise de décisions concernant les périmètres de migration et d'optimiser leur nouvel écosystème dans le Cloud.



« Chez Teradata, nous disposons d'une connaissance approfondie des écosystèmes analytiques et de la manière dont les données circulent au sein d'une entreprise. C'est pourquoi nous mettons notre expertise à profit pour aider nos clients à mieux comprendre et gérer leur patrimoine informationnel, sur toutes les plateformes, » déclare Niels Brandt, Vice President, Customer Success & Consulting chez Teradata. « En automatisant une partie de la gouvernance de données, nos clients vont réduire le temps passé à des tâches répétitives à faible impact, leur permettant ainsi de dédier davantage de leur temps à une meilleure collaboration, à la formation et à des services à forte création de valeur. Dans la mesure où nos clients sont de plus en plus nombreux à transférer leurs données sur Vantage dans le Cloud, DataDNA permet une analyse approfondie visant à simplifier l'écosystème et à accélérer les projets et activités de migration. »



La demande concernant une gouvernance des données automatisée a augmenté considérablement ces dernières années, parallèlement à l'accélération de la prolifération des informations, créant un besoin en matière de services et de solutions aidant les entreprises à comprendre leurs écosystèmes de données. Avec DataDNA, les informations sur la manière dont les systèmes produisent ou transforment les données, ainsi que sur les consommateurs, sont directement dérivées des métadonnées. Cela rend ce service bien moins invasif et permet d'éviter une revue intensive de l'ensemble des systèmes.



Selon le Top 10 des tendances en matière d'analytique publié par Gartner le 11 mai 2020 : « D'ici à 2023, les entreprises qui utilisent des métadonnées actives, le machine learning et la Data Fabric pour connecter, optimiser et automatiser les processus de gestion de l'information de manière dynamique réduiront le temps de livraison de données intégrées de 30 %. » Cela permettra aux entreprises de tirer davantage profit de leurs données rapidement.



Les fonctionnalités de DataDNA comprennent :

Le lignage automatisé des données : qui permet de comprendre la manière dont l'information circule dans une entreprise, au niveau le plus fin, en s'appuyant sur les faits.

L'analyse automatisée de l'utilisation des données : qui permet de comprendre qui utilise les informations, à quel moment et de quelle manière. Cela permet de faciliter les opérations de nettoyage, de déclassement, d'analyse des données personnelles d'identification (PII) et la mise en conformité vis-à-vis des différentes réglementations, telles que le RGDP.

Le catalogue de données : qui permet de déterminer quelles informations représentent un atout pour une entreprise, ainsi que les personnes qui les utilisent – afin de les monétiser, de créer des données as-a-service, etc.

La gestion de dictionnaires métier : qui permet aux entreprises de concevoir et de gérer des dictionnaires en établissant un lien entre les termes métier et l'origine physique des données.

La prise d'empreinte des domaines de données : qui permet de comprendre quels domaines de données sont utilisés par les environnements IT et de favoriser les cas d'utilisation de migration dans le cloud, l'analyse de la duplication et bien d'autres fonctionnalités.

Le repérage des PII : qui permet de définir où les données sont stockées et la manière dont elles circulent au sein d'un environnement grâce aux métadonnées. Cette approche par touches légères réduit considérablement la quantité de ressources système et humaines nécessaires pour déterminer l'endroit où les PII sont conservées et qui y accède.

L'analyse d'impact : qui permet, en cliquant sur un bouton, de créer un rapport d'analyse d'impact pour déterminer l'effet qu'un changement aura sur l'ensemble des systèmes connectés.



Disponibilité

DataDNA de Teradata est désormais disponible dans le monde entier.