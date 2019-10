Teradata lance Vantage Customer Experience et Vantage Analyst

Teradata (NYSE : TDC), la société d'intelligence omniprésente des données (« pervasive data intelligence »), annonce la disponibilité de Vantage Customer Experience (CX), dont l'objectif est de transformer l'expérience client dans les entreprises axées sur les données les plus innovantes au monde. Vantage CX aide les marques à offrir une expérience pertinente, personnalisée en temps réel, dans toutes les interactions, afin d'augmenter leur chiffre d'affaires tout en réduisant leurs coûts opérationnels. Vantage CX s'appuie sur les capacités de Vantage, pour permettre aux entreprises de se concentrer sur le développement, la fidélisation et la satisfaction de leur clientèle, ainsi que sur l'accroissement des revenus issus de l'acquisition de nouveaux clients, plutôt que sur la gestion de l'infrastructure informatique.



Teradata lance également Vantage Analyst, un ensemble de capacités destinées aux clients Vantage et permettant aux analystes de réaliser des opérations de Machine Learning et d'analytique avancée jusque-là réservées aux data scientists. Avec l'appui de Vantage Analyst, les analystes peuvent lancer des analyses complexes d'un simple clic, à l'échelle de l'entreprise, dans le cloud. Grâce à cette approche simplifiée, ils ont la possibilité d'exploiter des sources de données multiples et de procéder à des itérations rapides de leurs analyses afin de découvrir des enseignements précieux à même de faire évoluer l'entreprise. En plus d'augmenter considérablement l'efficacité des collaborateurs et donc l'agilité générale de l'entreprise, Vantage Analyst aide celle-ci à porter une attention plus grande aux enseignements analytiques permettant d'obtenir des réponses concrètes.



Vantage Customer Experience est aujourd'hui disponible en quantité limitée, sa commercialisation générale étant prévue pour le premier trimestre 2020. Vantage Analyst est disponible dès à présent, l'ajout de fonctions supplémentaires étant prévu d'ici fin 2019.



Vantage Customer Experience



L'offre d'une expérience client de qualité vient en tête des priorités des entreprises orientées client. Nombre d'entre elles peinent pourtant à obtenir une vision complète des interactions clients englobant différents points de contact et départements. Les nouveaux silos analytiques engendrés par le nombre croissant d'outils technologiques de marketing et solutions d'engagement clients viennent entraver la capacité à détecter et à réagir aux opportunités commerciales et aux difficultés rencontrées par les clients. En conséquence, les entreprises sont dans l'incapacité de personnaliser de manière claire et rapide les interactions clients. Vantage CX élimine cette complexité en offrant une vision unifiée du client, des outils analytiques avancés simples d'utilisation qui transforment les données en insights clients, et en messages orchestrés entre les technologies marketing et les outils d'engagement clients, permettant de concrétiser ces enseignements en actions.



« Bien que Teradata soit depuis longtemps reconnu comme le leader dans le domaine de la gestion et de l'analyse des données, les utilisateurs professionnels utilisent parfois leurs propres outils pour l'analyse clients. Cela répond à leur besoin de contrôle et de mise à profit d'une expérience utilisateur en phase avec leurs propres compétences et processus. Cela bride leur capacité à offrir une expérience client connectée entre leurs différents canaux et départements », commente Reema Poddar, Chief Product Officer de Teradata. « Vantage Customer Experience apporte aux professionnels du marketing et de l'expérience client une solution sur mesure d'excellence, reposant sur la plateforme de données clients Vantage pour leur conférer l'autonomie et la facilité d'utilisation dont ils ont besoin afin d'intégrer, d'analyser et d'activer les données clients. »



« Offrir une expérience client à la rapidité attendue par la clientèle constitue l'une des premières priorités des directeurs marketing dans tous les secteurs d'activité. Cependant, face à un paysage numérique toujours plus complexe et fragmenté (prolifération des technologies marketing, nouvelles sources de données clients, multiplication des points de contact avec la clientèle), cela représente un défi de plus en plus grand », souligne Martyn Etherington, directeur marketing de Teradata. « Vantage CX répond à cela en procurant aux professionnels du marketing davantage de données, des outils analytiques puissants et une plus grande réactivité. »



Vantage Customer Experience – Principaux facteurs de différenciations :



Véritable unification des données clients : seul Vantage Customer Experience permet aux équipes informatiques et marketing de collaborer afin d'obtenir une vision à 360 degrés du client, jusqu'ici si difficile à appréhender. Vantage CX s'appuie sur des intégrateurs de données citoyennes qui nécessitent de l'agilité dans l'expérimentation et l'exploitation de données qui se déprécient rapidement. A la différence d'autres plateformes de données clients sur le marché, qui ne font qu'ajouter aux silos métiers existants, Vantage CX repose sur un socle de fonctionnalités telles que la gouvernance d'entreprise, l'évolutivité, la fiabilité et la sécurité, assurées par des intégrateurs de données experts via Vantage.



Transformation des données clients en insights : les entreprises ont la possibilité d'augmenter leur chiffre d'affaires et de réduire leurs coûts en saisissant des milliers d'opportunités chaque jour, à condition d'être en mesure de détecter et d'agir sur l'ensemble des données à leur disposition. Déployer une solution d'expérience client à l'échelle de l'entreprise implique de mettre de puissants outils analytiques entre les mains des spécialistes chargés de mettre en œuvre les programmes utilisés par les clients. Aucune programmation n'est requise pour permettre aux marketeurs et aux professionnels de l'expérience client de bénéficier des fonctionnalités intuitives d'analytique avancée de Teradata Vantage : Path pour la compréhension du parcours client, Text pour l'analyse de ses sentiments, Cluster pour l'hyper-segmentation ou encore Machine Learning pour l'optimisation des offres futures.



Capacité à transposer les insights en actions : Vantage CX permet aux professionnels de l'expérience client d'agir à partir des insights récoltés en leur donnant les outils nécessaires à la mise en œuvre opérationnelle transparente de ces insights, en temps réel et sur tous les canaux. Pour exploiter ces informations, il suffit de sélectionner des clients à partir de diverses visualisations. Les capacités existantes de Teradata en matière de gestion des interactions clients (CIM), pour la coordination des communications entre les différents canaux, et de gestion des interactions temps réel (RTIM) - qui s'appuient sur le Machine Learning pour analyser en temps réel les événements clients en fonction des comportements passés afin de prévoir la meilleure offre suivante - ont été modernisées pour le cloud et déployées sous la forme d'une application totalement intégrée.



Disponibilité : Vantage Customer Experience est aujourd'hui disponible en quantité limitée, sa commercialisation générale étant prévue pour le premier trimestre 2020.

Tarification : Vantage CX est proposé selon le modèle « as a Service ». La tarification repose sur différents paliers de capacités croissantes. Le niveau d'entrée (ou licence Starter) permet ainsi aux entreprises de commencer à petite échelle puis de monter en capacité suivant l'évolution de leurs besoins et/ou leur complexité.



Vantage Analyst

En plus de fournir un environnement intégré pour des analyses transversales à grande échelle, Teradata Vantage offre, grâce à Vantage Analyst, des outils de découverte en libre-service et de Machine Learning à partir de sources et types de données multiples, permettant d'accélérer et d'enrichir les analyses, et donc d'optimiser les résultats pour l'entreprise.



« Nos clients cherchant à améliorer leurs délais de rentabilisation en accélérant et en optimisant leurs processus métier grâce à l'analytique, cela va continuer d'accroître la demande d'analystes disposant de compétences approfondies en Data Science et en analytique avancée », ajoute Reema Poddar. « A l'heure actuelle, les analystes ne disposent pas des outils nécessaires pour le chargement des données, leur découverte, le Machine Learning et autres opérations analytiques avancées en libre-service. Teradata – seul acteur du marché à combler cette lacune – propose désormais Vantage Analyst dans le cloud afin de leur simplifier l'exécution d'analyses guidées sans qu'aucune ligne de code ne soit nécessaire. »



Vantage Analyst permet également de visualiser les associations et schémas cachés dans les données, aidant ainsi les analystes à découvrir de nouvelles opportunités sur lesquelles agir. En conséquence, grâce à la combinaison de Vantage Analyst et des puissants moteurs analytiques de Teradata Vantage, les analystes sont en mesure d'effectuer des itérations et de tester des hypothèses rapidement, libérant ainsi du temps pour la recherche d'enseignements à même de faire évoluer l'entreprise.



Vantage Analyst offre les capacités suivantes :



Machine Learning sans programmation : Vantage Analyst permet aux analystes de réaliser des analyses complexes sans connaissance ou expérience pratique de la programmation.



Visualisations sans effort et interactive en matière de Machine Learning : Vantage Analyst rend transparente l'intégration entre l'interface utilisateur, les fonctions de Machine Learning et les techniques de visualisation spécifiques à chaque domaine (par exemple, les diagrammes Sankey, nuages de mots-clés…).



Découverte en libre-service : les analystes ont désormais accès, en libre-service, à un chargement rapide des données pour une analyse fluide de nouvelles données qui n'ont pas encore été intégrées.



Workflow de processus modularisé : la fonction Workflow de Vantage Analyst accélère le processus de développement analytique en automatisant les tâches répétitives en quelques clics.



Partage et répétabilité en toute transparence : les analystes peuvent dorénavant réutiliser les workflows de processus, de la découverte à la production, et partager et réutiliser les processus analytiques, meilleures pratiques et résultats éprouvés.





Principales fonctionnalités de Vantage Analyst :



Path : découverte d'enseignements exploitables dans une série de comportements ou d'événements le long du parcours client.



Text : découverte de schémas (sentiments, par exemple) et de tendances dans les données textuelles.



Cluster : segmentation des données (clients, par exemple) en fonction des caractéristiques.



Lab : environnement en libre-service pour l'exploration et l'expérimentation rapides de nouvelles données et analyses.



Model : création, entraînement et évaluation de modèles prédictifs destinés à dégager une valeur maximale pour l'entreprise.



Workflow : automatisation accélérée du workflow analytique pour la création de processus opérationnels répétables.





Disponibilité : Vantage Analyst est disponible dès à présent avec Path, Model, Workflow et Lab. Les fonctionnalités Text et Cluster le seront vers la fin du quatrième trimestre 2019.

Tarification : Vantage Analyst est inclus dans la licence du logiciel Vantage.