Teradata poursuit ses avancées dans le cloud grâce à l'élargissement de ses offres en analytique cloud et son nouveau partenaire Google Cloud

Teradata (NYSE : TDC), la seule société d'intelligence omniprésente des données (« pervasive data intelligence ») du secteur, lance de nouvelles offres pour aider les entreprises à exploiter Vantage afin de simplifier leur écosystème analytique et passer du stade de l'analytique à l'obtention de réponses concrètes, où qu'elles soient dans leur parcours cloud. Teradata Vantage allie désormais analytique, data lakes et data warehouses, dans le cloud.



Teradata élargira bientôt ses offres de cloud public avec Google Cloud Platform (GCP). Grâce à cet ajout, les capacités « as a Service » de Teradata seront désormais disponibles sur Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure et Google Cloud.



Teradata va proposer la prise en charge native pour le stockage à faible coût, via des services de stockage d'objets Amazon S3, Azure Blob et bientôt, Google Cloud Storage, pour s'assurer que les clients de Teradata Vantage puissent, à moindre coût, accéder à la totalité de leurs données et effectuer des requêtes sur celles-ci afin d'obtenir une vision complète et intégrée de l'entreprise.



Teradata introduit une tarification à la consommation ou pay-as-you-go, offrant aux clients de Vantage la liberté de procéder à une analyse approfondie de n'importe quelle quantité de données et de ne payer que ce qu'ils utilisent, à la milliseconde près.



Teradata propose un programme de migration Hadoop : une gamme d'outils, de processus et de services visant à aider les entreprises à se détacher rapidement d'Hadoop afin de moderniser leur infrastructure à l'aide de Vantage et de la prise en charge native pour le stockage d'objets dans le cloud.



« Teradata s'engage à offrir les meilleures capacités d'analytique d'entreprise dans le cloud grâce à sa plateforme Vantage, » déclare Ashish Yajnik, Vice President of Product Management chez Teradata. « Nous permettons aux entreprises de commencer avec un nombre restreint de ressources et de faire évoluer ces ressources de manière élastique en fonction de leurs besoins, en ne payant que ce qu'elles utilisent. L'ajout de Google Cloud Platform à l'écosystème global déjà proposé par Teradata permettra aux clients de choisir avec un niveau de flexibilité inégalée la manière dont ils utilisent Teradata Vantage et sur quel périmètre. De plus, grâce à la prise en charge native du stockage à faible coût ainsi qu'au programme de migration Hadoop, les entreprises pourront accéder à toutes leurs données et effectuer des requêtes sur celles-ci, où qu'elles se trouvent, afin d'obtenir une vision unique englobant la quasi-totalité des aspects de leur activité. »



Partenariat avec Google Cloud pour une offre élargie d'analytique dans le cloud



Teradata élargira bientôt ses offres de déploiement de cloud public avec l'ajout de Google Cloud Platform (GCP). En proposant Vantage sur GCP, Teradata assure la gestion de la performance, de la sécurité, de la disponibilité et des opérations de l'environnement analytique de l'entreprise à l'aide de la plateforme Vantage et de l'infrastructure de calcul et de stockage de GCP, permettant aux clients de consacrer leurs efforts à relever leurs défis les plus complexes.



De plus en plus, les dirigeants d'entreprise se tournent vers les services cloud pour l'accès et l'exploitation des logiciels, plutôt que de devoir en assumer la responsabilité, le coût et les efforts liés à la possession et au maintien des infrastructures informatiques. De nombreuses entreprises ont choisi Google Cloud comme fournisseur privilégié de service cloud. En s'associant à Google Cloud, Teradata offre à ses clients la puissance analytique dont ils ont besoin au sein de leur environnement cloud public de choix.



« Notre mission est d'aider nos clients à enrichir leurs informations pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de transformation digitale, » déclare Manvinder Singh, Director, Partnerships chez Google Cloud. « Les clients de Teradata veulent pouvoir tirer profit au maximum de leurs données, nous sommes donc ravis de nous associer à Teradata pour leur permettre de se connecter à Google Cloud afin de réduire leurs coûts d'infrastructure, d'améliorer leur sécurité dans le cloud et d'évoluer en toute transparence. Google et Teradata travailleront ensemble pour offrir une intégration étroite des services de Google Cloud tels que l'IA et Google Cloud Storage et de Vantage, de manière à offrir des capacités avancées à nos clients communs. »



Les clients souhaitant utiliser Vantage sur GCP disposeront d'une solution « as a Service » complète pour l'analytique d'entreprise avec logiciel, services, infrastructure et support. La migration de systèmes sur-site vers Google Cloud Platform peut se faire rapidement et sans risque grâce à l'uniformité de Vantage d'un environnement à un autre, facilitant ainsi le processus de manière significative. Grâce à un déploiement global et des capacités analytiques de haut niveau, les clients de Teradata pourront se consacrer à obtenir des réponses de leurs analyses, pendant que Teradata leur offre une performance, une sécurité, une disponibilité et des opérations de pointe.



Disponibilité : La disponibilité de Teradata Vantage sur GCP est prévue en 2020. Les clients souhaitant une démonstration privée au cours de la première moitié de l'année 2020 doivent prendre contact avec leurs gestionnaires de compte Teradata.



Ajout de la prise en charge native pour le stockage à faible coût



Les entreprises se noient dans les données, incapables de faire face aux nouveaux défis liés aux sources, applications, utilisateurs, outils et à l'intégration. Vantage permet aux entreprises de simplifier leurs écosystèmes analytiques grandissants et de tirer le meilleur parti de l'ensemble de leurs données.



Grâce à la prise en charge native du stockage à faible coût, via des services de stockage d'objets Amazon S3, Azure Blob, Teradata garantit aux clients de Vantage de pouvoir interroger l'ensemble de leurs données à tout moment, de manière à obtenir une vision complète et intégrée de tous les aspects de leur activité. Par la suite, Teradata prévoit également d'élargir la prise en charge native à Google Cloud Storage dans le cadre de son partenariat avec Google Cloud.



Le stockage à faible coût est utilisé pour capturer et conserver dans leur version brute toutes les données de chaque source, notamment les capteurs d'équipement, les flux de clics / parcours de navigation internet, les appels du service client, les comptes de réseaux sociaux. Grâce à la prise en charge intégrée pour le stockage à faible coût, les clients peuvent associer les données brutes aux données métiers et ouvrir la voie à une vision plus complète et plus pertinente de leur entreprise.



Disponibilité : L'accès natif aux solutions de stockage d'objets à faible coût est actuellement disponible en démonstration privée, avec une disponibilité générale prévue au cours de la première moitié de l'année 2020.

Tarif : Inclus dans Vantage



Lancement de la nouvelle tarification à la consommation pour Vantage



En introduisant la tarification à la consommation pour Vantage, Teradata offre à ses clients la liberté de procéder à une analyse approfondie de n'importe quelle quantité de données et de ne payer que ce qu'ils utilisent, à la milliseconde près, sans engagement préalable. Cette innovation transfère les risques liés au déploiement des clients vers Teradata, ce qui représente une immense valeur ajoutée pour les entreprises cherchant à maximiser leur flexibilité financière et opérationnelle.



Disponibilité : La tarification à la consommation pour Vantage est en disponibilité limitée actuellement, avec une disponibilité générale prévue au cours de la première moitié de l'année 2020.



Nouveau service de migration Hadoop permettant de tirer parti du stockage à faible coût dans le cloud



De nombreuses entreprises ont investi beaucoup de temps et d'argent dans la promesse que représentait Hadoop, mais le secteur a depuis évolué vers une architecture qui privilégie la séparation du calcul et du stockage et s'appuie sur des services de stockage d'objets à faible coût comme Amazon S3 et Azure Blob. L'abandon d'Hadoop a suscité une forte incertitude au sein d'un marché qui accorde de plus en plus d'importance aux capacités de prévisions en matière de coûts et de performances.



En tant que premier fournisseur à avoir constaté et répondu à cette inquiétude croissante au sein du marché, Teradata propose à ses clients ses connaissances approfondies en matière de migration ainsi que son expérience des services professionnels afin de les aider à effectuer une transition harmonieuse de leurs écosystèmes analytiques vers le cloud, en réduisant les risques et en maintenant un coût de possession total faible via un stockage cloud peu coûteux.



Le programme de migration Hadoop - gamme d'outils, de processus et de services – vise à aider les entreprises à se détacher rapidement d'Hadoop en s'appuyant à la place sur une architecture cloud moderne à l'aide de Vantage et sur son intégration aux solutions de stockage d'objets à faible coût. Cette mesure permet de réduire la complexité de l'écosystème des clients, tout en offrant une simplicité d'utilisation et un accès large à l'environnement analytique dans son ensemble. Grâce à l'alliance de Vantage et de l'infrastructure cloud, les clients pourront obtenir des résultats analytiques plus rapides, améliorant leurs prises de décisions, leur agilité et leur capacité intrinsèque à retirer une meilleure valeur sur leur investissement.



Le programme de migration Hadoop propose un service pour chaque étape de la transition : un service d'évaluation de plateforme permettant de faire le point sur l'environnement Hadoop existant, un service de planification offrant des recommandations quant aux choix de solutions et architectures technologiques, et un service de déploiement permettant de migrer les données, les schémas, les pipelines, et les applications vers Vantage et autres technologies, dont les solutions de stockage d'objets à faible coût.



Disponibilité : Les services de migration Hadoop sont disponibles dans le monde entier.

Tarif : Le tarif des services varie en fonction des besoins du client et de son environnement spécifique.