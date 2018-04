Teradata rejoint le programme de partenaires NVIDIA conçu pour accélérer les retombées de l'IA et du Deep Learning dans les secteurs clés

Teradata (NYSE : TDC), le spécialiste mondial des données et de l'analyse basées sur le cloud, vient d'annoncer que sa division de conseil et service Think Big Analytics rejoint le programme de prestataires partenaires de NVIDIA. Les processeurs graphiques (GPU) NVIDIA sont largement utilisés dans des applications de Deep Learning, d'intelligence artificielle (IA) et d'analytique. En adhérant à ce programme, Think Big Analytics pourra aider les clients cherchant à intégrer leurs initiatives d'IA, en travaillant avec NVIDIA pour optimiser le deep Learning au service de l'entreprise et en coordonnant les stratégies de mise sur le marché.



Selon une enquête menée en 2017 auprès de 260 grandes organisations mondiales par Vanson Bourne pour le compte de Teradata, les principaux défis de mise en œuvre de l'IA dans des environnements d'entreprise sont le manque de préparation de l'infrastructure informatique à l'IA et la pénurie de compétences idoines. Ce partenariat cible les deux problématiques en associant deux sociétés de services de renom, possédant une solide expérience de l'IA et une plate-forme informatique de référence dans ce domaine.



Think Big Analytics est l'un des premiers grands cabinets de consulting mondiaux à rejoindre le réseau de partenaires de NVIDIA. Exclusivement concentré sur les données et l'analytique, Teradata collaborera avec NVIDIA sur des solutions capables d'engendrer des résultats spectaculaires dans des secteurs tels que la banque et les assurances, l'automobile, la fabrication, les télécoms, la santé, le commerce de détail, les médias et les divertissements, les voyages et le transport. L'intégration de Teradata à ce programme hautement sélectif est basée sur l'expérience pratique approfondie de l'entreprise dans la mise en œuvre de solutions de deep learning par l'intermédiaire de ses service d'IA Velocity, dont la plupart utilisaient déjà des GPU NVIDIA.



« La valeur commerciale générée en appliquant des algorithmes de deep learning fonctionnant avec des GPU NVIDIA est évidente », explique Atif Kureishy, vice-président des pratiques émergentes chez Think Big Analytics. « Ce partenariat formalise notre utilisation des technologies NVIDIA, ce qui permet à nos talentueux experts et ingénieurs en données de bénéficier d'un meilleur accès à la propriété intellectuelle et à l'expertise de NVIDIA, mais aussi de mettre en place une boucle vertueuse de feedback, susceptible de stimuler l'innovation produit dans les deux sociétés. »



Les consultants Teradata auront accès aux supports de formation, ressources d'assistance et outils technologiques de NVIDIA pour assurer le succès des solutions d'IA de leurs clients, basées sur la plateforme informatique d'IA de NVIDIA. Pour les clients du secteur bancaire, cela signifie qu'ils seront en mesure de s'adapter à l'augmentation des fraudes, tout en renforçant la protection de la vie privée des clients. Les industriels utilisant l'IA peuvent interpréter et ajuster leurs systèmes intelligents en quelques minutes au lieu de plusieurs mois, ce qui leur permet d'améliorer leur rendement productif tout en réduisant le nombre de tentatives infructueuses. Pour ces secteurs et bien d'autres, la conjugaison des solutions informatiques d'IA de NVIDIA et des services de Teradata réduira les délais de rentabilisation lors de la mise en œuvre d'environnements de deep learning et d'IA.



« La plupart des entreprises doivent personnaliser leur démarche d'IA en fonction de leurs besoins spécifiques, or les spécialistes en IA sont aujourd'hui relativement peu nombreux », déplore Craig Weinstein, vice-président de l'organisation des partenaires chez NVIDIA. « Nous conseillons aux entreprises de travailler avec des consultants partenaires comme Teradata, qui sont en mesure de déceler le potentiel de l'IA en fonction de l'activité et possèdent une solide expérience dans l'utilisation de nos GPU pour accélérer les environnements d'IA et atteindre des résultats quantifiables en matière d'apprentissage profond et d'analyse avancée. »