Teradata s'associe à Volkswagen pour le développement de son Cloud industriel

Le Cloud industriel – développé par Volkswagen en association avec Amazon Web Services (AWS) – est une plateforme IoT qui combine les données de toutes les machines, usines et systèmes, sur l'ensemble des sites du Groupe Volkswagen. Teradata accompagnera le constructeur allemand en fournissant des analyses de données dans le cloud destinées à optimiser les processus de production et à augmenter la productivité des usines.



« Nous sommes ravis de nous associer à Volkswagen dans le cadre du développement de cette plateforme industrielle ouverte, en collaboration avec d'autres entreprises et fournisseurs de renom qui s'emploient à façonner l'avenir de la production numérique », déclare Sasha Puljic Vice President, Central Europe chez Teradata. « Notre solution d'analytique dans le cloud offre une intelligence complète des données et permet à Volkswagen d'exploiter pleinement la valeur des données liées à la production, afin de gagner en efficacité et en qualité. »



L'objectif du Cloud industriel est d'intégrer les entreprises de l'ensemble de la chaîne de valeur de l'industrie automobile, créant ainsi un vaste réseau de partage de données et de services, afin que tous les partenaires en bénéficient – qu'il s'agisse de fournisseurs d'éléments physiques ou de technologies, d'intégrateurs systèmes, d'éditeurs de logiciels indépendants, de prestataires de services logistiques ou des constructeurs.



À l'avenir, l'ensemble des données captées, ainsi que toutes les autres informations, seront intégrés sur la plateforme cloud et analysés à l'aide d'algorithmes intelligents. Les données pertinentes seront mises à la disposition des partenaires dans le Cloud industriel, permettant d'optimiser la production et les processus logistiques.



À cet effet, Teradata apporte sa vaste expérience dans le domaine de l'analyse de données IoT industrielles, ainsi que sa plateforme analytique – Teradata Vantage – disponible sur AWS. L'analyse de données dans le cloud est utilisée tout au long de la chaîne de production de Volkswagen en vue d'optimiser le rendement, de contrôler la qualité et de mettre en place une maintenance prédictive.



Optimiser la production et améliorer la productivité



Un premier cas d'usage initial, qui illustre bien le rôle de Teradata, concerne l'analyse de données des procédures de soudage chez les constructeurs :

En premier lieu, les données liées au soudage et les métadonnées supplémentaires recueillies sur site, sont intégrées et analysées dans Teradata Vantage ;

À l'aide de modèles analytiques incluant le machine learning, Teradata classe et affine les données en se fondant sur différents critères qualitatifs ;

À partir des résultats obtenus, les processus d'inspection en aval peuvent être optimisés et les modifications nécessaires peuvent être assignées spécifiquement ;

Le résultat final permet d'opérer un contrôle qualité documenté des pièces en toute confiance, une plus grande efficacité de la chaîne de production et des processus de contrôle qualité.



Un ensemble de projets préliminaires, à l'étude au sein du groupe Volkswagen, permet de donner un second exemple de la contribution future de Teradata qui, à l'aide de l'intelligence artificielle, a pu identifier un potentiel d'efficacité supplémentaire dans le processus de production. L'équipe a analysé la séquence d'optimisation pour des usines de production spécifiques, tout en développant des modèles prédictifs en matière de qualité pour les processus de fabrication et les produits.



Ces cas d'usage, soutenus par l'expertise de Teradata dans le domaine de l'industrie, montrent les avantages que présentent l'intégration des données en vue de perfectionner les processus de production et d'améliorer la productivité.