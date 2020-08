ThoughtSpot lance Embrace pour Teradata afin de démocratiser l’accès aux informations dans l’entreprise

ThoughtSpot, un leader dans l’analyse et la recherche de données grâce à l’IA, annonce le lancement de ThoughtSpot Embrace for Teradata Vantage, permettant aux clients conjoints de rechercher et d’analyser des données directement dans la plateforme de Teradata, la société spécialiste des données et de l’analytique dans le cloud. Cette solution facilite l’accès à des insights basés sur les données en évitant d’avoir à déplacer celles-ci.



Grâce à Teradata Vantage et ThoughtSpot Embrace, les organisations peuvent analyser 100 % de leurs données par le biais d’une analyse intuitive axée un modèle de recherche « à la Google », facile à utiliser. Grâce à ThoughtSpot Embrace, les utilisateurs peuvent s’affranchir de la dépendance aux équipes d’analystes pour obtenir des informations et peuvent utiliser l’interface de recherche simple de ThoughtSpot pour exploiter l’échelle et les performances de Teradata Vantage, en interrogeant naturellement des milliards de lignes de données en quelques secondes pour trouver instantanément des informations granulaires. En donnant à un plus grand nombre d’utilisateurs un accès direct aux données et à des capacités d’analyses avancées, les équipes d’analyse et IT peuvent consacrer plus de temps à des initiatives d’analyse stratégique plutôt que de créer des rapports et de modifier des tableaux de bord.



« Les entreprises investissent dans les données depuis des années, mais malgré ces investissements, beaucoup d’entre elles n’ont pas été en mesure de tirer des informations concrètes basées sur les données à tous les niveaux de leur organisation », a déclaré Seann Gardiner, SVP of Business Development & GM of Embrace chez ThoughtSpot. « En nous associant à Teradata, nous sommes en mesure de bouleverser fondamentalement le statu quo, en donnant aux entreprises la possibilité de tirer parti à la fois de l’échelle et de la puissance de Teradata avec la simplicité et la rapidité de ThoughtSpot. Alors que les entreprises repensent leur efficacité et leur productivité dans le contexte de la pandémie et au-delà, notre travail avec Teradata permettra aux travailleurs de première ligne d’exploiter de manière transparente les données de leur entreprise et de générer une valeur substantielle ».



« La pandémie actuelle a obligé les entreprises à accélérer leurs initiatives de transformation numérique, ce qui a entraîné une dépendance accrue aux données et aux analyses à tous les niveaux de l’organisation. Pourtant, les entreprises sont confrontées au défi de passer au crible une quantité toujours plus importante de données pour découvrir des informations susceptibles d’avoir un impact sur la manière dont leur entreprise fonctionne. Embrace for Teradata Vantage simplifie ce processus, en offrant aux utilisateurs hors IT la possibilité de répondre facilement à des questions sur les données en quelques secondes directement dans Teradata Vantage, qu’il soit déployé dans le cloud, on premise, ou n’importe où entre les deux ». explique Benjamin Caller, Regional Vice President, Partners and Alliances chez ThoughtSpot.



« Chez Teradata, notre mission est de transformer la façon dont les entreprises travaillent grâce au pouvoir des données. Cette mission n’a jamais été aussi importante que pendant la crise actuelle », a déclaré Scott Collins, VP Global Partnerships Organization de Teradata. « Il est essentiel pour atteindre cet objectif de faciliter l’accès aux données, qui selon nous représente le plus grand atout de l’entreprise, pour des personnes de tous horizons, qu’elles occupent des fonctions techniques ou commerciales. Nous nous réjouissons que nos clients puissent accéder à la plateforme d’analyse de ThoughtSpot, afin de permettre aux personnes de toute leur organisation de travailler plus efficacement, de trouver des informations et de prendre des décisions éclairées ».