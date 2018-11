Toucan Toco reconnu dans deux Gartner Hype Cycles de 2018

Le “Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence, 2018”

Le “Hype Cycle for Information Governance and Master Data Management, 2018”



Selon le rapport Hype Cycle for Analytics and Business Intelligence, 2018 "l'Analytique et la Business Intelligence (BI) continuent d’être une des priorités d'investissement des dirigeants des départements IT et Innovation alors que les organisations se concentrent de plus en plus sur leur transformation digitale.



Cependant, l'analytique et le marché de la BI sont à un tournant de leur histoire. Les outils d’analytique et de BI sont devenus plus faciles à utiliser et plus agiles, ils permettent un meilleur accès en libre-service. Mais la préparation des données, l'analyse de données, la construction de modèles analytiques avancés, l'interprétation de résultats et le data storytelling sont des processus qui restent en grande partie manuels et gérés par l’Homme."



Le but de Toucan Toco est d'aider les métiers de ces grands groupes à exécuter leurs missions sans avoir à faire des rapports manuellement à travers le Data storytelling. C’est cela l’évolution de la business intelligence. Des données disponibles pour chaque personne de l’entreprise, générées automatiquement.



Comme indiqué dans le Hype Cycle for Information Governance and Master Data Management, 2018 "le data storytelling combine l’interactivité de la data visualisation avec les techniques narratives qui véhiculent l’information de manière convaincante et facilement assimilable. Les histoires réalisées à propos des données analytiques sont destinées à inciter les discussions et conduire la prise de décisions collaborative, tandis que l’approche journalistique des données vise à informer ou instruire, souvent à travers des infographies. Les deux approches lient souvent la donnée et le temps ou les événements à travers la narration d’une histoire."



C’est cette stratégie qu’a décidé de porter Toucan Toco. L’entreprise a grandi de 4 à 75 salariés en moins de quatre ans. Toucan Toco travaille avec plus de cent clients comme BNP Paribas, Crédit Agricole, Renault, Total, AXA, JCDecaux ou encore Vinci.