Trifacta accélère la préparation des données pour les déclarations règlementaires des plus grandes institutions financières

Trifacta, leader mondial de la préparation de données, a annoncé ce jour une augmentation de l’adoption de ses produits Wrangler par les entreprises du secteur des services financiers, qui y voient le moyen de gérer des initiatives de conformité et de risques de plus en plus exigeantes comme CCAR, BCBS 239 et AML. L’envolée de Trifacta dans le domaine des déclarations et du reporting règlementaires fait écho à la présence croissante de l’entreprise dans le secteur des services financiers, pour divers usages opérationnels et analytiques.



Les exigences règlementaires évoluent constamment, et deviennent de plus en plus granulaires et nuancées. En effet, les institutions financières sont tenues de suivre et de traiter en moyenne 200 nouveaux amendements règlementaires internationaux par jour selon le service de veille règlementaire de Thomson Reuters. La conformité aux différentes obligations de chaque juridiction pèse plus lourd en ressources sur les entreprises de services financiers.



De plus, les institutions financières gèrent une quantité et une diversité énormes de données de transactions, ce qui peut engendrer des problèmes de qualité majeurs à régler avant même de pouvoir commencer à s’atteler à déchiffrer la masse toujours croissante d’exigences règlementaires. La préparation des données à elle seule peut représenter jusqu’à 80 % d’un projet d’analytique — ce qui signifie que le manque d’efficacité des processus et les problèmes de qualité et d’exactitude des données peuvent faire effet boule de neige sur les coûts opérationnels.



Trifacta permet aux institutions financières de se défaire de leurs outils habituels de type tableurs dans le cadre de leurs déclarations règlementaires afin d’améliorer la rapidité, la collaboration et la précision des équipes chargées de la conformité. Plus important encore, la capacité de Trifacta à assurer la traçabilité des données offre une meilleure visibilité tant en interne qu’en externe sur la façon dont les données ont été transformées, une fonctionnalité critique pour la conformité.



Grâce à la plateforme intuitive de préparation des données de Trifacta, Commerzbank accélère son procédé de nettoyage des données en collaboration avec son service informatique.



« Trifacta est devenu l’un des piliers de notre toute nouvelle division Big data & analytique avancée, et a été adopté en masse par les utilisateurs métier pour le nettoyage et la préparation des données qu’ils connaissent le mieux, » rapporte Kerem Tomak, Vice-président exécutif de la division Big data & analytique avancée de Commerzbank. « Les rapports de risques et de conformité sont un domaine prioritaire majeur pour Commerzbank, et nous avons constaté une amélioration rapide de notre mise sur le marché. Avec Trifacta, nous sommes capables d’inspecter les problèmes de qualité des données visuellement avant qu’elles n’affectent nos résultats de conformité, ce qui nous a évité de passer d’innombrables heures à reprendre le travail déjà effectué. Nous pouvons également sortir de nouvelles itérations plus rapidement grâce aux retours immédiats de Trifacta sur les transformations. Nous sommes convaincus que le potentiel de Trifacta pour Commerzbank ne s’arrête pas là, et nous réjouissons à l’idée de déployer son utilisation à l’ensemble de l’entreprise. »



L’équipe des risques de marché du Crédit Agricole a quant à elle pu simplifier radicalement son processus d’émission de rapports à l’aide de Trifacta.



« Trifacta a permis aux experts métiers de transformer les données pour répondre à différentes normes de conformité, » témoigne Pierre Castellani, Responsable de l’informatique des risques de marché au Crédit Agricole. « Grâce à Trifacta, nos experts métiers bénéficient d’une compréhension immédiate des données, et peuvent les préparer eux-mêmes en utilisant les suggestions intelligentes, ce qui a accéléré la préparation des rapports exigés par la règlementation. Avant Trifacta, une équipe dédiée codait manuellement les rapports de données. Maintenant que ce procédé est fortement réduit, elle peut consacrer plus de temps à l’analyse. »



« Les institutions financières sont tenues de répondre à des exigences de déclarations règlementaires et de conformité pour des centaines de juridictions, » explique Adam Wilson, PDG de Trifacta. « Notre capacité à donner à ceux qui comprennent le paysage règlementaire en constante évolution les moyens de faire ce travail eux-mêmes a rationalisé les processus de conformité des plus grandes entreprises de services financiers au monde. Utiliser Trifacta accélère les activités d’émissions de rapport de bout en bout, et offre également une visibilité transparente sur chaque étape de préparation du procédé. »



En plus du soutien à la conformité, Trifacta observe une utilisation accrue de Wrangler au sein des institutions financières pour les initiatives de vues 360 degrés clients, de gestion des risques, d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle (IA). La course à l’innovation redéfinit le domaine des services financiers, à mesure que de plus en plus d’institutions adoptent des procédés axés sur les données pour la gestion de la relation client, ainsi que l’apprentissage automatique et l’IA pour optimiser leurs opérations et l’expérience client. Des données épurées sont le point de départ de toutes ces initiatives, faisant de la plateforme de préparation de données de Trifacta un outil essentiel à leur réussite pour un nombre croissant d’institutions.



Valley National Bank utilise Trifacta pour rassembler différentes données d’interactions pour offrir à ses clients une expérience plus personnalisée.



« En tant que société guidée par les données, nous nous évertuons à valoriser nos données et à éliminer les inefficacités dans l’ensemble de notre organisation. Nous considérons Trifacta comme un levier clé sur ces deux points, » commente Giovanna Clark, Vice-présidente sénior et Directrice de l’information stratégique chez Valley National Bank. « Avec la plateforme de préparation de données Trifacta, nous donnons à nos experts métiers les moyens de devenir des data citizens sur de multiples secteurs d’activité. L’amélioration de l’expérience client est une initiative importante, et nous déploierons Trifacta pour réduire le temps nécessaire pour satisfaire aux exigences requises. Le potentiel de Trifacta chez Valley National Bank est colossal, et nous avons hâte de nous mettre au travail. »



Parmi les autres institutions financières qui utilisent Trifacta figurent Deutsche Börse, Nordea Bank, la bourse du Luxembourg et la Royal Bank of Scotland.