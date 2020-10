Twilio élargit son offre IoT avec sa nouvelle plateforme IoT Microvisor

Twilio (NYSE:TWLO), la plateforme leader de communication dans le cloud, annonce aujourd'hui une nouveauté majeure dans son offre IoT avec le lancement de Microvisor, une plateforme de connectivité et de gestion des appareils IoT. Elle permet aux développeurs de programmation embarquée de centraliser la conception des appareils connectés, leur sécurisation et leur gestion tout au long de leur cycle de vie. Twilio souhaite accélérer de manière significative l'adoption de l'IoT en fournissant autant d'infrastructures critiques mais communes que possible. Le but est de permettre aux équipes IoT de se concentrer sur la valeur ajoutée proposée aux entreprises et aux consommateurs. Pour en savoir plus sur Microvisor, visitez le blog Twilio et inscrivez-vous au Webinar du 5 novembre.



« Alors que Super SIM a relevé le défi de la connectivité cellulaire pour les constructeurs IoT, nous avons rapidement découvert que les clients étaient toujours aux prises avec les autres aspects fondamentaux des logiciels embarqués qui sont spécifiques à l'IoT », a déclaré Evan Cummack, directeur général de Twilio IoT. « Microvisor est la seule plateforme qui offre aux développeurs de programmation embarquée les avantages d’une plateforme IoT entièrement gérée, tout en leur donnant la liberté de concevoir leurs logiciels embarqués exactement comme ils l’ont toujours fait. »



« Twilio IoT nous a permis de nous adapter aux tendances disruptives du secteur et de créer rapidement de nouvelles solutions IoT, sans compromettre la sécurité ou la fiabilité critiques », a déclaré Raj Krishnamurthy, PDG de Freespace, une société de solutions technologiques pour les espaces de travail. Freespace a développé une solution de « retour au travail » via Twilio en utilisant des capteurs IoT et une signalisation numérique qui permettent aux gestionnaires d'installations de rouvrir en toute sécurité de grands espaces de bureau pendant la pandémie.



« Qu'il s'agisse de prendre en charge la sécurité critique ou de nous permettre d'écrire un code intégré qui fonctionnera de manière fiable et durable, Twilio s'est avéré être un partenaire solide à long terme. »



Afin de déployer une flotte d'appareils connectés, les constructeurs IoT doivent résoudre les problèmes de sécurité des appareils, de fiabilité des connectivités, de mises à niveau des micrologiciels et les problèmes de connectivité - qui requièrent tous une expertise bien spécifique. C’est cette complexité qui contribue à un taux d'échec élevé pour les projets IoT. La nouvelle plateforme Microvisor permet d'éliminer un grand nombre des problèmes qui pèsent sur les développeurs de l'IoT en offrant :



Une sécurité gérée à vie : Une cotisation unique prenant en charge la surveillance constante des vulnérabilités et l'application de corrections de sécurité sur les appareils et les composants du cloud concernés, le tout réalisé par Twilio.

Des corrections et mises à jour du code de sécurité en direct : Les développeurs peuvent corriger les appareils à distance, où qu'ils soient déployés dans le monde, et pousser les mises à jour de code fréquemment et en toute sécurité, sans se soucier de détériorer l'appareil avec une mauvaise mise à jour.

Un support pour tout langage et système d'exploitation intégré : L'architecture de Microvisor permet aux développeurs de réutiliser tout code intégré existant et de continuer à développer dans le langage et le système d'exploitation intégré de leur choix. Cela est rendu possible grâce à la technologie d'isolation hardware Arm® TrustZone®, qui est désormais disponible pour les microprocesseurs Cortex®-M et qui est prise en charge par certaines puces STMicroelectronics®.

Avec Microvisor, les constructeurs d'IoT peuvent s'attendre à des coûts de développement plus faibles, à une mise sur le marché plus rapide et à la possibilité d'innover, tout en s'appuyant sur Twilio pour maintenir la sécurité critique et la possibilité de pousser les mises à jour du code, non seulement au moment du déploiement, mais aussi pendant toute la durée de vie du dispositif. Microvisor offre la flexibilité et la résilience du cloud computing au monde des appareils embarqués et de l'IoT.



Afin de construire la première plateforme d'engagement client au monde, Twilio a développé une expertise approfondie de la mise en interface avec les réseaux de télécommunications du monde entier. Cette expertise a permis à Twilio de faire de la Super SIM la meilleure option pour la connectivité IoT cellulaire mondiale. Avec Microvisor, Twilio élargit ses ambitions en matière d'IoT pour tirer parti de la véritable recette secrète de l'entreprise : l'expérience des développeurs, les relations avec les développeurs, ainsi que la création et l'exploitation d'une plateforme de développement critique qui s'étend des innovateurs aux entreprises.



Microvisor annonce son programme beta à SIGNAL 2020.