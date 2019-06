Twin Solutions et BR3 Consultants deviennent SeeNovate, nouvel acteur majeur de la Data Intelligence en France

Grâce à la complémentarité de leurs expertises, des agences dans 3 grandes villes de France, leur vision et ambition pour le marché de la valorisation de la donnée en France, cette fusion apporte à SeeNovate une taille critique et des perspectives accrues de croissance.



« Cette fusion nous permet de passer un cap : un vrai changement de taille et d’échelle, une possibilité unique d’être présent sur tout le territoire et de développer un domaine qui a de l’avenir, celui de la data science et plus précisément l’analyse prédictive de données », explique Jean-Michel Estibals, directeur associé de SeeNovate, basé à Montpellier.



« Nos deux sociétés ont chacune une belle histoire mais cette fusion crée des opportunités nouvelles pour nous et nos clients, opportunités que nous n’aurions pu imaginer seuls, chacun de notre côté. En combinant nos forces, SeeNovate devient un acteur de poids dans le secteur de la data intelligence, offre majeure de l’informatique réconciliant la Business Intelligence et l’Intelligence Artificielle. Nous sommes déjà, grâce à la fusion, le premier partenaire de SAP en France sur les solutions data et analytics de l’éditeur, de BusinessObjects aux solutions innovantes SAP Cloud Analytics, SAP Cloud Platform et SAP Conversational & AI », indique Alain Repiquet, directeur associé, basé à Lyon.



Avec 8 M€ de chiffre d’affaires prévus dès 2019, 50 collaborateurs basés à Paris, Lyon et Montpellier et plus de 300 clients actifs, SeeNovate a pour ambition de développer son expertise innovante dans la datavisualisation, l’analyse descriptive et l’analyse prédictive de données pour l’industrie 4.0, l’optimisation des ventes, la santé 4.0, et un positionnement différenciant centré sur la valorisation de données dans le secteur du sport. « Fini le temps où il suffisait de constater ce qu’il s’est passé. Aujourd’hui, nous pouvons faire parler les données pour prédire ce qui va se passer. Nous recherchons l’excellence pour apporter une innovation de pointe à nos clients. Nous avons d’ailleurs prévu d’embaucher 10 nouveaux data scientists avant la fin de l’année. J’invite les passionnés à nous rejoindre ! », souligne Thomas Muffat-Jeandet, directeur associé, basé à Paris.



« L’objectif est d’atteindre 10 M€ de CA d’ici 2021 avec un résultat net supérieur à 10%. Nous avons bien sûr envie de nous développer à l’international, mais la priorité à court et moyen terme reste de conforter et de faire grandir SeeNovate en France. D’ailleurs, dans les prochaines semaines, nous pourrons annoncer une bonne nouvelle pour SeeNovate avec une couverture géographique élargie ! », précise Serge Ricard, directeur associé, basé à Lyon.



Le sens et l’ambition de SeeNovate : apporter une vision à ses clients, des solutions adaptées et concrètes. De la récupération des données, au traitement, jusqu’à l’interprétation et la visualisation, SeeNovate voit ce qu’il y a derrière la donnée, avec un regard innovant et différent.