UiPath acquiert Peak et lance des agents spécialisés par secteur d'activité au sein de sa plateforme d’automatisation agentique

« L’acquisition de Peak accélère notre mission de renforcer notre stratégie de solutions verticales d'IA », commente Daniel Dines, fondateur et PDG de UiPath. « Associées à la plateforme UiPath, les applications d'IA spécialisées de Peak renforcent notre capacité à fournir des solutions pour optimiser les cas d'usages sectoriels et apporter à nos clients une formidable valeur ajoutée. »



Grâce à Peak, les clients peuvent développer des workflows d'IA, traiter des données et fournir des prédictions destinées à optimiser les processus commerciaux critiques par le biais d'API ou d'applications web intégrées. Elle offre également une nouvelle gamme d'applications décisionnelles basées sur l'IA qui permettent aux utilisateurs métier de prendre des décisions très complexes telles que la planification des stocks et l'optimisation des décisions relatives à la tarification des produits.



Désormais intégrées à UiPath, les solutions de Peak s'étendentr à l'échelle mondiale et couvrent de nouveaux secteurs, offrant ainsi aux clients et aux parties prenantes la possibilité d'une croissance et d'une innovation continues. En retour, l'accent mis par Peak sur l'accélération de l'adoption de l'IA dans des secteurs tels que la vente au détail et la fabrication permettra à UiPath d'accélérer sa croissance sur le marché et de fournir des applications agentiques de nouvelle génération basées sur l'IA et adaptées aux marchés cibles, dotées d'une intelligence alimentée par des LLM.



« Je me réjouis de joindre nos forces à celles de UiPath ; cela constitue une étape importante pour Peak à ce stade de notre parcours. La convergence de l'automatisation et de l'IA agentique ouvre la voie à de nouvelles possibilités pour les entreprises », précise Richard Potter, PDG et cofondateur de Peak. « La portée mondiale de UiPath, son expertise approfondie des entreprises et son engagement reconnu en faveur de l'innovation en l’IA nous permettra d'accélérer notre vision, qui consiste à donner du pouvoir aux entreprises grâce à des IA spécialisées dans la prise de décision à grande échelle. Nous sommes fiers de ce que nous avons construit, et au sein de UiPath, nous sommes impatients d'apporter encore plus de valeur à nos clients tout en repoussant les limites de ce qu'il est possible de faire avec l'IA dans l'entreprise. »



Peak continuera à améliorer la plateforme d'automatisation agentique UiPath. Par exemple, les organisations doivent répondre à des exigences strictes en matière de calculs complexes dans une variété de processus commerciaux. Les entreprises ont besoin d'analyses et de prédictions précises auxquelles elles peuvent se fier, et les solutions de Peak formeront l'épine dorsale des nouveaux agents de tarification et d'inventaire pour les clients UiPath. Les capacités décisionnelles plus étendues de Peak seront également prises en compte dans les capacités d'orchestration de la plate-forme d'automatisation agentique UiPath, ce qui permettra de mettre en place des processus autonomes basés sur des données client contextuelles.



Les clients de UiPath et de Peak ont désormais la possibilité d'augmenter leurs revenus et d'améliorer leurs marges grâce à la combinaison des deux technologies. Par exemple, UiPath et Peak ont transformé le processus de tarification des devis pour Heidelberg Materials, une entreprise basée au Royaume-Uni et l'un des plus grands fabricants de matériaux de construction au monde. La solution fait appel à l'automatisation pour rassembler des données provenant de centaines de points de données, s'appuie sur l'IA pour déterminer un devis optimal pour un client donné et informe les responsables des ventes. Grâce à ce processus automatisé de bout en bout, Heidelberg Materials a nettement amélioré l’efficacité de son équipe de vente en proposant plus rapidement les propositions de devis et ainsi augmenter les taux de conversion.