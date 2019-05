Umanis devient partenaire Gold de Cloudera en France

Umanis (www.umanis.com), leader français en solutions métiers “data oriented”, annonce être la première ESN française à bénéficier d’un partenariat de niveau Gold avec Cloudera, premier fournisseur mondial de plateformes de données depuis sa fusion avec Hortonworks en octobre 2018.



Partenaire technologique de Cloudera depuis 2014, Umanis renforce ses liens avec la société californienne en signant un partenariat stratégique ayant pour objectif de l’accompagner dans sa conquête des plus grands comptes du marché français.



Les directions des deux sociétés s’impliquent fortement dans ce partenariat, avec pour Umanis un investissement en ressources humaines à hauteur de plus de 30 experts et architectes cloud certifiés d’ici fin 2019, dont 20 d’ici fin juin 2019, faisant d’Umanis l’un des plus gros fournisseurs de talents certifiés du marché français.



Ce partenariat Gold permet ainsi à Umanis de s’affirmer comme le premier expert Cloud pour l’implémentation de plateformes de données et d’Intelligence Artificielle, et un facilitateur pour la migration des architectures Data vers des environnements Cloud avec Microsoft Azure.



Umanis est désormais en capacité de proposer de nouvelles offres centrées sur le Cloud telles que DWH Off Loading, DWH to DataPlatform pour faciliter le passage de la BI traditionnelle aux plateformes Data ou encore des offres verticales comme Open Banking pour accélérer les échanges interbancaires.



Olivier Pouligny, Directeur Général d’Umanis déclare : « la fusion entre Cloudera et Hortonworks il y a quelques mois a redéfini le marché de la Data en donnant naissance à un géant des plateformes de données, qui a pour conséquence la migration de nombreux clients vers de nouveaux environnements, en particulier dans le Cloud. Notre partenariat Gold avec Cloudera est l’assurance pour nos clients d’être positionnés au plus près des évolutions technologiques, d’être accompagnés de la meilleure des façons vers le futur de l’exploitation des données et de profiter d’un support d’excellence pour les projets mis en place. Cette alliance à long terme avec Cloudera s’inscrit en phase avec notre plan Expansion 2022, visant à doubler notre volume d’affaires global en 4 ans. »



« Nous sommes ravis d’accueillir Umanis au sein de notre Cloudera Partner Program en tant que partenaire Gold et nous sommes impatients de voir les réussites de ce partenariat » déclare Scott Andress, VP Global Channels and Alliances chez Cloudera. « Ce partenariat aidera nos client communs à tirer bénéfice du Cloud pour données d’entreprises et accélérera le déploiement des plateformes Data et IA. »