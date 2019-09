Un logiciel pour démasquer les deepfake prend forme à l'EPFL

Etoffer un détecteur à deepfake existant



Le Groupe de traitement du signal multimédia à l’EPFL et la start-up Quantum Integrity, basée au parc de l’innovation du campus, travaillent depuis deux ans à un programme de discrimination. Forts de deux projets pilotes, ils ont obtenu un financement d’Innosuisse – l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation – qui débutera officiellement le 1er octobre, afin de booster le développement de ce logiciel. « Quantum Integrity a déjà un logiciel opérationnel qui est commercialisé. Notre travail visera à étoffer ce détecteur afin de le rendre plus universel », souligne Touradj Ebrahimi, directeur du groupe de recherche de l’EPFL. Affilié au Centre pour la confiance numérique (C4DT) le professeur y coordonne le domaine Information numérique. « La détection des contrefaçons d'images et de vidéos afin de lutter contre les manipulations malveillantes est clairement l'une des applications où l'intelligence artificielle permet de regagner la confiance », explique Olivier Crochat, directeur exécutif du C4DT.



L’avantage d’avoir des données réelles



Entre les créateurs d’algorithmes de trucage et les spécialistes anti-deepfake, c’est le jeu du chat et de la souris. Comme pour tout type de contrefaçons, les premiers ont par principe une longueur d’avance puisqu’ils contournent les nouveaux obstacles au fur et à mesure. Ceux qui tentent de les démasquer travaillent sur les résultats existants. À peine la nouvelle s’est répandue par exemple que certains points autour de la bouche ne bougeaient pas naturellement sur les faux et permettait ainsi de flairer la supercherie qu’un algorithme palliant à cette imperfection a été mis au point. C’est à ce cercle vicieux que Touradj Ebrahimi, responsable du laboratoire, et Anthony Sahakian, CEO de la start-up, s’attaquent.



Face à la concurrence d’autres groupes de recherche qui se sont saisi du problème ces derniers mois et au risque de plagiat, les protagonistes ne souhaitent pour l’instant pas divulguer grand-chose de la technologie qu’ils utilisent. « Mais, soulignent-ils, il s’agit d’une intelligence artificielle qui permet de rester en permanence en phase avec l’amélioration des trucages ». Le Laboratoire apporte toute son expertise glanée autour du traitement du signal multimédia, alors que la start-up travaille depuis plusieurs années sur la détection de photos truquées.



Les deepfake sont également un problème pour l’industrie



Le problème des deepfake s’est fait connaître du grand public principalement sous l’angle de l’usurpation d’identité, mais il est bien plus large que cela et touche également l’industrie, les douanes et les assurances par exemple. Il n’est ainsi pas rare que de la marchandise soit ajoutée ou enlevée avant son départ en cargo. Or la validation des transactions s’établit souvent sur la base de photos qui peuvent être truquées.