Une approche centrée sur l’humain : le principal facteur de succès de l’IA en entreprise

Il existe tant de raisons intéressantes, pratiques et impérieuses d’introduire la technologie dans une entreprise, qu’il est parfois aisé d’oublier la nécessité des contacts humains, de la communication et de l’empathie.Le nombre de travailleurs dépendants de la technologie et en mobilité partout dans le monde étant en augmentation, le paysage professionnel ne cesse d’évoluer. Le lieu de travail est complètement repensé. D’après OWL Labs*, une étude menée en 2019 a révélé que 52% des employés dans le monde travaillaient à domicile au moins une fois par semaine en 2019 – une pratique qui s’est considérablement étendue et accélérée avec le contexte de crise sanitaire actuel lié au Covid 19.Ainsi, de nos jours, le succès d’une entreprise dépend de sa capacité à trouver un juste équilibre entre le côté envahissant des technologies dans le monde professionnel et le droit à la déconnexion pour tout salarié. L’épuisement ou le surmenage des équipes peuvent effectivement paralyser l’entreprise sur le long terme. Les entreprises les plus avisées et avancées sur cette question ont donc cherché à résoudre ce problème. Mais sans même parler des entreprises, des pays entiers se sont adaptés à ces nouvelles tendances : la France par exemple, a promulgué une loi sur le « droit à la déconnexion » en 2017, selon laquelle les employés peuvent passer outre leurs obligations professionnelles avant 7 heures le matin et après 19 heures le soir, sans crainte d’être sanctionnés.L’automatisation intelligente des services pour améliorer l’auto-assistance, ou self-service, en entreprise permet aux professionnels de l’informatique de se concentrer sur des tâches plus complexes ou encore de travailler de manière proactive.De cette façon, non seulement les employés acquièrent de nouvelles connaissances, mais encore, ils sont plus libres de trouver le bon équilibre dans leur vie professionnelle, sans dépendre de qui que ce soit pour résoudre des problèmes informatiques simples.Alors que le travail est dorénavant plus mobile et qu’une dépendance accrue aux technologies se fait toujours plus manifeste, l’introduction de l’IA va continuer de croître. Ceci incitera les dirigeants d’entreprises et leurs équipes informatiques à travailler ensemble à l’élaboration de processus de déploiement appropriés, tout en gardant à l’esprit le fait de réconcilier l’être humain au professionnel connecté.*Source OWLabs : https://www.owllabs.com/blog/remote-work-statistics?zd_source=hrt&zd_campaign=4326&zd_term=johnprestridge