Unit4 présente son outil intégré dans le cloud Azure qui propose de nouvelles solutions métiers pour la gestion de la performance

Unit4, leader mondial de solutions IT spécialisées pour les sociétés de services, annonce que sa solution de gestion de la performance des entreprises Unit4 prevero est désormais disponible dans le cloud Microsoft Azure. Elle propose de nouveaux outils de gestion de la performance pour des secteurs stratégiques, notamment l'enseignement supérieur, les services publics, le secteur non lucratif et les services professionnels.



Unit4 a combiné les modèles de meilleures pratiques, les indicateurs clés de performance (KPIs) et les référentiels métiers sur la base de son expérience avec des milliers de clients opérant dans des secteurs stratégiques avec Unit4 prevero dans le cloud Azure. Les solutions métiers sont optimisées de manière à accélérer et permettre une planification et un reporting actifs prêts à l'usage pour ces organisations. Elles accélèreront les temps d'implémentation et aideront les clients à gérer des indicateurs clés pour l'entreprise, en pilotant la performance, en garantissant la conformité et en offrant une parfaite connaissance de la situation.

· La gestion de la performance dédiée à l'enseignement supérieur offre aux institutions une vue étendue et complète de leur performance, notamment des métriques pour les services de l'Académie, les Admissions et la vie étudiante afin de soutenir les initiatives liées à la réussite des étudiants ; ce qui constitue aujourd'hui la première priorité pour les institutions de l'enseignement supérieur. Un tableau de bord axé sur les rôles, fournit des métriques en temps réel et un creuset de données qui facilitent la prise de décisions éclairées et qui offrent la possibilité d'analyser les tendances sous-jacentes, les modèles et les informations contextuelles.



· La gestion de la performance dédiée aux services professionnels supporte la gestion des cycles de vie des projets avec des présentations générales des tableaux de bord, des technologies collaboratives et une analytique avancée aux fins d'aligner stratégie, activités et budgets.



· La gestion de la performance dédiée au secteur non lucratif permet de mieux comprendre comment utiliser de manière optimale les dons et les fonds avec une analyse et un reporting transparents des subventions. Elle offre une meilleure connaissance de la situation qui permet de maintenir les donateurs informés et facilite la traçabilité des fonds et le suivi des résultats tout en s'assurant que les ressources servent bien à réaliser leur véritable mission.

· La gestion de la performance dédiée aux services publics permet à tout moment aux organisations d'évaluer avec précision leurs ressources financières et humaines, depuis n'importe où, afin d'identifier des opportunités et de réduire ainsi leurs dépenses. Une analyse visuelle avancée d'ensembles de données fournit aux parties prenantes des capacités prédictives sur la base de données transparentes et crédibles pour des prises de décision davantage éclairées.



Unit4 a acquis prevero en juillet 2016 et propose aujourd'hui une réelle intégration avec la suite ERP Unit4 Business World et Unit4 Financials. Unit4 prevero a remporté le prix Office of Finance, en 2017 lors de la remise des prix Ventana Research Digital Innovation Awards ; il reconnaît la technologie qui contribue significativement à améliorer l'efficacité, la productivité et la performance d'une organisation.



Dans une récente revue de prevero, le Vice-Président de la recherche chez Ventana Research, Robert Kugel, a écrit : « Elle a été conçue pour être cohérente avec l'approche Unit4 de conception de logiciel 'autopiloté' ; de fait, Unit4 prevero est bien plus facile à maîtriser que la plupart des outils de Business Intelligence reconnus... ».



« Nous offrons aujourd'hui l'une des solutions cloud, les plus exhaustives du marché pour la gestion de la performance, qui est cependant facile à utiliser » a déclaré Matthias Thurner, Directeur Technique Unit4 prevero. « Grâce à l'expertise de Unit4 dans les métiers des services, nous offrons aux organisations des solutions ‘clés en main' simples à utiliser, qui aident leurs ressources humaines à prendre des décisions intelligentes dans toutes leurs activités, de manière rapide et en alignement avec leur stratégie, leurs ressources financières et leurs opérations, comme jamais auparavant. Nombre de ces secteurs vivent une période de changement rapide puisqu'ils introduisent de nouveaux services clients et étudiants afin de répondre aux nouvelles demandes de l'économie XaaS. Plus que jamais, les organisations recherchent des solutions comme les nôtres afin de supporter la planification stratégique et prédictive requise dans un environnement aussi compétitif. »