Veeam dévoile sa vision pour l’entreprise hyper-disponible et sa stratégie pour offrir la plate-forme la plus complète de gestion intelligente des données à grande échelle

A l’occasion du VeeamON 2018, sa quatrième conférence annuelle destinée à ses utilisateurs et partenaires, Veeam® Software dévoile sa vision pour l’entreprise hyper-disponible et sa stratégie visant à guider les entreprises dans leur transition vers une gestion intelligente des données à grande échelle. La société a montré de quelle façon ses clients du monde entier s’appuient sur Veeam Hyper-Availability Platform pour assurer la continuité d’activité, réduire les risques et accélérer l’innovation, à l’heure où les technologies telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (machine learning) et la blockchain nécessitent une plate-forme offrant une capacité d’évolutivité massive et une grande facilité d’utilisation pour la gestion des données.



De par son étendue et sa complexité, la gestion de l’hyper-croissance et de l’hyper-prolifération des données d’entreprise requiert un nouveau type de solution, qui abandonne l’administration traditionnelle à base de règles pour aller vers un système davantage axé sur les comportements, qui permettent aux données de se gérer elles-mêmes de manière plus autonome et produire des informations commerciales et opérationnelles critiques à une vitesse record. Aux côtés de son écosystème fort de plus de 55 000 partenaires technologiques, Veeam Hyper-Availability Platform est la solution la plus complète pour aider les entreprises à opérer cette transition vers une gestion intelligente des données.



« Depuis la création de Veeam en 2006, nous sommes le fournisseur incontournable de solutions de disponibilité pour les applications et les données dans les environnements multicloud, nous positionnant solidement comme le leader sur ce marché », commente Peter McKay, co-CEO et Président de Veeam. « Cependant, avec l’arrivée à maturité de technologies telles que l’IoT, l’IA, le machine learning et la blockchain, et alors que nos clients rencontrent des difficultées dans l’exploitation de masses de données pour en tirer de meilleures analyses, ils ont besoin de solutions capables d’assurer bien plus que la disponibilité des données. L’hyper-disponibilité est la nouvelle attente des entreprises d’aujourd’huien matière de données. La solution Veeam Hyper-Availability Platform, qu’utilisent certaines des plus grandes entreprises mondiales comme Royal Caribbean, Mercedes-Benz, Telefonica et L’Oréal, est la plus complète pour aider nos clients dans leur transition vers une gestion intelligente des données, de sorte qu’ils puissent commercialiser plus rapidement des services numériques innovants. »



« Notre flotte de 49 navires ne peut pas fonctionner sans données. Veeam en gère désormais plus de trois pétaoctets, qui atteindront près de six pétaoctets dans les 24 prochains mois », témoigne Renata Kobylinski, Directrice des services d’hébergement et d’ingénierie pour Royal Caribbean Cruises. « Nous avons choisi Veeam pour sa capacité massive d’évolutivité, sa facilité d’utilisation, et l’assurance que nos données et nos systèmes seront toujours hyper-disponibles. Veeam va nous accompagner dans notre croissance et nous permettre de consacrer plus de temps à la satisfaction de nos clients en leur offrant une expérience exceptionnelle. »



La disponibilité est traditionnellement associée à la sauvegarde et à la restauration, afin d’assurer la continuité d’activité des entreprises. Face aux défis croissants de gestion des données d’entreprise, l’hyper-disponibilité nécessite de laisser de côté les solutions élémentaires de sauvegarde et de restauration, et d’aller vers un niveau supérieur d’intelligence où les données apprennent à répondre instantanément à tous les événements qui surviennent dans l’infrastructure informatique de l’entreprise. La protection et la gestion des données doivent également opter pour un système qui confère de la proactivité à l’entreprise.



« La vision de Veeam en matière de gestion intelligente des données repose sur un ensemble flexible de solutions Plug & Play intégrées », souligne Danny Allan, Vice-président Stratégie Produits de Veeam. « Veeam Hyper-Availability Platform offre le degré nécessaire d’intégration, de visibilité, d’orchestration, d’intelligence et d’automatisation pour une gestion des données désormais intelligente, automatisée et basée sur les comportements. Cela permet d’optimiser et de sécuriser l’automatisation, l’auto-apprentissage et l’orchestration de l’allocation et de la gestion des flux de données qui circulent en permanence dans les infrastructures multicloud hautement distribuées. Les entreprises qui utilisent Veeam Hyper-Availability Platform réagissent plus rapidement à tout besoin métier, démultiplient leurs gains d’efficacité et bénéficient d’une agilité nettement accrue pour offrir de nouveaux services et de nouvelles expériences numériques qui améliorent leurs conditions de vie et de travail. »



La transition vers une gestion intelligente des données pour l’entreprise hyper-disponible se décompose en cinq phases :

Phase 1 – Sauvegarde : sauvegarder tous les workloads et veiller à ce qu’ils puissent toujours être restaurés en cas de panne, d’attaque, de perte ou de vol.

Phase 2 – Agrégation : assurer la protection et la disponibilité des données dans les environnements multicloud au bénéfice des services numériques et fournir une vue agrégée du respect des niveaux de service.

Phase 3 – Visibilité : améliorer la gestion des données dans les environnements multicloud grâce à une visibilité et à un contrôle clairs et unifiés des usages, des problèmes de performances et des opérations. La gestion des données entame une évolution pour n’être plus réactive mais proactive, afin de prévenir toute perte de disponibilité des données grâce à une surveillance avancée, à une optimisation des ressources, à une planification des capacités et à une intelligence intégrée.

Phase 4 – Orchestration : transférer de façon transparente les données vers le meilleur emplacement dans les environnements multicloud pour assurer la continuité d’activité, la conformité, la sécurité, ainsi que l’utilisation optimale des ressources pour les opérations de l’entreprise. Cela nécessite un moteur d’orchestration permettant aux entreprises d’exécuter, de tester et de documenter leurs plans de reprise après sinistre facilement et de manière non disruptive, avec un degré élevé d’automatisation.

Phase 5 – Automatisation : les données se gèrent toutes seules en apprenant à se sauvegarder elles-mêmes, à migrer vers les emplacements les plus appropriés en fonction des besoins métiers, à se protéger en cas d’activité anormale et à se restaurer instantanément. Cette phase apporte des niveaux inédits d’automatisation dans la gestion des données d’entreprise, en combinant l’analyse, la reconnaissance de motifs et le machine learning.



« Dans le cadre de leur transformation numérique, la différenciation des entreprises sur le marché s’appuiera de plus en plus sur un continuum d’applications et de données qui s’étend de la bordure et du cœur du réseau jusqu’au cloud », observe Matt Eastwood, SVP d’IDC. « Avec sa vision de l’entreprise hyper-disponible, Veeam continue de prendre en compte la valeur intrinsèque d’un environnement multicloud et fournit les outils et technologies qui aident ses clients à exploiter tout leur potentiel numérique. »